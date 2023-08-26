Насладившись сочной и сладкой мякотью арбуза, не спешите выкидывать арбузные корки, ведь из них можно приготовить чудесное лакомство, которое понравится и взрослым и детям.
Арбузное варенье из корочек делается очень просто, оно имеет насыщенный вкус и приятный аромат. Такое варенье станет прекрасным дополнением к блинчикам и оладьям в холодные зимние дни.
Для приготовления понадобится:
арбузные корочки — 1 кг;
сахар — 4 стакана (800 гр);
гвоздика — 5-6 шт;
сливочное масло — 1/2 столовой ложки;
сок 1/2 лимона.
Подготовьте 1 кг арбузных корок: очистите зеленую кожуру и оставьте немного мякоти на корочках. Нарежьте корки на небольшие кусочки.
Залейте подготовленные корочки кипятком и поставьте в духовой шкаф, предварительно разогретый до 220 градусов на 50 минут.
Слейте получившийся арбузный сок в отдельную емкость. В сотейнике соедините сахар с арбузным соком, добавьте гвоздику и хорошо перемешайте. Варите арбузный сироп на медленном огне до загустения.
После того как сироп станет густым, добавьте к нему сливочное масло, сок лимона и арбузные корочки.
Доведите содержимое сотейника до кипения, а затем варите на медленном огне еще час при постоянном помешивании. Разложите варенье по баночкам и плотно закройте крышкой.
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Что будет если запечь арбузные корки в духовке
Насладившись сочной и сладкой мякотью арбуза, не спешите выкидывать арбузные корки, ведь из них можно приготовить чудесное лакомство, которое понравится и взрослым и детям.
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