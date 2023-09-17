Странные и загадочные достопримечательности, спрятанные по всему миру

Наш мир — это странное место. Как только у нас начинает появляться ощущение того, что мы всё о нём знаем, он вдруг показывает нам странные места или жуткие скалистые образования. Если знать, где именно искать, то можно найти настолько же необычные и загадочные места как те, о которых мы расскажем далее:
10. Долина эротических камней (Erotic Rock Valley), Турция
Далеко в засушливых и пыльных равнинах Анатолии находится одна из главных достопримечательностей Турции: Каппадокия (Cappadocia). Это место Всемирного Наследия ЮНЕСКО, которое включает в себя древние каменные жилища, подземные церкви и византийское искусство. Это место, вполне возможно, является одной из главных исторических областей Среднего Востока. Поэтому довольно странно то, что это место также является местом расположения леса огромных каменных фаллоимитаторов.
Всё верно. Благодаря долгой истории геологических потрясений скалы вокруг маленького городка Гёреме (Goreme) приняли различные странные формы. И самые странные из этих форм можно найти в Долине Любви (Love Valley). Устремляющиеся вверх к небу и увенчанные слегка коническими выступами наверху камни выглядят как достоинство Рона Джереми (Ron Jeremy) на стероидах. Вся долина полна ими – огромными каменными фаллосами, протянувшимися к горизонту настолько далеко, насколько может видеть глаз. Неудивительно, что эта область в настоящее время является излюбленным местом отдыха для европейских парней из студенческих организаций, которые приезжают сюда, чтобы сделать забавные и вызывающие фотографии.
9. Ванна Дьявола (Devil’s Bath), Новая Зеландия
Если попросить ребёнка нарисовать радиоактивный бассейн, то он, определённо нарисует что-то вроде Ванны Дьявола в Новой Зеландии. Этот бассейн является небольшим озером в вулканической зоне Таупо (Taupo Volcanic Zone) рядом с городом Роторуа (Rotorua). Озеро заполнено водой, которая светится ярким и неестественным зелёным светом.
Исходя из того, что это вулканическая зона, вы, скорее всего, догадались, что именно заставляет Ванну светиться таким неестественным светом. Озеро находится на обширных отложениях серы, которые отслаиваются от дна и всплывают на поверхность, придавая воде её отличительный оттенок. Из-за этого вода в озере всегда выглядит как радиоактивная слизь. Этот процесс также обуславливает тот факт, что озеро очень сильно воняет. Оно выделяет сильный запах протухших яиц, который даже в путеводителях сравнивают с последствием гигантского адского газоиспускания.
Ванна Дьявола является не единственным озером на Земле, которое обладает настолько насыщенным зелёным цветом. Озеро Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи (Tiwu Nuwa Muri Koo Fai) в Индонезии также выглядит как место секретного захоронения радиоактивных отходов.
8. Стекло пустыни, Ливия и Египет
Последним местом на Земле, где можно было бы ожидать что-либо найти, является Ливийская пустыня. Это самое суровое место в и без того неприветливой Сахаре. Здесь можно ожидать увидеть лишь песок, камни и больше ничего. Однако если отправиться в особую точку этой пустыни и начать копать песок, можно найти самый загадочный артефакт этого региона: ливийское стекло.
Это стекло, которое на самом деле является огромными кусками жёлтого кремния, озадачивало местных жителей на протяжении многих веков. Атерийцы (Aterian) использовали его для изготовления приспособлений и оружия. Древние египтяне создавали из него затейливые украшения. В 1930-ых годах на это стекло наткнулись западные исследователи, которые поставили своей целью выяснение истории происхождения этого стекла.
На сегодняшний день считается, что стекло появилось в результате падения метеорита или кометы на Землю. Во время столкновения песок был перегрет до температуры в 2 000 градусов Цельсия и, соответственно, расплавился. Мы можем только представлять себе, как это стекло выглядело через несколько минут после столкновения.
7. «Мировая Машина» Франца Гзельманна (Franz Gsellmann’s Weltmaschine), Австрия
Фотография: Роман Клементшитц (Roman Klementschitz)
«Мировая Машина», приютившаяся в небольшом сарае в Австрии, может быть одним из самых странных проектов в истории человечества. Франц Гзельманн создавал эту коллекцию двигающихся, яркоокрашенных, пересекающихся колёс и движков в течение 20 лет и никто не знает зачем.
В 1958 году Гзельманн, сын бедного фермера без образования инженера или механика, увидел большую модель атома на Всемирной Брюссельской выставке (Brussels World Exposition). Будучи совершенно очарованным ею, он мгновенно приобрел её, вернулся в Австрию, выбросил всё из своего сарая и поставил модель в самый центр. А потом он начал строить.
В последующие двадцать лет Гзельманн втайне строил свою странную штуковину вокруг модели атома, добавляя колокола, часы, вентиляторы, конвейерные ленты, свистки, цепи и даже ксилофон. Пластиковые модели Иосифа и Марии, железный петух, космический корабль, небольшая ветряная мельница, рождественские гирлянды, игрушечная гондола, а также целая куча других вещей, слишком нелепых, чтобы их упоминать, также нашли своё место в сооружении Гзельманна. Он скрывал своё творение от семьи, пока оно не было почти полностью закончено. Затем он неожиданно умер, не сказав никому ни слова о том, зачем он это строил.
В настоящее время существует множество теорий о том, почему Гзельманн посвятил лучшие годы своей жизни строительству своей сумасшедшей машины. Возможно, самая поэтическая из них заключается в том, что он думал, что она раскроет самые сокровенные детали человеческой души.
6. Смертельно опасные пузыри озера Эйбрахам (Lake Abraham), Канада
Канадское озеро Эйбрахам, созданное благодаря человеческому вмешательству в 1970-ых годах и названное в ходе одного из ужасных конкурсов общественного именования, вовсе не звучит как место, которое обязательно стоит посетить. Однако, если вы отправитесь туда зимой, вы столкнётесь лицом к лицу с одним из самых одновременно крутых и смертоносных природных явлений в Америке. Легковоспламеняющиеся пузырьки газа метана, находящиеся под замёрзшей поверхностью озера, натыкаются на лёд, будто ожидая, чтобы кто-то зажёг искру и взорвал их.
Пузырьки метана выделяются бактериями, которые питаются разлагающимися животными и растениями. Как правило, эти пузырьки поднимаются на поверхность без того, чтоб их кто-нибудь заметил. Но зимой они превращаются в белые пузыри газа, подвешенные под разными углами в замёрзшей воде. В результате получаются просто потрясающие башни из пузырьков (как на фотографии выше), оказавшиеся в ловушке под поверхностью озера, где любой прохожий может их чётко увидеть. Это ежегодное шоу привело к тому, что озеро Эйбрахам стало одним из самых популярных мест для фотографов в Канаде.
5. Озеро Крови (Lake Of Blood), Боливия
Фотография: Валдини Пимента (Valdiney Pimenta)
Если бы Библия была написана в Боливии, то мы предположили бы, что парень, который написал раздел о морях крови, посетил Лагуну-Колорадо (Laguna Colorada). Это высокогорное озеро, выглядящее как последствие кровавой перестрелки в стиле «Джанго освобождённый» на первый взгляд состоит лишь из одного ингредиента: крови.
Озеро на самом деле является средой обитания особого вида красных водорослей. Помимо красных отложений, которые поднимаются со дна на поверхность при движении воды, именно эти водоросли придают водам озера его цвет, напоминающий о фильмах ужасов. Принцип очень похож на тот, который является причиной яркого и прекрасного цвета реки Каньо-Кристалес (Cano Cristales) в Колумбии. Однако, в отличие от водорослей, произрастающих в реке, которые цветут один раз в год, Лагуна-Колорадо остаётся ярко-красной круглый год.
Что самое интересное, Боливия является не единственной страной, в которой есть такие ярко окрашенные озёра. Озеро Ретба (Lake Retba) в Сенегале обладает ярким розовым цветом, похожим на окрас жевательной резинки, который вызван чрезмерно высокой концентрацией солей в его водах.
4. Мечеть в стиле диско (Disco Mosque), Иран
Что первым делом приходит вам на ум, когда вы слышите слово «мечеть»? Скорее всего, вы представляете себе что-то вроде знаменитой Голубой Мечети (Blue Mosque), расположенной в Стамбуле: величественное место, предназначенное для благочестивых размышлений. Именно поэтому мечеть Мавзолей Шах-Черах (Shah Cheragh), расположенная в иранском городе Шираз (Shiraz), является настолько уникальной. Мавзолей Шах-Черах выглядит как внутренняя часть диско-шара.
Причина создания такого разноцветного интерьера сама по себе является довольно интересной историей. В начале девятого века два брата были убиты на этом месте во время анти-шиитских преследований, распространившихся по всему региону. Их смерти были более или менее забыты на ближайшие 500 лет, пока королева Таши-Хатун (Queen Tashi Khatun) не решила построить мечеть у их могил, превратив их в место паломничества. Затем она приказала покрыть мечеть стеклом, чтобы усилить её блеск в тысячу раз.
3. Грандиозные туманные радуги, По всему миру
Не стоит даже и говорить о том, что радуга — это просто потрясающе великолепное явление. Тем не менее, в природе существуют и другие виды радуги, которые выглядят даже красивее легендарной двойной радуги. Возможно, наиболее редкой и поразительной из них является туманная радуга.
Этот вид радуги появляется только во время тумана. Радуги такого вида скорее похожи на призрак обычной радуги, которая была недавно убита, и чей дух пришёл по вашу душу. Зачастую туманные радуги кажутся ненастоящими – они бледные, белые, эфирные, как иллюзия, созданная из дыма.
Они появляются в ходе абсолютно такого же процесса, какой ответственен за появление обычных радуг. Разница заключается в том, что в то время как обычные радуги появляются в результате того, что свет отражается от больших капель воды, туманные радуги образуются посредством преломления света невероятно крошечными капельками воды. Из-за этого они выглядят бледными и окружёнными дымкой, что придаёт им призрачный вид.
2. Мёртвая лошадь на покатушках, Штат Невада
Иногда на нашей Земле встречаются настолько странные вещи, что слов для их описания практически не хватает. Мёртвая лошадь-водитель из штата Невада является одной из таких вещей.
Мёртвая лошадь-водитель, которая расположена рядом с удалённой дорогой, ведущей из полузаброшенного города Бейкер (Baker), штат Невада, является именно тем, чем кажется. Скелет лошади удобно посажен за рулём ржавого старого автомобиля, а её копыто непринуждённо покоится на приборной доске. Понятное дело, что это сделали люди из маленького и полузаброшенного городка, у которых слишком много свободного времени. Однако, когда вы видите это впервые, просто невозможно не представить себе лошадь, которая поехала прокатиться и просто остановилась, чтобы полюбоваться видом.
1. Нижняя часть айсберга, Антарктида
Вы, скорее всего, знаете о том, что мы видим лишь верхушки айсбергов. Приблизительно 90 процентов их массы плавает под водой и никогда не попадает на глаза людям. Если, конечно, им не посчастливится оказаться рядом с айсбергом, который перевернулся. «Посчастливилось», наверное, не совсем удачное слово, так как процесс переворачивания айсберга является очень опасным.
Обычно это происходит только после того, как он откололся и упал в воду, а гравитация ещё не определила, какой конец должен быть на дне. Когда большой айсберг переворачивается, он вырабатывает столько же энергии, как атомная бомба при взрыве, и может легко потопить даже самое большое океанское судно. Однако, если вам удастся пережить это всё, вас будет ожидать приятный сюрприз, потому что нижняя часть айсберга может быть очень красивой.
Без слоя снега, покрывающего её, нижняя сторона айсберга может оказаться ярко синей. Это происходит потому, что она поглощает свет в красном конце спектра, то есть сам лёд обладает бриллиантовым голубым цветом. В результате вы увидите нечто, будто взятое из научно-фантастического фильма и, как многие из скрытых чудес в нашем мире, это нечто будет удивительно прекрасным.
с
Свежие комментарии