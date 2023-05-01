Секреты, которые нужно знать каждому дачнику

Каждый дачный сезон превращается в настоящую битву за урожай.
Вместо того, чтобы отдохнуть в тенечке, дачники с утра до вечера борются с сорняками и вредителями.
К счастью, есть несколько рекомендаций, которые облегчат труд садовода и позволят получить максимальное удовольствие от дачного отдыха.
Секрет самых ухоженных клумб
Яркие цветы с пышными бутонами — мечта многих дачников. Если результат ваших посадок оставляет желать лучшего, используйте в качестве удобрения банановую кожуру. Можно замораживать ее весь год, а затем измельчить или добавить в компост. Вашим пышным розам позавидуют все соседи!
Чтобы ничего не потерялось
Для повышения урожайности отдельных растений, их следует сажать по соседству друг с другом. Чтобы не ошибиться во время прополки молодых побегов, оставляйте маркеры на грядках или даже конкретных рядах.
Устройство для формирования лунок в почве
У настоящего перфекциониста все грядки выверены до сантиметра. Не обязательно брать с собой линейку на саму посадку. Сделайте специальное приспособление из винных пробок или лотка от яиц. Разрыхлите землю и надавите формой на нее. Грядки будут идеальными!
Декоративные посадки в старых пнях
Старое больное дерево из проблемы можно превратить в преимущество участка. Не тратьте время и силы на выкорчевывание пня. Удалите лишь сердцевину, заполнив полость плодородной почвой. Посадите в такую импровизированную клумбу и рядом с ней яркие цветы.
Сделайте трикотажный браслет для работ в саду
У современных садоводов есть проблема, с которой не приходилось сталкивать более старшему поколению. Нужно постоянно думать о том, чтобы не потерять мобильный телефон. Удобный аксессуар из старого носка можно надеть на руку. Теперь вы всегда можете быть на связи, слушать музыку или аудиокнигу во время садовых работ.
Соседство цветов рядом с овощами
Во-первых, такие грядки выглядят очень оригинально. Во-вторых, резкий аромат некоторых цветов и специй отпугнет от овощей вредителей. Отлично показали себя полынь, чеснок, мята и календула. Цветки настурции и вовсе заставят насекомых держаться от вашего огорода подальше.
Удобряйте почву спитым кофе
Спитая гуща станет отличным удобрением. Главное правило — высушивайте гущу для хранения, иначе в ней заведется вредная плесень.
Выращивайте рассаду в пластиковых бутылках
Вы можете значительно увеличить площадь посадки, если разрежете бутылку вдоль и положите на бок. Так в одну бутылку поместиться больше растений.
Приручите хищных насекомых
Привлеките на участок божьих коровок, шмелей и пчел, разлив вокруг растений, нуждающихся в защите сахарный сироп. Увлеченные запахом угощения, хищники покончат и со значительной частью вредителей.
Соорудите вешалку для садовых перчаток
Городской житель, приезжающий на любимую дачу в перерывах между работой в офисе, вынужден внимательно следить за состоянием своего маникюра. Поэтому без перчаток не обойтись. Чтобы последние дольше служили и не терялись, организуйте для них вешалку с несколькими бельевыми прищепками. Вы больше не будет вешать перчатки на крючок, и они не будут рваться.
Сделайте контейнеры для сбора отходов из старых покрышек
Установите несколько покрышек друг на друга, заправив в них большие пакеты. Каждую из конструкций покрасьте в свой цвет, чтобы не перепутать мусор при его сортировке. Теперь ваша дача будет приспособлена для раздельного сбора отходов разного вида.
Затачивайте садовый инвентарь при хранении
Наполните ящик крупным песком или мелкой галькой. Лезвия будут острыми, чистыми и не пострадают от ржавчины.
Самые вкусные томаты
Если хотите вырастить сочные и сладкие плоды, используйте в качестве удобрения немного пищевой соды. Результат вас приятно удивит.
Защитите участок от ос
Если насекомые решили устроить гнездо рядом с вашим домом, придется пойти на крайние меры. Сделайте ловушку из пластиковой бутылки, наполненной сиропом. Какая-то часть насекомых останется внутри, а другим придется найти жилье вдали от вашего участка.
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