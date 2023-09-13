Если вы считаете, что за 1 доллар в наше время ничего не купишь, спешим вас переубедить. Мы подобрали список блюд и продуктов со всего мира, которые стоят не больше доллара.
Нидерланды — 10 блинов в супермаркете
Венгрия — целая бутылка вина
Гонконг — один ломтик обычного хлеба
Норвегия — одна упаковка лапши рамен
Индия — шесть чашек чая
Китай, Шанхай — 10 вегетарианских пельменей
Австралия — замороженная газировка в Макдональдс
Египет, Каир — фалафель или шаурма
Италия — эспрессо или капучино
Нигерия — газированная вода и пакетик чипсов
Чехия — полторы бутылки пива
Малайзия — десяток яиц
ЮАР — два чизбургера в Макдональдс
Филиппины — две банки Cheez Whiz (плавленого сыра)
Франция — один багет
Колумбия — три пирожка эмпанадас
Вьетнам — порция супа фо
Гондурас — 11 бананов
Индонезия — 67 штук жевательной резинки
Хорватия — большая чашка кофе
Финляндия — хот-дог
Уругвай — один литр молока
США — огромная банка холодного чая «Аризона»
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Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру
Если вы считаете, что за 1 доллар в наше время ничего не купишь, спешим вас переубедить. Мы подобрали список блюд и продуктов со всего мира, которые стоят не больше доллара.
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