10 известных музыкантов, которым чудом удалось вернуться с того света

1. Американский музыкант Слэш

От передозировки наркотиками его сердце не билось несколько минут.

2. «Крёстный отец хэви-метала»

Внезапная остановка сердца.

3. Никки Сикс

Две минуты клинической смерти.

4. Эминем

Передозировка метадоном и остановка сердца.

5. Дейв Гаан

Его сердце остановилось на целых две минуты, но усилиями врачей он вернулся к жизни.

6. Фил Ансельмо

Клиническая смерть в 30 лет.

7. Дон Пауэлл

Кома в результате автомобильной аварии.

8. Аарон Лазар

Американский актер и певец.

9. Джош Хомм

Остановки сердца после заражения крови.

10. Тейлор Хокинс

Остановка сердца, которая была вызвана передозировкой героином.

Для музыкальных фанатов нет ничего более трагичного, чем известие, что их любимая звезда отправила к праотцам. Поклонникам музыкантов, о которых пойдёт в этом обзоре , довелось пережить тот страшный момент, когда сердце их кумиров остановилось. Но к счастью, этим рокерам удалось вырваться из объятий смерти.Сол Хадсон - американский гитарист хард-рок-группы Guns N’ Roses и рок-музыкант британского происхождения, который достиг мировой славы в начале 1990-х годов. В 1993 году Хадсон сформировал сайд-проект Slash’s Snakepit, а позднее стал со-основателем рок-группы Velvet Revolver, которая в-осстановила его в ранге музыкантов мировой величины середины 2000-х.Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, «Крёстный отец хэви-метала» и основатель группы Black Sabbath, которая стала фундаментом таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. После ухода из рок-группы Black Sabbath начал сольную карьеру. Осборн был внесён в Зал славы рок-н-ролла США и в Зал славы британской музыки.Никки Сикс - основатель и бас гитарист американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Автор почти всех текстов песен и их аранжировщик. В 1989 группа Mötley Crüe выпустила свой самый успешный альбом Dr. Feelgood, спродюсированный Бобом Роком.Маршалл Брюс Мэтерс III — американский рэпер и композитор, который помимо сольной карьеры состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Он является одним из самых продаваемых и успешных музыкантов в мире. Эминем назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая участников британской рок-группы Rolling Stone, которые включили Эминема в спискок 100 самых великих артистов.Дейв Гаан - знаменитый британский музыкант и вокалист группы Depeche Mode. В 2007 году журнал «Q» включил музыканта в списки «100 величайших певцов и фронтменов ». Дэвид являлся лидером и основным вокалистом Depeche Mode, а с 2003 года музыкант решил заняться сольной карьерой.Фил Ансельмо - музыкант и продюсер, который получил мировую известность выступая как вокалист грув-метал-группы Pantera. В настоящее время является вокалистом групп Down и Superjoint Ritual, а также имеет свой сольный проект. Презентация сольного проекта Phil H. Anselmo & The Illegals состоялась в 2013 году. Также Фил владеет собственным звукозаписывающим лейблом Housecore Records.Дональд Джордж Пауэлл — барабанщик и основатель британской глэм-роковой группы Slade. После распада «Slade» в 1991 году Дон Пауэлл стал владельцем компании, которая занималась скупкой старинных предметов, пока в 1993 году не воссоединился с Дейвом Хиллом в группе «Slade II».Аарон Лазар - американский актёр, который перенес сердечный приступ за рулем своей машины.Джош Майкл Хомми - американский музыкант и продюсер, основатель групп в стиле стоунер-рок Kyuss и Queens of the Stone Age. В 2009 году вместе с Дейвом Гролом и Джоном Полом Джонсом основал новый проект Them Crooked Vultures, в котором поёт и играет на гитаре.Тейлор Хокинс - популярный американский музыкант, наиболее известный как барабанщик рок -группы Foo Fighters. В 2005 году британский журнал «Rhythm» назвал его «Лучшим рок-барабанщиком года».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: