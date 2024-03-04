7 звезд, которые блистали не только на сцене и в кино, но и были настоящими изобретателями

Звезды шоу-бизнеса и кинематографа радуют своих поклонников своими актерскими и музыкальными талантами. Мы знаем их по ролям в кино и песенным хитам, но у некоторых из них есть и другая интересная грань – изобретательство.
1. Marlon Brando
Marlon Brando. /Фото: images2.minutemediacdn.com
Американский актер Марлон Брандо – легенда Голливуда, чье имя вписано в список 100 величайших звезд кино за 100 лет. Мы все помним его роли в фильмах «Крестный отец», «Последнее танго в Париже», «Трамвай «Желание» и других кинолентах. Гораздо меньше известно о том, что актер был страстным барабанщиком и специализировался на барабанах конга. Для настройки тональности музыкального инструмента используются несколько креплений, и актер постоянно работал над усовершенствованием конструкции для упрощения процесса. В 2002 году он запатентовал систему, описываемую как «простое и недорогое устройство настройки барабана, которое также является точным и надежным и не допускает случайных регулировок».
2. Michael Jackson
Michael Jackson и подтанцовка исполняют «антигравитационный» трюк.
Майкла Джексона – известного певца и музыканта, добившегося невероятных успехов на сцене, мы знаем как короля поп-музыки. Он завораживал своим танцем на сцене, а «лунная походка» стала его визитной карточкой. При постановке хореографии Джексон стремился к зрелищности, а его наклоны под немыслимым углом противоречили всем законам гравитации. Если для съемок клипов это можно было бы объяснить скрытыми веревками, то во время концертов такое было невозможно.
Секрет трюка крылся в системе, придуманной певцом: из сцены выступали болты, а особая конструкция обуви позволяла зацепиться за них. Майкл Джексон запатентовал свою сценическую разработку в 1993 году. Патент описывает изобретение как «подвижную зацепку или стойку, к которой специализированная обувь может быть прикреплена с возможностью отсоединения для того, чтобы владелец обуви мог наклониться вперед на сцене так, чтобы его или ее центр тяжести находился далеко за передней частью обуви, тем самым создавая желаемый визуальный эффект».
3. Prince
Tommy Barbarella играет на Purpleaxxe. /Фото: pbs.twimg.com
Известный американский музыкант Prince был необычайно разносторонним человеком: композитор, автор песен, режиссер, актер, певец. А еще проявил себя в дизайне, в 1994 году запатентовав инструмент под названием Purpleaxxe. Это был гибрид гитары и клавиатуры оригинальной формы, своими изгибами напоминающий его сценическое имя. Сам Prince никогда не играл на этом инструменте, им владел клавишник Томми Барбарелла.
4. Hedy Lamarr
Hedy Lamarr. /Фото: media.kasperskydaily.com
Актриса Хеди Ламарр была одной из самых ярких звезд кинематографа. В 30-тые годы уроженка Вены блистала в немецком кино, а на 40-50-тые годы пришелся пик славы в Голливуде. Мировую популярность актрисе принес фильм «Экстаз» – невероятно скандальная кинолента по тем временам. Она первой из кинодив снялась обнаженной для большого экрана. Это была всего лишь сцена купания в озере, но фильм запретили к показу в ряде стран.
Хеди Ламарр обладала не только красотой, но и пытливым умом. Актриса хорошо разбиралась в физике и химии и занималась изобретательством. В сотрудничестве со своим другом композитором Джорджем Антейлом она разработала секретную систему связи. Идея состояла в использовании кода, меняющего канал передачи информации в псевдослучайном порядке. В августе 1942 года они запатентовали изобретение и подарили его американской армии. Однако в то время идею было сложно воплотить в жизнь, и по достоинству ее оценили лишь спустя полвека. Мало кто знает, что принцип разработки Ламарр лег в основу современных технологий связи Wi-Fi, GPS, Bluetooth.
Интересный факт от Novate.ru: Хеди Ламарр и Джордж Антейл получили признание в Америке: в 2014 году их имена внесли в Национальный зал изобретателей США. Актриса родилась 9 ноября, и этот день считается Днем изобретателя в ряде стран (Германия, Швейцария, Австрия).
5. Steve McQueen
Steve McQueen в фильме «Буллит». /Фото: media.vanityfair.com
Американский актер Стив МакКуин – звезда Голливуда, хорошо знакомый зрителям по фильмам «Великолепная семерка», «Охотник», «Буллит», «Большой побег» и другим кинолентам. Он также известен как заядлый авто и мотогонщик. Во время съемок актер обходился без каскадеров, самостоятельно исполняя практически все трюки на мотоциклах. Будучи гонщиком, он хорошо понимал важность правильной и комфортной посадки за рулем. МакКуин улучшил конструкцию ковшеобразных сидений и запатентовал свою разработку в 1969 году. Это автомобильное кресло не было запущено в массовое производство, но его можно увидеть в машине Форд Мустанг, которую водил герой МакКуина в фильме «Буллит».
6. Neil Young
Neil Young. /Фото: s.yimg.com
Нил Янг известен как талантливый музыкант, виртуозный гитарист и автор песен, вписавший свое имя в историю рок-музыки. Кроме музыки у него есть еще одна страсть – модели поездов, и это хобби сделало из Янга изобретателя. У себя дома он построил макет железнодорожного участка с протяженностью путей 750 футов и создал ландшафт из различных растений. Чтобы растительность не завяла, он сам разработал и сделал систему орошения.
Сын Янга страдает церебральным параличом, и чтобы мальчик мог играть поездами на макете, Нил сконструировал специальный пульт для нажатия головой. Кроме того, музыкант сотрудничает с компанией Lionel – производителем товаров для железнодорожного моделирования. Так, одна из его разработок дает возможность на одном пути запускать несколько поездов. На счету Янга 7 патентов, где он числится соавтором изобретения.
7. Paula Abdul
Paula Abdul. /Фото: media.lasvegasweekly.com
Пола Абдул – известная американская танцовщица и певица также имеет патент на изобретение. Активно двигаясь на сцене по время исполнения песен, она сталкивалась с препятствиями в виде проводов микрофонов. Это подтолкнуло ее к созданию особой стойки. Конструкция Полы Абдул имеет дно вогнутой формы, благодаря чему микрофонная стойка раскачивается, что позволяет певице свободно двигаться, не путаясь в кабелях.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии