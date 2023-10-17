Советы от 40-летних: 5 вещей, которые пора начать выполнять тем, кому стукнуло тридцать

В 30 лет пора задуматься о ряде вещей.

1. Сбережения

Копейка рубль бережёт.

2. Здоровье

О здоровье заботься смолоду.

3. Растите и развивайтесь

Растём и развиваемся.

4. Вкладывайтесь в семью

«Я выбрал семью».

5. Любите себя

Любите себя, и всё получится.