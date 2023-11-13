Для чего в Турции подают кофе вместе со стаканом холодной воды

Первое упоминание кофе в России по документам относится к 1665 года. Конечно же, для широкого круга населения страны стимулирующий напиток стал доступен намного позднее. Тем не менее, на родных просторах сложилась собственная культура питья этого напитка, которая в целом похожа на общеевропейскую. И именно по этой причине Россия оказалась лишена таких занятных традиций, как употребление кофе с холодной водой.
Турция и кофе - это почти слова синонимы. |Фото: pulse.mail.ru.
Даже сегодня в Турции принято подавать кофе со стаканом или чашечкой холодной воды. Вода не является обязательной к кофе, однако в тех краях считается, что именно так пить кофе будет наиболее правильно. Интересно, что впервые подобная практика появилась отнюдь не в Турции, а в Греции еще в Средние века. У нашего человека употребление кофе с чистой холодной водой вызовет скорее всего непонимание. Зачем смешивать две настолько разные жидкости? На самом деле все просто…
Но на самом деле традиция родилась не в Турции. |Фото: about-tea.ru.
Всему виной климат. Кофе является мощным тонизирующим напитком благодаря кофеину и некоторым другим элементам. Однако, благодаря всему этому, а также высокой температуре жидкости в момент ее подачи кофе может сильно разгорячить человека. Более того, терпкий вкус маслянистого напитка способствует тому, что совсем скоро человеку захочется пить. В жарком климате ситуация только усугубляется.
Первыми так пить придумали греки. |Фото: ru.pinterest.com.
Поэтому греки и придумали запивать кофе водой, чтобы ополаскивать ротовую полость, успокаивать рецепторы и не провоцировать употреблением тонизирующего напитка еще и жажду. Традиция оказалась годной, а потому в последствии ее и переняли турки. В вот в России за редчайшим исключением необходимости в соблюдении такой традиции никогда не было, потому она и не прижилась.
Так намного вкуснее. ¦Фото: kaminia.ru.
Отдельно стоит отметить, что в употреблении горячего кофе с холодной водой есть и гастрономический смысл. Дело в том, что кофеин сильно раздражает вкусовые рецепторы, из-за чего аромат кофе с каждым глотком притупляется. Однако, если ополаскивать ротовую полость какой-нибудь нейтральной жидкостью, например, водой, то каждый новый глоток черной смолянистой жидкости будет почти как первый!
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