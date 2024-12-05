Навеянный японской эстетикой: домик в лесу площадью всего 20 кв. метров

Japanese Forest House - домик площадью всего 20 кв. метров.
В лесах штата Орегон (США) находится миниатюрный, но замечательный домик. Его дизайн навеян хозяину японской эстетикой, а площадь составляет всего 20 кв. метров. Несмотря на это, каждые выходные находятся отдыхающие, желающие провести время в этом уютном домике.
Строительство домика обошлось хозяину в 11 тысяч долларов.
Инструктор по каякингу Brian Schultz самостоятельно построил для себя домик в лесу. Во время проектирования своего будущего жилья Брайан вдохновлялся японской культурой. Именно поэтому в домике под названием Japanese Forest House царит атмосфера спокойствия, а кое-где можно обнаружить и японские фонарики, низкие столики.
Japanese Forest House. Спальня.
Japanese Forest House. Оригинальная деревянная лестница.
Основным строительным материалом домика стала местная древесина, которую инструктор обнаружил во время одной их своих экспедиций, а также поваленный штормом лес. Площадь постройки составила всего 20 квадратных метров.
Japanese Forest House - домик в лесу.
Работа по возведению жилища заняла у Брайана год, а стоимость материалов составила 11 тысяч американских долларов.
Сейчас этот домик можно взять в аренду через онлайн-сервис Airbnb. Одна ночь в лесном жилище обойдется отдыхающим примерно в 130 долларов.
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