8 заброшенных мест на планете, обладающих мощной притягательной силой

1. Подводный Город Шичен (провинция Чжэцзян, Китай)

Древний город Шичен был затоплен в 1959 г. из-за строительства ГЭС (Китай). | Фото: tour2go.ru.

| Фото: tour2go.ru. В подводном городе Шичен прекрасно сохранились древние строения и достопримечательности (Китай).| Фото: tour2go.ru.

2. Рыбацкая деревня на архипелаге Шенгси (Китай)

Сказочно красивая заброшенная рыбацкая деревня на острове Гуки (Архипелаг Shengsi, Китай). | Фото: loveopium.ru.

Все каменные строения со временем превратились в настоящий «плющевый» мир (Архипелаг Shengsi, Китай). | Фото: loveopium.ru.

3. Храмовый комплекс Ангкор-Ват (Камбоджа)

Ангкор-Ват — самый большой храм в мире (Камбоджа). | Фото: etotam.com.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват – самая значимая достопримечательность Камбоджа. | Фото: vsviti.com.ua.

В 1992 г. храмовый комплекс Ангкор-Ват внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Камбоджа). | Фото: planetaduha.com.

4. Статуя «Христос из Бездны» в бухте Сан Фруттуосо (Италия)

Статуя «Христос из бездны» – один из самых необычных памятников в мире (бухта Сан Фруттуозо, Италия). | Фото: free-eyes.com.

Таким волнующим способом дайверы со всего мира увековечили память утонувшего в бухте первого аквалангиста Дарио Гонзатти (бухта Сан Фруттуозо, Италия). | Фото: photo-journal.by.

5. Алмазный карьер Мир в Якутии (Россия)

Кимберлитовая трубка «Мир» — самый большой карьер в мире по добыче алмазов (Якутия). | Фото: biznes-gazeta.ru.

Глубина карьера на момент закрытия составляла 525 м, а чтобы добраться до дна, нужно преодолевать 8 км. узкой дороги (Кимберлитовая трубка «Мир», Якутия). | Фото: yakutiamedia.ru.

Над гигантской воронкой запрещено летать вертолетам, ведь мощный нисходящий поток их затягивает в карьер (Якутия, Россия). | Фото: sdelanounas.ru.

6. Город-призрак Припять (Украина)

26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощнейший взрыв (Припять, Украина). | Фото: fakty.com.ua.

30-ти км. зона отчуждения с каждым годом все больше привлекает желающих увидеть застывший город и саму Чернобыльскую АЭС (Припять, Украина). | Фото: korrespondent.net.

7. Отель Дель-Сальто возле водопада Текендама (Колумбия)

Призрачный отель Дель-Сальто возле водопада Текендама несмотря ни на что является особой достопримечательностью Колумбии. | Фото: zen.yandex.ru.

Былое величие отеля превращается в жуткие руины (El Hotel del Salto, Колумбия). | Фото: admagazine.ru.

Уже не одно десятилетие распространяются жуткие легенды о призраках и самоубийцах, которых как магнитом притягивают стены загадочного отеля (El Hotel del Salto, Колумбия). | Фото: his.ua.

8. Покинутый корабль «Плавающий лес» (Австралия)

Заброшенный «Корабль-лес SS Ayrfield» много лет выполнял грузовые рейсы (Австралия). | Фото: free-eyes.com.

Вторя жизнь заброшенного корабля «Плавающий лес» привлекает туристов и фотографов, превратив его в идеальную модель (Австралия). | Фото: free-eyes.com.