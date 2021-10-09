8 заброшенных мест на планете, обладающих мощной притягательной силой

Неумолимое время и наступающая природа всегда будут отвоевывать тот кусочек пространства, который люди покинули, и неважно, будет ли это величественный храм или роскошный замок, огромный корабль или процветающий город. Объекты со временем превращаются в особенное место, притягивающее своей зловещей красотой и таинственностью, несмотря на то, что уже обрели жуткие очертания, где впору снимать фильмы ужасов или сцены Судного дня.
1. Подводный Город Шичен (провинция Чжэцзян, Китай)
Древний город Шичен был затоплен в 1959 г. из-за строительства ГЭС (Китай). | Фото: tour2go.ru.
Уникальный город Шичен (Shicheng City), начинающий свою историю еще с далекого 670 года, волею судеб превратился в загадочный подводный мир. Возрастающая потребность человека в обеспечении комфорта и получения современных благ привела к тому, что многие даже исторически ценные места ушли под воду из-за строительства ГЭС. Так случилось и с этим старинным городом, который превратился в главную достопримечательность провинции Чжэцзян. Но самое большое удивление вызывает то, что всю эту красоту можно не просто посмотреть, но и прикоснуться к стенам древних строений.
В подводном городе Шичен прекрасно сохранились древние строения и достопримечательности (Китай). | Фото: tour2go.ru.
Как стало известно редакции Novate.Ru, эта своеобразная «Капсула времени» под водой сохраняется намного лучше, нежели на поверхности, потому что не подвержена влиянию ветра, природных стихий и катаклизмов, а также естественной эрозии.
2. Рыбацкая деревня на архипелаге Шенгси (Китай)
Сказочно красивая заброшенная рыбацкая деревня на острове Гуки (Архипелаг Shengsi, Китай). | Фото: loveopium.ru.
Архипелаг Шенгси (Shengsi), который расположен в устье реки Янцзы, состоит практически из 400 островов, имеющих восхитительный ландшафт. На одном из таких клочков суши, на острове Гуки много лет назад рыбаки покинули небольшую деревеньку, которая превратилась в сказочно красивый зеленый рай, потому что все заброшенные строения оплел вечнозеленый плющ, питающийся живительной влагой каменных стен.
Все каменные строения со временем превратились в настоящий «плющевый» мир (Архипелаг Shengsi, Китай). | Фото: loveopium.ru.
Благодаря стабильной круглогодичной температуре около 16° выше нуля и постоянной влаге зеленые стены домов выглядят настолько привлекательно, что стали довольно посещаемой достопримечательностью, к которой устремляются не только фотографы и поклонники эко-туризма, но и тысячи рыбаков, потому что здесь имеются богатые рыбные места.
3. Храмовый комплекс Ангкор-Ват (Камбоджа)
Ангкор-Ват — самый большой храм в мире (Камбоджа). | Фото: etotam.com.
Ангкор-Ват (Angkor Wat) является гигантским индуистским храмовым комплексом с невероятной архитектурой, первые культовые сооружения которого начали возводиться еще в VI веке для правящей верхушки и высокопоставленных священнослужителей. Целых 600 лет его территория увеличивалась, превращаясь в мощный храмовый комплекс, который в те времена назывался «Местоположение Святого Вишну». По неизвестной причине в XV веке все священнослужители и монахи покинули святыню, и с тех пор он был практически законсервирован.
Храмовый комплекс Ангкор-Ват – самая значимая достопримечательность Камбоджа. | Фото: vsviti.com.ua.
Буквально через несколько десятков лет он начал превращаться в достопримечательность, к которой вначале пытались попасть монахи со всего мира, а после потянулись вереницы путешественников. Португальский монах, которому в конце XVII в. посчастливилось увидеть величественный комплекс написал в своих воспоминаниях: «Это такое необычное сооружение, что невозможно описать его пером, тем более что он не похож ни на одно другое здание в мире. У него есть башни и украшения и все тонкости, которые человеческий гений только может себе представить». В наше время все это необычное великолепие как магнитом притягивает миллионы туристов, экскурсии для которых проводят самые настоящие монахи, живущие на территории одного из храмов.
В 1992 г. храмовый комплекс Ангкор-Ват внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Камбоджа). | Фото: planetaduha.com.
Познавательно: Храмовый комплекс Ангкор-Ват, занимающий площадь практически 2 га, состоит из 3 культовых сооружений концентрической прямоугольной формы. Яркий образец кхмерской архитектуры, тесно переплетенный с индуистскими канонами культового зодчества он относится к типу строения «храм-гора», причем пиковая высота центральной башни над основным святилищем достигает 65 м. Помимо того, что комплекс окружен высокой каменной стеной, за 30 м. от нее находится ров заполненный водой, ширина которого составляет 190 м. Только благодаря этому обстоятельству уникальное культовое сооружение и сохранилось до наших дней.
4. Статуя «Христос из Бездны» в бухте Сан Фруттуосо (Италия)
Статуя «Христос из бездны» – один из самых необычных памятников в мире (бухта Сан Фруттуозо, Италия). | Фото: free-eyes.com.
В отличие от других заброшенных сооружений, которые волею судеб стали своего рода изгоями, статуя «Христос из Бездны» была преднамеренно помещена в глубины бухты Сан Фруттуосо. Идея ее создания принадлежит известному дайверу Дуилио Марканте, который вместе с друзьями таким образом попытался увековечить память погибшего в этом месте Дарио Гонзатти, прославившегося изобретением акваланга. Именно во время испытаний одной из экспериментальных моделей первый аквалангист мира и утонул.
Таким волнующим способом дайверы со всего мира увековечили память утонувшего в бухте первого аквалангиста Дарио Гонзатти (бухта Сан Фруттуозо, Италия). | Фото: photo-journal.by.
Примечательно то, что этот бронзовый памятник высотой 2,5 м. создан из переплавленных деталей затонувших кораблей, орденов моряков, медалей спортсменов, которые были пожертвованы их владельцами для изготовления фигуры Христа с воздетыми к небу руками. Несмотря на то, что памятник находится на глубине 17 м. у труднодоступных берегов бухты Сан Фруттуосо, к которой можно добраться лишь пешком по крутым горным тропам, ее уже посетило более 2 млн. экстремалов. Эти люди спускаются на дно Лигурийского моря, чтобы отдать свою дань памяти первому аквалангисту мира.
5. Алмазный карьер Мир в Якутии (Россия)
Кимберлитовая трубка «Мир» — самый большой карьер в мире по добыче алмазов (Якутия). | Фото: biznes-gazeta.ru.
В городе Мирный, расположенном в Восточной Сибири, находится самый большой «алмазный» карьер в мире, который также является вторым по величине рукотворным углублением на поверхности земли, после каньона Бингам в Солт-Лейк-Сити (США).
Глубина карьера на момент закрытия составляла 525 м, а чтобы добраться до дна, нужно преодолевать 8 км. узкой дороги (Кимберлитовая трубка «Мир», Якутия). | Фото: yakutiamedia.ru.
Его объем и размеры впечатляют, ведь всего лишь за 35 лет существования (1955-1990 гг.) людям удалось создать воронку глубиной 525 м. и диаметром 1,2 км., причем за столь короткое время было добыто 52,5 млн. тонн ценнейшего сырья! Чтобы добраться дна карьера, грузовикам приходилось спускаться и подниматься по крутой спиралевидной дороге по 8 км. в каждый конец. На данный момент это месторождение закрыто и дно котлована залито водой, но это никак не повлияло на любителей приключений, желающий своими глазами увидеть грандиозную воронку, которую создали человеческие руки.
Над гигантской воронкой запрещено летать вертолетам, ведь мощный нисходящий поток их затягивает в карьер (Якутия, Россия). | Фото: sdelanounas.ru.
Примечательно: Гигантских размеров площадь воронки вызывает мощный нисходящий поток воздуха и по этой причине над ее поверхностью закрыли воздушное пространство для вертолетов.
6. Город-призрак Припять (Украина)
26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощнейший взрыв (Припять, Украина). | Фото: fakty.com.ua.
Это, пожалуй, самый известный город-призрак в мире, который «прославился» страшной техногенной аварией, разрушившей не только сам населенный пункт, но и множество судеб. После аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС призрачный образ некогда оживленного города застыл в немом укоре людям, допустившим мощнейший выброс радиации, унесший не одну тысячу жизней и сделавший безлюдной огромную территорию.
30-ти км. зона отчуждения с каждым годом все больше привлекает желающих увидеть застывший город и саму Чернобыльскую АЭС (Припять, Украина). | Фото: korrespondent.net.
Теперь эта земля и опустевший город-призрак вдохновляет на создание компьютерных игр и съемок фильмов, которые становятся настолько популярны, что тысячи любителей приключений ежегодно стремятся сюда попасть, невзирая на смертельную опасность.
7. Отель Дель-Сальто возле водопада Текендама (Колумбия)
Призрачный отель Дель-Сальто возле водопада Текендама несмотря ни на что является особой достопримечательностью Колумбии. | Фото: zen.yandex.ru.
Колумбийский отель El Hotel del Salto возведенный возле известного 137 метрового водопада Текендама около 100 лет назад на данный момент оставляет жуткие впечатления, создавая образ заселенного призраками особняка из леденящего кровь фильма ужасов. За долгие годы это некогда оживленное место с роскошным интерьером и комфортными условиями проживания превратилось в зловещее место, окутанное устрашающими легендами и историями, уже в прямом смысле слова поросло мхом и затянулось паутиной. Причем такое плачевное состояние вызвано не тем, что нерадивый хозяин решил бросить свое детище, а действительно странными событиями, которые происходили перед тем, как эти места стали полностью заброшенными.
Былое величие отеля превращается в жуткие руины (El Hotel del Salto, Колумбия). | Фото: admagazine.ru.
В свое время это было настолько роскошное место, что стало пользоваться огромным успехом у толстосумов и известных людей. Они с огромным удовольствием отправлялись в эти живописные места на отдых, заселяясь в шикарный отель, но в какой то момент с ними начали происходить ужасные вещи. В период проживания или сразу после отъезда из отеля, посетители стали умирать таинственной смертью или заканчивать жизнь самоубийством. Естественно такой поворот событий очень пагубно повлиял на репутацию заведения, и его пришлось попросту закрыть.
Уже не одно десятилетие распространяются жуткие легенды о призраках и самоубийцах, которых как магнитом притягивают стены загадочного отеля (El Hotel del Salto, Колумбия). | Фото: his.ua.
Хотя большинство современных скептиков и не верит в проклятое место, считая, что во всем виной стало зловоние, которое начало исходить от водопада, в воды которого активно сбрасывались нечистоты, но, тем не менее, до сих пор никто так и не решился вернуть былую славу отелю. Хотя желающих поглазеть на столь зловещее место становится все больше и даже поговаривают, что его стены все так же привлекают самоубийц, поэтому любителей пощекотать себе нервы хоть отбавляй.
8. Покинутый корабль «Плавающий лес» (Австралия)
Заброшенный «Корабль-лес SS Ayrfield» много лет выполнял грузовые рейсы (Австралия). | Фото: free-eyes.com.
Корабль «SS Ayrfield» был спущен на воду более столетия назад под флагом Великобритании и много лет верой и правдой служил людям. Вначале это был сухогруз, потом его использовали в качестве грузового судна, которое доставляло боеприпасы во время Второй мировой войны, а под конец службы – в качестве углевоза. К сожалению, 50 лет назад его просто покинули за ненадобностью оставив ржаветь в бухте в Хомбуш, расположенной к западу от Сиднея.
Вторя жизнь заброшенного корабля «Плавающий лес» привлекает туристов и фотографов, превратив его в идеальную модель (Австралия). | Фото: free-eyes.com.
Теперь позабытая мощная стальная машина длиной в 80 м. приносит пользу, но уже не людям, а растениям, для которых она стала надежным пристанищем. Выросшие манговые рощи и целые колонии растений создали настоящее райское место, которое стало привлекать толпы фотографов и туристов, стремящихся увидеть уникальное судно, заросшее буйной зеленью своими глазами.
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