7 странных на вид автомобилей, при проектировании которых что-то пошло не так

Машины, в дизайне которых все пошло не так.

1. Amc Gremlin

Машина, которой явно не повезло.

2. Nissan S Cargo

Почему все так плохо?

3. Tatra T603

Слишком гладко и полого.

4. Bond Bug

Тривиллеры - это зло.

5. Marcos Mantis

Он сейчас растечется?

6. Sebring Citicar

А где дизайн?

7. Volkswagen Colani

Очень странный дизайн.