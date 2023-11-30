Древняя часовня на вершине скалы: святилище, окутанное атмосферой духовности

Часовня Saint-Michel d'Aiguilhe — место с уникальной атмосферой и довольно ярким внешним видом. Именно здесь римляне поклонялись Меркурию, преклонив колени в доисторической однокамерной гробнице. Именно здесь, позже, христиане раннего Средневековья восхваляли Архангела Михаила. Сюда приходила и молилась мать Жанны д'Арк, а теперь туристы преодолевают нелегкий подъем, стараясь ощутить на себе таинство поклонения богам.
Часовня Saint-Michel d'Aiguilhe – древнейшая христианская святыня Франции на вершине одинокой скалы (Ле-Пюи-ан-Веле). | Фото: mybestplace.com.
Часовня Saint-Michel d'Aiguilhe (Сен-Мишель д'Эгий), расположенная во французской коммуне Эгюиль, находится на вершине 85-метровой вулканической скалы в окружении живописного ландшафта исторического городка Ле-Пюи-ан-Веле (фр. Le Puy-en-Velay). Несмотря на скромные размеры, часовня является одним из самых важных исторических памятников страны, где издревле поклоняются Архангелу Михаилу – покровителю высоты и гор. Стоит отметить, что церковь построили на одиноко стоящей скале неспроста, вершина давно затухшего вулкана привлекала людей еще в доисторические времена (издревле местные жители верят в магические, исцеляющие тело и душу силы вулканических камней и скальных образований). На ней древние римляне возвели храм, посвященный богу Меркурию, которому и поклонялись многие века, пока на эти земли не пришли христианские проповедники.
Часовня Saint-Michel d'Aiguilhe возвышается над старинным городком, откуда начинается маршрут паломников по святым местам (Ле-Пюи-ан-Веле, Франция).
Интересный факт от Novate.ru: Городок Ле-Пюи-ан-Веле с древних времен тесно связан с христианством. По преданию, именно здесь произошло явление Девы Марии, что не могло не отразиться на дальнейшей судьбе поселения. Уже в 430 году на месте языческого святилища построили первую христианскую церковь, с нее и начиналось паломничество в испанский собор Сантьяго-де-Компостела (Saint-Jacques-de-Compostelle), вокруг которого со временем вырос целый город. По сей день французский исторический городок и три его главных сакральных святыни (часовня Святого Михаила, колокольня кафедрального собора и розовая статуя Богоматери, отлитая из русских пушек, захваченных в боях в период Крымской войны) являются отправной точкой, так называемого, христианского туризма.
Крутые каменные ступени, вырубленные вручную в скале, приведут к входу, украшенному мозаиками XII века (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).
Исследователи предполагают, что первый вариант часовни появился, ориентировочно зимой 969 года благодаря стараниям епископа Годескалька – выдающегося христианского проповедника родом из городка Ле-Пюи-ан-Веле. Он инициировал строительство и приурочил его к очень знаменательному событию – благополучному возвращению домой из далекого паломничества, которое он совершил пешком, преодолев Пиренеи.
Архитектурный ансамбль, возведенный в несколько этапов после XII века больше не перестраивался и не обновлялся (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция). | Фото: france-guide.livejournal.com.
Считается, что идейным вдохновителем строительства храма именно в том месте был один из монахов, пришедших из испанского монастыря Saint-Jacques-de-Compostelle и случилось это в 950 году. Сложность рельефа выбранного места не позволила начать строительные работы сразу же, понадобилось немало времени, чтобы на вершину скалы проложить дорогу в виде вырубленных в вулканической породе ступеней, которые по сей день являются единственной тропой, позволяющей подняться к часовне.
Башня, пристроенная в XII веке, хранила священные культовые артефакты, которые можно увидеть в одном из залов часовни (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).
Первоначальная святыня имела очень простую конструкцию и представляла собой квадратное святилище с небольшими апсидами, примыкающими к основному строению. С увеличением потока паломников церковь пришлось расширять. В XII веке было возведено несколько дополнительных архитектурно-декоративных элементов: пристроены две боковые часовенки, колокольня, эллиптическая амбулатория, небольшой неф, резной портал с притворой, имеющей верхнюю галерею.
Несмотря на то, что интерьер часовни имеет уже тусклый и заброшенный вид, реставрацию не стремятся начинать, чтобы сохранить старинную атмосферу (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).
В этот же период аскетичное убранство решили разнообразить и усилить религиозность атмосферы за счет написания новых библейских сюжетов и реставрации старинных фресок, созданных живописцами еще в X веке. При этом все пристройки и декоративные элементы часовни соответствовали изначальному стилю оформления, в котором угадывается испанское влияние, а вот каменная кладка святыни является своеобразной данью уважения величественной мечети Кордовы.
Не каждый решится подняться на вершину скалы по каменным ступеням, опоясывающим ее отвесные стены (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).
Культовые святыни спрятаны за решеткой, но увидеть их сможет каждый, кто взойдет на вершину (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция). | Фото: santosepulcro.co.il.
Из всех этих пристроек была утеряна лишь колокольня, обрушившаяся спустя полсотни лет, ее восстановили только в XIX веке. Именно в ней, точнее сказать, под алтарной частью в 1955 году археологи обнаружили коллекцию ценнейших культовых артефактов, которые выставлены на всеобщее обозрение с необходимыми предосторожностями.
В часовне можно окунуться в атмосферу духовности и помолиться (Saint-Michel d'Aiguilhe, Франция).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что самое старинное сооружении Франции – часовня Сен-Мишель д’Эгиль привлекает не только эффектным расположением, но и сохранившимися раритетами, а также уникальнейшей фасадной мозаикой, убранством окон, настенной росписью, повествующей библейские сюжеты, которым около тысячи лет. Поскольку последняя грандиозная реставрация была лишь в XII веке и с тех пор оформление или обновление внутренних залов и самого фасада не производились, то современные туристы и паломники могут увидеть древнейшие творения, которые хоть и померкли от неумолимого времени, но все же сохраняют истинную атмосферу духовности.
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