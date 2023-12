15 малоизвестных фактов о Дарте Вейдере

Дарт Вейдер – один из самых канонических злодеев в истории кинематографа. Его образ легко узнаваем, а фраза «Люк, я твой отец» прочно вошла в нашу жизнь, став мемом и поводом для многочисленных пародий и шуток. Сейчас вышел очередной фильм из серии «Звездных войн» – «Изгой-один» и в нем мы снова увидим Дарта Вейдера. Вот 15 интересных и малоизвестных фактов о Темном владыке ситхов для всех, кто любит эту сагу. И да пребудет с вами Сила!









15. У него было воинское звание

14. Имперская пропаганда утверждает, что Энакин Скайуокер погиб в храме джедаев

13. Узнав о своих детях, он планировал предать императора

12. У него было три учителя и множество тайных учеников

11. Он пытался научиться дышать без защитного шлема

10. Даже актеры во время съемок не знали о том, что Вейдер – отец Люка Скайуокера

9. Дарта Вейдера сыграли семь актеров

8. Первоначально у него было другое имя и другой голос

7. По одной из теорий, его создали Палпатин и Дарт Плэгас

6. Над костюмом и звуковыми эффектами трудилась целая команда

5. Актер Дэвид Проуз и режиссер Джордж Лукас ненавидят друг друга

4. Существовала альтернативная концовка, по которой Люк становится новым Вейдером

3. Альтернативная концовка из комиксов: снова джедай и весь в белом

2. Это самый прибыльный персонаж «Звездных войн»

1. На одном из кафедральных соборов есть химера в виде шлема Дарта Вейдера

Все знают, что Дарт Вейдер – правая рука императора Палпатина, но не все в курсе, что специально для него было создание звание «эмиссар императора». Оно давало ему огромные военные полномочия. Именно поэтому он имел право принять на себя командование боевой станцией «Звезда Смерти» несмотря на то, что у нее уже был командующий – Уилхуфф Таркин. Будучи учеником императора и его посланцем, Вейдер, по сути, стал вторым главнокомандующим в империи, с титулами вроде Темного владыки ситхов и военачальника. А позже, после взятия под свой контроль «Палача» – крупнейшего имперского военного корабля, – он, видимо, официально стал Верховным главнокомандующим.В научно-фантастической книге Джеймса Лусено «Dark Lord: The Rise of Darth Vader» рассказывается, что после событий Эпизода 3 («Месть ситхов») все в галактике были уверены в том, что джедай Энакин Скайуокер – Избранный – героически погиб на Корусанте во время битвы в храме джедаев. Имперская пропаганда также поддерживала эту официальную версию , и Вейдер провел следующие двадцать лет, пытаясь забыть о прошлом и стереть свою предыдущую личность.Большинство жителей галактики, которыми правит новая Галактическая Империя, также убеждены в том, что Орден джедаев не только поднял восстание против Советника Палпатина, вынудив его применить решительные меры и уничтожить джедаев, но и приложил руку к развязыванию войн клонов. Правды о том, что Энакин перешел на темную сторону и предал своих товарищей в храме, практически никто не знает (только выжившие вроде Оби-Вана Кеноби и Йоды). Так выглядит ситуация к началу оригинальной трилогии.Хотя фанаты знают, что Вейдер предал императора в конце Эпизода 6 («Возвращение джедая»), его мотивация никогда не объяснялась. После битвы при Явине Вейдер поручил охотнику за головами Бобе Фетту разузнать все о повстанце, разрушившем Звезду Смерти. Именно тогда ему сообщили, что имя этого человека – Люк Скайуокер. Осознав, что Палпатин лгал ему все эти годы и что его дети живы, Вейдер приходит в ярость. Это объясняет его мотивацию и предложение помочь Люку сбросить императора в эпизоде «Империя наносит ответный удар». Вейдер планировал это в полном соответствии с кодексом поведения ситхов: ученик никогда не поднимется выше, пока не избавится от своего учителя.После превращения Скайуокера в Дарт Вейдера он обучал и ситхов. Так, по сюжету видеоигр «Star Wars: The Force Unleashed» Вейдер, планируя заговор с целью свержения Палпатина, тайно взял нескольких учеников. Первым из них был Гален Марек с кличкой Старкиллер, потомок джедаев, убитых Вейдером во время Великой чистки. Вейдер обучал Марека с самого детства, но Марек погиб на Звезде Смерти незадолго до того, как был основан Повстанческий альянс. После этого Вейдер создал идеального и гораздо более мощного клона Марека, используя его генетический образец. Этот клон – Темный Ученик – должен был занять место Марека. Следующим учеником после него стал Тао, бывший падаван джедаев (эта история сегодня считается неканонической). Затем Вейдер взял еще несколько учеников – Хариса, Люмию, Флинта, Риллао, Хетрира и Антинниса Тремейна.Многие помнят сцену из эпизода «Империя наносит ответный удар», когда в какой-то момент показывают Вейдера в камере медитации – он без шлема и видна израненная задняя часть его головы. Эту специальную камеру под давлением Вейдер часто использовал для того, чтобы практиковаться дышать без защитного шлема и дыхательного аппарата. Во время таких сессий он ощущал невыносимую боль и использовал ее для усиления своей ненависти и темной силы. Конечной целью Вейдера было получить от Темной стороны такую силу, чтобы можно было дышать без маски.Но он мог обойтись без нее всего несколько минут, так как слишком радовался возможности дышать самостоятельно, и эта радость не сочеталась с темной силой. В том числе и поэтому он так хотел объединиться с Люком, чтобы их общая сила помогла ему не только сбросить власть императора, но и освободиться от своей железной брони.Неожиданный сюжетный поворот, когда Дарт Вейдер оказывается отцом Люка Скайуокера, – возможно, один из самых известных в истории кино. Во время съемок фильма «Империя наносит ответный удар» этот сюжетный ход держался в строгом секрете – лишь пять человек знали о нем: режиссер Джордж Лукас, постановщик Ирвин Кершнер, сценарист Лоуренс Каздан, актер Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) и актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера.Все остальные, включая Кэрри Фишер (принцесса Лея) и Харрисона Форда (Хан Соло), узнали правду, лишь посетив премьеру фильма. Когда снимали сцену признания, актер Дэвид Проуз произносил выданную ему реплику, которая звучала как «Оби-Ван убил твоего отца», а текст «Я твой отец» был записан поверх уже позже.Актер озвучки Джеймс Эрл Джонс дал Дарту Вейдеру его знаменитый глубокий гулкий голос, но в оригинальной трилогии «Звездные войны» Вейдера играл Дэвид Проуз. Британский чемпион-тяжелоатлет почти двухметрового роста как нельзя лучше подошел для этой роли, но его пришлось переозвучить из-за сильного бристольского акцента (из-за чего он был в ярости). Дублером, выполнявшим боевые трюки, выступил Боб Андерсон – так как Проуз постоянно ломал световые мечи.Вейдера без маски в «Возвращении джедая» сыграл Себастиан Шоу, юного Энакина в «Скрытой угрозе» – Джейк Ллойд , повзрослевшего Энакина в «Атаке клонов» и «Мести ситхов» – Хэйден Кристенсен. В новом фильме «Изгой-один» Дарта Вейдера играет Спенсер Уилдинг.Так как Дарт Вейдер – центральный персонаж «Звездных войн», неудивительно, что при создании сценария этот персонаж был прописан первым. Но сначала его звали Энакин Старкиллер (именно этим именем, по сюжету видеоигры «The Force Unleashed» его тайного ученика). Сценарий оригинального трейлера для «Звездных войн» в 1976 году написал легендарный режиссер Орсон Уэллс. Именно голосом Уэллс Джордж Лукас хотел озвучить Дарта Вейдера, но эту идею не одобрили продюсеры – им показалось, что голос будет слишком узнаваемым.Мать Энакина Скайуокера, Шми Скайуокер, говорит в «Скрытой угрозе», что выносила и родила Энакина без отца. Квай-гон, по понятным причинам, озадачен таким заявлением, но после проверки крови Энакина на наличие мидихлорианов приходит к убеждению, что это действительно результат непорочного зачатия, исключительно под воздействием Силы. Тогда логично и все остальное: мощь Вейдера, высокий уровень мидихлорианов в крови и статус Избранного – того, кто должен привести Силу в равновесие.Но одна из фанатских теорий предлагает более темную и более реальную возможность появления Энакина на свет. В «Мести ситхов» Советник Палпатин рассказывает Энакину о трагедии Дарта Плэгаса Мудрого, умевшего использовать мидихлорианы для создания жизни. По этой теории, то ли сам Плэгас, то ли его ученик Палпатин могли экспериментировать и создать Энакина в попытке получить мощного правителя Силы.По первоначальному замыслу Лукаса у Дарта Вейдера не было никакого шлема – вместо этого лицо было обмотано черным шарфом. Шлем предполагался лишь как часть военной формы – ведь нужно как-то перемещаться с одного звездолета на другой. В итоге было решено, что Вейдер будет в этом шлеме постоянно. На создание и шлема, и остальной амуниции Вейдера и имперских военных Лукаса вдохновили униформа нацистов и шлемы японских военачальников. Знаменитое тяжелое дыхание Вейдера было придумано саунд-продюсером Беном Бурттом. Он поместил маленький микрофон в мундштук регулятора акваланга и записал звук своего дыхания.Вражда между Лукасом и Проузом стала уже легендой среди съемочной группы «Звездных войн». Во-первых, Проуз думал, что для фильма используют его голос и был страшно огорчен озвучкой. Во время съемок эпизодов 5 и 6 Проуз портил жизнь всем на площадке, не утруждая себя тем, чтобы произносить те строчки, что были прописаны в его роли, и вместо них болтая какую-то околесицу. Например, нужно было произнести «Астероиды меня не волнуют, мне нужен этот корабль», а он невозмутимо произносил: «Геморрои меня не волнуют, мне нужно посрать».Проуз также был огорчен тем, что его заменили на дублера в боевых сценах, несмотря на то, что физически он был вполне подготовлен. Но он все время ломал световые мечи. Позднее Лукас обвинил Проуза в раскрытии секретной информации о том, что Вейдер – отец Люка. Актеру также очень не понравился тот факт, что зрители не увидят на экране его лица: Вейдера без маски сыграл другой актер . Натянутые отношения между Лукасом и Проузом достигли финальной точки, когда Проуз в 2010 году снялся в антилукасовском фильме «Народ против Джорджа Лукаса». Это переполнило чашу терпения режиссера и он вычеркнул Проуза из всех будущих постановок «Звездных войн».«Возвращение джедая» оканчивается тем, что хорошие парни побеждают и все этому радуются. Но первоначально Лукас задумывал более мрачную концовку своей научно-фантастической саги. В соответствии с этой альтернативной концовкой битва между Скайуокером и Вейдером и последующая сцена с Вейдером и смертью императора приводит к иному результату. Вейдер так же жертвует собой, чтобы убить императора, а Люк помогает ему снять шлем – и Вейдер умирает. Однако потом Люк надевает маску и шлем отца, произносит «Теперь я – Вейдер» и обращается на темную сторону Силы. Он наносит поражение повстанцам и становится новым императором. Именно такая концовка и была бы логичной, по мнению Лукаса и его сценариста Каздана, но в итоге Лукас решил сделать хэппи-энд, ведь фильм был рассчитан на детскую аудиторию.Раз уж речь зашла об альтернативных концовках, то вот еще одна – из комиксов по «Звездным войнам». В соответствии с этой версией, перед Палпатином стоят и Люк, и Лея, и император приказывает Вейдер убить Лею. Вейдера останавливает Люк, они сражаются на световых мечах и в результате дуэли Вейдер остается без руки, а Люк открывает ему правду о том, что он и Лея – его дети, после чего смело объявляет, что больше не будет сражаться с Вейдером.Тут начинается самое интересное: Вейдер падает на колени и просит прощения, вновь возвращаясь на светлую сторону Силы и становясь Энакином Скайуокером. Императору удается скрыться, вторая Звезда Смерти разрушается, но Лея, Люк и Вейдер вместе успевают ее покинуть. Позже они встречаются на борту Штабного фрегата Home One, и Энакин Скайуокер по-прежнему одет как Дарт Вейдер, но весь в белом. Семья джедаев Скайуокеров решает выследить и убить императора, что им, скорее всего, удается, потому что они банда.Создателям «Звездных войн» удалось отлично заработать на своих персонажах, продавая сопутствующие товары, игрушки и тому подобное. Армия фанатов этой саги огромна. В интернете есть специальная «Вукипедия» (Wookiepedia) – энциклопедия «Звездных войн», с подробными статьями обо всех и вся, которые может редактировать любой желающий. Но как бы ни любили других героев саги, Дарт Вейдер – самый популярный, культовый персонаж и, конечно, именно на этом образе удается заработать больше всего. Судя по тому, что доходы от мерчендайзинга, например, в 2015 году составили более 27 млрд долларов, можно предположить , что Дарт Вейдер стоит миллиарды – ведь он значительная часть этого пирога.Верьте или нет, но одна из башень Вашингтонского кафедрального собора украшена горгульей в виде шлема Дарта Вейдера. Скульптура находится очень высоко и с земли ее трудно разглядеть, но с помощью бинокля можно. В 1980-х Национальный кафедральный собор совместно с журналом National Geographic объявили детский конкурс на лучшую декоративную скульптуру-химеру для украшения северо-западной башни. Мальчик по имени Кристофер Рейдер занял третье место в этом конкурсе со своим рисунком Дарта Вейдера. Ведь химера должна быть злой. А воплотили этот эскиз в жизнь скульптор Джей Холл Карпентер и резчик по камню Патрик Джей Планкетт.