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Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Если вы считаете, что за 1 доллар в наше время ничего не купишь, спешим вас переубедить. Мы подобрали список блюд и продуктов со всего мира, которые стоят не больше доллара.

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Нидерланды — 10 блинов в супермаркете

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Венгрия — целая бутылка вина

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Гонконг — один ломтик обычного хлеба

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Норвегия — одна упаковка лапши рамен

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Индия — шесть чашек чая

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Китай, Шанхай — 10 вегетарианских пельменей

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Австралия — замороженная газировка в Макдональдс

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Египет, Каир — фалафель или шаурма

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Италия — эспрессо или капучино

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Нигерия — газированная вода и пакетик чипсов

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Чехия — полторы бутылки пива

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Малайзия — десяток яиц

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

ЮАР — два чизбургера в Макдональдс

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Филиппины — две банки Cheez Whiz (плавленого сыра)

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Франция — один багет

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Колумбия — три пирожка эмпанадас

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Вьетнам — порция супа фо

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Гондурас — 11 бананов

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Индонезия — 67 штук жевательной резинки

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Хорватия — большая чашка кофе

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Финляндия — хот-дог

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Уругвай — один литр молока

Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

США — огромная банка холодного чая «Аризона»

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