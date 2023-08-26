Что будет если запечь арбузные корки в духовке

Насладившись сочной и сладкой мякотью арбуза, не спешите выкидывать арбузные корки, ведь из них можно приготовить чудесное лакомство, которое понравится и взрослым и детям.

Арбузное варенье из корочек делается очень просто, оно имеет насыщенный вкус и приятный аромат. Такое варенье станет прекрасным дополнением к блинчикам и оладьям в холодные зимние дни.







Для приготовления понадобится:



арбузные корочки — 1 кг;



сахар — 4 стакана (800 гр);



гвоздика — 5-6 шт;



сливочное масло — 1/2 столовой ложки;



сок 1/2 лимона.



Подготовьте 1 кг арбузных корок: очистите зеленую кожуру и оставьте немного мякоти на корочках. Нарежьте корки на небольшие кусочки.







Залейте подготовленные корочки кипятком и поставьте в духовой шкаф, предварительно разогретый до 220 градусов на 50 минут.







Слейте получившийся арбузный сок в отдельную емкость. В сотейнике соедините сахар с арбузным соком, добавьте гвоздику и хорошо перемешайте. Варите арбузный сироп на медленном огне до загустения.







После того как сироп станет густым, добавьте к нему сливочное масло, сок лимона и арбузные корочки.







Доведите содержимое сотейника до кипения, а затем варите на медленном огне еще час при постоянном помешивании. Разложите варенье по баночкам и плотно закройте крышкой.





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