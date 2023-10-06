10 известных музыкантов, которым чудом удалось вернуться с того света

Для музыкальных фанатов нет ничего более трагичного, чем известие, что их любимая звезда отправила к праотцам. Поклонникам музыкантов, о которых пойдёт в этом обзоре, довелось пережить тот страшный момент, когда сердце их кумиров остановилось. Но к счастью, этим рокерам удалось вырваться из объятий смерти.
1. Американский музыкант Слэш
От передозировки наркотиками его сердце не билось несколько минут.
Сол Хадсон - американский гитарист хард-рок-группы Guns N’ Roses и рок-музыкант британского происхождения, который достиг мировой славы в начале 1990-х годов. В 1993 году Хадсон сформировал сайд-проект Slash’s Snakepit, а позднее стал со-основателем рок-группы Velvet Revolver, которая в-осстановила его в ранге музыкантов мировой величины середины 2000-х.
2. «Крёстный отец хэви-метала»
Внезапная остановка сердца.
Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, «Крёстный отец хэви-метала» и основатель группы Black Sabbath, которая стала фундаментом таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. После ухода из рок-группы Black Sabbath начал сольную карьеру. Осборн был внесён в Зал славы рок-н-ролла США и в Зал славы британской музыки.
3. Никки Сикс
Две минуты клинической смерти.
Никки Сикс - основатель и бас гитарист американской глэм-метал группы Mötley Crüe. Автор почти всех текстов песен и их аранжировщик. В 1989 группа Mötley Crüe выпустила свой самый успешный альбом Dr. Feelgood, спродюсированный Бобом Роком.
4. Эминем
Передозировка метадоном и остановка сердца.
Маршалл Брюс Мэтерс III — американский рэпер и композитор, который помимо сольной карьеры состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Он является одним из самых продаваемых и успешных музыкантов в мире. Эминем назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая участников британской рок-группы Rolling Stone, которые включили Эминема в спискок 100 самых великих артистов.
5. Дейв Гаан
Его сердце остановилось на целых две минуты, но усилиями врачей он вернулся к жизни.
Дейв Гаан - знаменитый британский музыкант и вокалист группы Depeche Mode. В 2007 году журнал «Q» включил музыканта в списки «100 величайших певцов и фронтменов». Дэвид являлся лидером и основным вокалистом Depeche Mode, а с 2003 года музыкант решил заняться сольной карьерой.
6. Фил Ансельмо
Клиническая смерть в 30 лет.
Фил Ансельмо - музыкант и продюсер, который получил мировую известность выступая как вокалист грув-метал-группы Pantera. В настоящее время является вокалистом групп Down и Superjoint Ritual, а также имеет свой сольный проект. Презентация сольного проекта Phil H. Anselmo & The Illegals состоялась в 2013 году. Также Фил владеет собственным звукозаписывающим лейблом Housecore Records.
7. Дон Пауэлл
Кома в результате автомобильной аварии.
Дональд Джордж Пауэлл — барабанщик и основатель британской глэм-роковой группы Slade. После распада «Slade» в 1991 году Дон Пауэлл стал владельцем компании, которая занималась скупкой старинных предметов, пока в 1993 году не воссоединился с Дейвом Хиллом в группе «Slade II».
8. Аарон Лазар
Американский актер и певец.
Аарон Лазар - американский актёр, который перенес сердечный приступ за рулем своей машины.
9. Джош Хомм
Остановки сердца после заражения крови.
Джош Майкл Хомми - американский музыкант и продюсер, основатель групп в стиле стоунер-рок Kyuss и Queens of the Stone Age. В 2009 году вместе с Дейвом Гролом и Джоном Полом Джонсом основал новый проект Them Crooked Vultures, в котором поёт и играет на гитаре.
10. Тейлор Хокинс
Остановка сердца, которая была вызвана передозировкой героином.
Тейлор Хокинс - популярный американский музыкант, наиболее известный как барабанщик рок-группы Foo Fighters. В 2005 году британский журнал «Rhythm» назвал его «Лучшим рок-барабанщиком года».
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