Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    А красиво и аппетитноМыло, которое выг...
  • Ивановна
    Вот что оно. Лишняя трата денегПродукты, которые...
  • Iosif Pyatunin
    Господи, сколько всякой хрени - обнимай, целуй,в глазки ей смотри. - Драть сучку в постели по-чёрному и вся недолга. ...47 способов сдела...

10 способов использования канцелярских резинок, о которых вы не могли и подумать


Используем резинку в быту.

Используем резинку в быту.

Канцелярская резинка, вещь более, чем любопытная. Даже сложно представить себе, сколько существует всевозможных способов использования, такой, казалось бы, заурядной вещи. Именно о них сегодня и пойдет речь. Наверняка и вам удастся подчерпнуть что-то действительно полезно и интересно для себя.

Не получается открыть банку с закаткой? Нужно донести кастрюлю в другую комнату не вывернув содержимого? Работаете с клеем? Не хотите, чтобы дверь закрывалась? Канцелярские резинки спешат на помощь. Во всех этих и многих других ситуациях, именно резинки окажут незаменимую помощь. Ничего сложного в предложенных методиках нет! Смотрим видео и набираемся полезных бытовых знаний.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 способов использования канцелярских резинок, о которых вы не могли и подумать

И не забудьте:
10 способов использования канцелярских резинок, о которых вы не могли и подуматьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх