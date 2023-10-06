10 известных музыкантов, которым чудом удалось вернуться с того света

1. Американский музыкант Слэш

От передозировки наркотиками его сердце не билось несколько минут.

2. «Крёстный отец хэви-метала»

Внезапная остановка сердца.

3. Никки Сикс

Две минуты клинической смерти.

4. Эминем

Передозировка метадоном и остановка сердца.

5. Дейв Гаан

Его сердце остановилось на целых две минуты, но усилиями врачей он вернулся к жизни.

6. Фил Ансельмо

Клиническая смерть в 30 лет.

7. Дон Пауэлл

Кома в результате автомобильной аварии.

8. Аарон Лазар

Американский актер и певец.

9. Джош Хомм

Остановки сердца после заражения крови.

10. Тейлор Хокинс

Остановка сердца, которая была вызвана передозировкой героином.