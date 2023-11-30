Древняя часовня на вершине скалы: святилище, окутанное атмосферой духовности

Часовня Saint-Michel d'Aiguilhe – древнейшая христианская святыня Франции на вершине одинокой скалы (Ле-Пюи-ан-Веле). | Фото: mybestplace.com.

Часовня Saint-Michel d'Aiguilhe возвышается над старинным городком, откуда начинается маршрут паломников по святым местам (Ле-Пюи-ан-Веле, Франция).

Крутые каменные ступени, вырубленные вручную в скале, приведут к входу, украшенному мозаиками XII века (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).

Архитектурный ансамбль, возведенный в несколько этапов после XII века больше не перестраивался и не обновлялся (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция). | Фото: france-guide.livejournal.com.

Башня, пристроенная в XII веке, хранила священные культовые артефакты, которые можно увидеть в одном из залов часовни (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).

Несмотря на то, что интерьер часовни имеет уже тусклый и заброшенный вид, реставрацию не стремятся начинать, чтобы сохранить старинную атмосферу (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).

Не каждый решится подняться на вершину скалы по каменным ступеням, опоясывающим ее отвесные стены (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).

Культовые святыни спрятаны за решеткой, но увидеть их сможет каждый, кто взойдет на вершину (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция). | Фото: santosepulcro.co.il.

В часовне можно окунуться в атмосферу духовности и помолиться (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).