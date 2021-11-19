25 фотографий, которые удивительно совпадают с кадрами саги «Игра престолов»

По следам съемок сериала «Игра престолов».
Блогер-путешественник из Германии, который является ещё и горячим поклонником саги «Игра престолов», известный в Сети как Giedre, посещает места, которые знакомы всем любителям культового фильма, делает там фотографии, а потом совмещает их с кадрами из фильма и выкладывает в своём Инстаграме. Выглядит весьма занимательно!
1. Башня Минчета в Дубровнике (Хорватия)
Дом Бессмертных в Кварте.
Именно эта башня в сериале стала жутким пристанищем могущественных колдунов Асхана, куда Дейенерис Таргариен пришла в поисках украденных драконов.
2. Лестница Иезуитов в Дубровнике (Хорватия)
Ступени лестницы Великой септы Бейлора.
Знаменитая лестница в стиле барокко в сериале стала частью одной из улиц, по которой покаявшаяся в грехах королева Серсея начала «позорное шествие» для возвращения в Красный замок.
3. Деревня Карнлох в графстве Антрим (Северная Ирландия)
Пристань в Браавосе.
В гавани маленькой деревни снимались сцены с плавающей и ныряющей Арьей Старк, которая возвращается в Браавос.
4. Дендрарий Трстено (Хорватия)
Королевский сад Красного замка.
Небольшой дендрарий превратился в прекрасный сад Красного замка, по аллеям которого прогуливались жители и гости, ведя неспешные разговоры как Санса и сир Лорас Тирелл.
5. Кафедральный собор Жироны (Испания)
Центр веры в Семерых богов Вестероса.
Режиссеры сериала превратили собор Святой Девы Марии в септу Бейлора, на ступенях которой стоят король Томмен и королева Маргери.
6. Озеро Мивтан (Исландия)
Бескрайние снежные просторы за Стеной.
Окрестности удивительного озера стали местом за Стеной, куда отправился Джон Сноу на поиски своего пропавшего дяди Бенджена Старка.
7. Аллея Дарк Хеджес в графстве Антрим (Северная Ирландия)
Самая длинная дорога Вестероса – Королевский тракт.
В «Игре престолов» красивая буковая аллея, которая была посажена еще в 18 веке, стала самой главной дорогой Вестероса – Королевским трактом, по которому Арья Старк отправилась в Ночной Дозор.
8. Лесной парк Толлимор (Северная Ирландия)
Северные леса.
Парк со старым мостом можно увидеть уже в первом сезоне сериала, где он превратился живописный густой лес Севера, в котором Старки находят щенков лютоволка.
9. Улочка епископа Картаньи в Жироне (Испания)
Одна из многочисленных улиц Браавоса.
Здесь снималась сцена с ослепшей Арьей Старк, которая просила милостыню и бродяжничала по улицам славного Браавоса.
10. Улица Од Рупа в Дубровнике (Хорватия)
Улица Королевской гавани.
На этой уединенной улице возле сомнительного заведения Бейлиша проходит приватная беседа Тириона Ланнистера и Оберина Мартелла.
11. Западный пирс в Дубровнике (Хорватия)
Причал в Королевской гавани.
Этот пирс появляется в третьем сезоне «Игры престолов», когда Петир Бейлиш предлагает Сансе покинуть Королевскую Гавань.
12. Замок Одли в графстве Даун (Северная Ирландия)
Северные земли.
Из этого места первый из новых королей Севера Роб Старк, по прозвищу Молодой Волк, начал длительную войну за трон.
13. Кафедральный собор Жироны (Испания)
Великая септа Бейлора.
Лансель Ланнистер в рядах Святого воинства стоит на страже Великой септы Бейлора – именно такое воплощение в сериале получил Кафедральный собор.
14. Монастырь Сант Пере де Галлиганц в Жироне (Испания)
Грандиозная библиотека Цитадели в Староместе.
Интерьер бенедиктинского монастыря в «Игре престолов» преобразили в библиотеку Цитадели – центра Ордена мейстеров, куда Сэм Тарли прибывает вместе с Джилли и ее сыном.
15. Форт Маноэль в гавани Марсамшет (Мальта)
Площадь столицы Семи Королевств.
Данную фортификацию, ставшую частью Красного замка, можно не раз увидеть в первом сезоне сериала, например в сцене казни Эддарда Старка.
16. Улица Дубровника (Хорватия)
Улица Королевской гавани.
Улица возле Красного замка, по которой Серсея Ланнистер предпочитала проходить лишь под надежной охраной.
17. Скала «Лазурное окно» на острове Гоцо (Мальта)
Земли кочевых конных воинов - дотракийцев.
Уникальную известняковую скалу можно увидеть в первом сезоне сериала, когда Визерис Таргариен отдает сестру Дейенерис в жены кхалу Дрого.
18. Ворота Пиле в Дубровнике (Хорватия)
Одни из ворот столицы Семи Королевств.
Через старинные каменные ворота неузнанный и однорукий Джейме Ланнистер вернулся в Королевскую Гавань после освобождения из плена.
19. Дубровник (Хорватия)
Вид на Королевскую гавань.
Оберин Мартелл, прозванный Красным Змеем за любовь к опасным ядам, и Серсея беседуют о своих дочерях, прогуливаясь после коронации Томмена Баратеона.
20. Старый город в Дубровнике (Хорватия)
Дорога к Красному замку.
Повторить «Позорное шествие» Серсеи Ланнистер, которое она совершила пройдя от Великой сепы Бейлора к Красному замку возможно, надо лишь следовать по маршруту от Церкви святого Влаха до каменных ворот Пиле.
21. Карьер Ларрибейн (Северная Ирландия)
Пейзаж Штормовых земель.
Участок побережья с отвесными скалами в фэнтезийном сериале использовался для съемок Штормовых земель и лагеря Ренли Баратеона.
22. Бухта Бэллинтой (Северная Ирландия)
Земли Железных островов.
В «Игре престолов» порт деревни и бухта сыграли роль Лордспорта на Пайке, куда прибывает Теон Грейджой для переговоров с отцом.
23. Западный пирс в Дубровнике (Хорватия)
Пристань в Королевской гавани.
Живописный залив у Королевской гавани Санса облюбовала для прогулок со своей служанкой Шайей, здесь же проходила знаменитая битва на Черноводной.
24. Мдина (Мальта)
Королевская гавань – столица Семи Королевств.
Древняя архитектура столицы Мальты идеально подошла для съемок самых важных эпизодов сериала «Игра престолов».
25. Жирона (Испания)
Улочки Браавоса.
Сцены погони Бродяжки за Арьей Старк по узким старинным улицам Браавоса были сняты в старых кварталах Жироны.
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