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7 странных на вид автомобилей, при проектировании которых что-то пошло не так


Машины, в дизайне которых все пошло не так.

Машины, в дизайне которых все пошло не так.

Дизайн автомобиля – это очень тонкое дело. Нельзя просто так взять и придумать, как будет выглядеть кузов автомобиля и его колеса. Для этого нужны специальные знания, чутье и конечно же опыт. Впрочем, глядя на некоторые машины, особенно из второй половины XX столетия, складывается впечатление, что заниматься проектировкой компании приглашали случайных людей с улицы.

1. Amc Gremlin


Машина, которой явно не повезло.

Машина, которой явно не повезло.

 

Продавать этот «сапог» американские дилеры пытались на протяжении 8 лет. Удивительно, но дизайн Amc Gremlin во многом был продиктован техническими характеристиками автомобиля. Есть сведения о том, что создатели хотели как можно больше ужать расход горючего. Удивительно, но было создано 640 тысяч таких компактных автомобилей.

2. Nissan S Cargo


Почему все так плохо?

Почему все так плохо?

 

Есть что-то ироничное в том, что такое количество автомобилей со «странным» внешним видом появляется именно в результате очередной и смелой попытке сделать самую компактную малолитражку. Вот, например, Nissan S Cargo чем-то похож на улитку. Это было бы очень мило, но будь оно так грустно.

3. Tatra T603


Слишком гладко и полого.

Слишком гладко и полого.

 

Эксперименты в области дизайна заканчиваются ли созданием нового тренда, либо появлением чего-то такого, что будет заставлять кровоточить глазницы каждого несчастного, что осмелится на это посмотреть.
Во всяком случае, если он не лишен чувства прекрасного. Особенно интересен тот факт, что Tatra T603 – это лимузин.

4. Bond Bug


Тривиллеры - это зло.

Тривиллеры - это зло.

 

Такое ощущение, что в 70-е годы была какая-то эпидемия странного дизайна среди инженеров и проектировщиков. В абсолютном большинстве случаев попытка создать функциональный и красивый тривиллер заканчивается фиаско. Исключением не стал и Bond Bug.

5. Marcos Mantis


Он сейчас растечется?

Он сейчас растечется?

 

Бывают провалы и у моделей с ограниченным выпуском. Только взгляните на вот этот Marcos Mantis. При первом визуальном знакомстве с этой машиной создает впечатление, будто бы она сделана из плохого пластилина и медленно тает из-за потока горячего воздуха. Всего было выпущено 32 машины. Кстати, они все еще представляют коллекционную ценность.

6. Sebring Citicar


А где дизайн?

А где дизайн?

 

Строгая геометрия и пучеглазые фары явно не пошли этой машине на пользу. Автомобиль выглядит очень странно, производит неоднозначное впечатление и никогда не пользовался особенно большим спросом. Кстати, Sebring Citicar – это электрокар, созданный в годы топливного кризиса.

7. Volkswagen Colani


Очень странный дизайн.

Очень странный дизайн.

 

Такое ощущение, что ведущий дизайнер Volkswagen Colani, хотел проверить у какого количества автомобилистов может случиться приступ трипофобии (боязни мелких упорядоченных отверстий). Только посмотрите переднюю часть автомобиля. Вам все еще хорошо? Ничего не чешется и не зудит? Значит вы счастливчик. По статистике трипофобия встречается почти у каждого третьего человека.

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7 странных на вид автомобилей, при проектировании которых что-то пошло не так

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7 странных на вид автомобилей, при проектировании которых что-то пошло не такПодписаться на мой Instagram
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