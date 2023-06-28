7 древних алкогольных напитков, рецепты которых удалось восстановить





Древние алкогольные напитки, рецепты которых восстановили ученые



Нынешние спиртные напитки – это лишь малая часть от всего того разнообразия, которое осталось в истории. Древние рецепты со временем забылись, ушли в небытие. Но нередко происходят случаи, когда историкам и ученым удается раскрыть рецептуру былых времен. Мы собрали информацию про, секреты приготовления которых