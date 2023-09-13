Какую еду можно купить за 1 доллар по всему миру

Если вы считаете, что за 1 доллар в наше время ничего не купишь, спешим вас переубедить. Мы подобрали список блюд и продуктов со всего мира, которые стоят не больше доллара.







Нидерланды — 10 блинов в супермаркете







Венгрия — целая бутылка вина







Гонконг — один ломтик обычного хлеба







Норвегия — одна упаковка лапши рамен







Индия — шесть чашек чая







Китай, Шанхай — 10 вегетарианских пельменей







Австралия — замороженная газировка в Макдональдс







Египет, Каир — фалафель или шаурма







Италия — эспрессо или капучино







Нигерия — газированная вода и пакетик чипсов







Чехия — полторы бутылки пива







Малайзия — десяток яиц







ЮАР — два чизбургера в Макдональдс







Филиппины — две банки Cheez Whiz (плавленого сыра)







Франция — один багет







Колумбия — три пирожка эмпанадас







Вьетнам — порция супа фо







Гондурас — 11 бананов







Индонезия — 67 штук жевательной резинки







Хорватия — большая чашка кофе







Финляндия — хот-дог







Уругвай — один литр молока







США — огромная банка холодного чая «Аризона»



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