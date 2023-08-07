Вечное движение

Вечные двигатели невозможны. Пересечь линию горизонта невозможно. Поднять себя за волосы невозможно.



Это факты нашего мира и с этим приходится смириться. Но среди людей попадаются удивительные экземпляры, неспособные вот так взять, да и смириться с фактами нашего мира. Они снова и снова пытаются пересечь линию горизонта, поднять себя за волосы или создать вечный двигатель. Многие из создателей вечных двигателей (или, как их ещё сейчас часто называют, устройств нулевой энергии) искренне верят в свои идеи.



Учитывая, что оскорблять чувства верующих нельзя, не станем здесь описывать несостоятельность этих идей, а вместо этого приведем несколько примеров, когда люди подошли к созданию вечного двигателя настолько близко, насколько это возможно. Речь идёт об устройствах, функционирующих в течение десятков лет и поныне.









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