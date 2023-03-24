8 вредных сочетаний продуктов, которые станут для желудка испытанием на выносливость

Не любой приятный выбор еды полезен.
У каждого из нас есть свои вкусовые предпочтения и привычки. Кто-то любит на завтрак съедать кофе с тостом, а кто-то начинает свой день с йогурта с фруктами. Однако не все полезные на первый взгляд сочетания хорошо сказываются на нашем здоровье и самочувствии. Иногда вкусные комбинации продуктов приносят больше вреда, чем пользы. Novate.ru предлагает узнать наиболее сомнительные варианты для перекуса, которые могут привести к нарушению пищеварения и иногда даже болезни.
1. Кофе или чай и продукты, богатые железом
Не лучшее сочетание для хорошей усвояемости продуктов. /Фото: img.alicdn.com
Многие любят совмещать свой завтрак с горячим напитком в виде кофе или чая. Однако с точки зрения пищеварения этот выбор не особо хорош. В чае содержатся полифенолы и дубильные вещества, а в кофе — и хлорогеновая кислота. Эти компоненты, связываясь с железом во время пищеварения, блокируют его организмом. Поэтому привычка часть пить чай или кофе после еды, может привести к развитию анемии, препятствуя усвоению железа. Особенно неблагоприятно такое развитие событий сказывается на женщинах, ведь при низком уровне железа, во время менструаций, могут усугубляться усталость и перепады настроения. Чтобы совместить приятное с полезным, рекомендуется пить чай и кофе в умеренных количествах, а также делать это примерно за час до еды, а не после.
2. Хлопья и апельсиновый сок
С таким завтраком следует быть поаккуратнее. /Фото: cdn.xplace.com
Хлопья и апельсиновый сок — одна из более легких и привлекательных комбинаций для завтрака. Однако со стороны переваривания продуктов это не так. Кислоты в апельсиновом соке или любых кислых фруктах разрушают фермент, отвечающий за переваривание крахмала, присутствующего в злаках. Кроме того, если хлопья готовятся с молоком, то кислые фрукты или соки могут свернуть его и превратить в тяжелую слизеобразующую субстанцию, никак не полезную для желудка. Чтобы сохранить свое здоровье, врачи рекомендуют выпивать апельсиновый сок или съедать фрукты за полчаса до употребления овсянки или других злаков.
3. Газированные напитки и пицца
Вкусное, но опасное сочетание. /Фото: smilepizza.com.ua
Сочетание пиццы и газированных напитков очень вредит здоровью и способствует быстрому набору веса. Газировка и пицца или что-нибудь с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы и рафинированными углеводами притупляют чувство сытости и способствуют более длительному ощущению голода. А это значит, что вместо положенной нормы еды для насыщения, мы съедаем намного больше. А все лишнее откладывается в нелицеприятные складки на теле, да и переваривается сначала с трудом.
4. Салат и нежирная заправка
Салат с авокадо очень полезен. /Фото: naurok-test.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com
Салат и заправка с низким содержанием жира звучат и выглядят вполне безобидно для здоровья. Однако употребление овощей без жира не позволяет организму в полной мере хорошо усваивать все питательные вещества из салата. Свежая зелень и овощи богаты минералами и витаминами. Некоторые витамины, а именно A, D, E и K, являются жирорастворимыми, то есть они усваиваются и усваиваются вашим телом вместе с жирами. Чтобы повысить в салате содержание необходимого жира, не обязательно добавлять в него что-то жирное. Можно взять ломтики авокадо, кусочки орехов или свежего лосося. Небольшая порция оливкового масла тоже подойдет и не навредит фигуре.
5. Фрукты и ягоды с другими продуктами
Не лучший вариант для завтрака. /Фото: paprikaliving.com
Йогурт со свежими ягодами очень похож на здоровый завтрак. Но пищеварение не скажет спасибо за такой выбор. Кислые ягоды с утренним йогуртом замедляют пищеварение и даже могут повлиять на активность полезных бактерий в кишечнике. А они отвечают за иммунную систему, поэтому вредить им никак нельзя. Частое употребление кислых ягод с молочными продуктами даже может спровоцировать появление симптомов простуды или аллергии.
Фрукты лучше есть без дополнительных продуктов. /Фото: img.itdg.com.br
Фрукты также могут мешать пищеварению. По большому счету они представляют собой богатый питательными веществами сахар. Фрукты легко расщепляются в желудке и в основном перевариваются в кишечнике. Однако это правило работает, только если есть их без других продуктов. В сочетании с чем-либо они могут задерживаться в вашем пищеварительном тракте другими жирами и белками и ферментировать другие продукты. Это может привести к газообразованию, вздутию живота и необъяснимой усталости, вялости.
6. Вода вместе с едой
Воду лучше оставить на потом. /Фото: cdn.shopify.com
Если пить воду одновременно с принятием пищи, то можно вызвать неприятные симптомы, например вздутие живота, тяжесть или сильно затруднить переваривание пищи. В желудке поддерживается кислая среда, чтобы все попадающие туда продукты быстро расщеплялись. Если пить много воды, то кислотность снизится и пищеварение ухудшится. Когда пища не расщепляется правильно, это может повлиять на все функции работы желудочно-кишечного тракта и вызвать общий дискомфорт.
Полезный совет: Чтобы утолить жажду, но при этом не навредить пищеварительной системе, рекомендуется выпивать стакан воды примерно за полчаса до или после еды.
7. Жареная еда с крахмалом
Вкусное блюдо, но очень тяжелое для пищеварения. /Фото: img-global.cpcdn.com
Сочетать жареные продукты с крахмалистыми углеводами всегда вкусно, но никогда не полезно. Жареная еда или животный белок с крахмалом, например, курица и вафли, стейк и картофельное пюре, повышают вероятность закупорки артерий и развития диабета. Для трапезы лучше выбирать что-то одно из этих блюд и разгружать свой желудок.
8. Омлет с мясными продуктами
Опасное сочетание для здоровья. /Фото: v.img.com.ua
Омлет с беконом или кусочками курицы, мяса — невероятно вкусное сочетание. Однако в таком блюде содержится слишком много белка, чтобы организм мог быстро и без затруднений с ним справиться. Белковую пищу лучше сочетать с авокадо или кусочками свежих овощей, она будет лучше усваиваться и подарит приятный заряд бодрости в любое время дня.
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