Серьезные проблемы мира
Уже третий год подряд респонденты, участвовавшие в опросе Global Shapers Survey 2017 Всемирного экономического форума, считают, что изменение климата является самой серьезной проблемой, затрагивающей мир сегодня. Почти половина (48,8%) участников опроса выбрали изменение климата в качестве самой главной проблемы. Но это не все. Вот самые главные мировые проблемы по версии Global Shapers Survey.
1. Отсутствие занятости (12,1%).
2. Проблемы безопасности (14,1%).
3. Отсутствие образования (15,9%).
4. Дефицит пищевых продуктов и воды (18,2%).
5. Коррупция (22,7%).
6. Религиозные конфликты (23,9%).
7. Бедность (29,2%)
8. Неравенство (неравный доход, дискриминация) (30,8%)
9. Крупномасштабные конфликты / войны (38,9%)
10. Изменение климата / разрушение природы (48,8%)
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