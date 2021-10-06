7 странных на вид автомобилей, при проектировании которых что-то пошло не так

Машины, в дизайне которых все пошло не так.
Дизайн автомобиля – это очень тонкое дело. Нельзя просто так взять и придумать, как будет выглядеть кузов автомобиля и его колеса. Для этого нужны специальные знания, чутье и конечно же опыт. Впрочем, глядя на некоторые машины, особенно из второй половины XX столетия, складывается впечатление, что заниматься проектировкой компании приглашали случайных людей с улицы.
1. Amc Gremlin
Машина, которой явно не повезло.
Продавать этот «сапог» американские дилеры пытались на протяжении 8 лет. Удивительно, но дизайн Amc Gremlin во многом был продиктован техническими характеристиками автомобиля. Есть сведения о том, что создатели хотели как можно больше ужать расход горючего. Удивительно, но было создано 640 тысяч таких компактных автомобилей.
2. Nissan S Cargo
Почему все так плохо?
Есть что-то ироничное в том, что такое количество автомобилей со «странным» внешним видом появляется именно в результате очередной и смелой попытке сделать самую компактную малолитражку. Вот, например, Nissan S Cargo чем-то похож на улитку. Это было бы очень мило, но будь оно так грустно.
3. Tatra T603
Слишком гладко и полого.
Эксперименты в области дизайна заканчиваются ли созданием нового тренда, либо появлением чего-то такого, что будет заставлять кровоточить глазницы каждого несчастного, что осмелится на это посмотреть. Во всяком случае, если он не лишен чувства прекрасного. Особенно интересен тот факт, что Tatra T603 – это лимузин.
4. Bond Bug
Тривиллеры - это зло.
Такое ощущение, что в 70-е годы была какая-то эпидемия странного дизайна среди инженеров и проектировщиков. В абсолютном большинстве случаев попытка создать функциональный и красивый тривиллер заканчивается фиаско. Исключением не стал и Bond Bug.
5. Marcos Mantis
Он сейчас растечется?
Бывают провалы и у моделей с ограниченным выпуском. Только взгляните на вот этот Marcos Mantis. При первом визуальном знакомстве с этой машиной создает впечатление, будто бы она сделана из плохого пластилина и медленно тает из-за потока горячего воздуха. Всего было выпущено 32 машины. Кстати, они все еще представляют коллекционную ценность.
6. Sebring Citicar
А где дизайн?
Строгая геометрия и пучеглазые фары явно не пошли этой машине на пользу. Автомобиль выглядит очень странно, производит неоднозначное впечатление и никогда не пользовался особенно большим спросом. Кстати, Sebring Citicar – это электрокар, созданный в годы топливного кризиса.
7. Volkswagen Colani
Очень странный дизайн.
Такое ощущение, что ведущий дизайнер Volkswagen Colani, хотел проверить у какого количества автомобилистов может случиться приступ трипофобии (боязни мелких упорядоченных отверстий). Только посмотрите переднюю часть автомобиля. Вам все еще хорошо? Ничего не чешется и не зудит? Значит вы счастливчик. По статистике трипофобия встречается почти у каждого третьего человека.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии