Советы, за которые любые гости вас будут просто обожать

Приглашать гостей в свой дом бывает волнительно, и многие люди хотят сделать все возможное для максимального комфорта тех, кто их навещает. Хотя гостеприимство может проявляться в разных формах, отдельные мелочи все же имеют особое значение.



Вазы с букетом

Мягкие и пушистые полотенца в ванной комнате

Ароматические свечи или диффузоры

Поднос с закусками и напитками

Комфортные тапочки и халаты

Интересные детали о районе или городе

Книги, журналы или настольные игры

Удобная подушка и одеяло на кровати

Вода и чашки на ночном столике

Уютный уголок для отдыха

Зарядки в свободном доступе

Украсьте гостиную свежим и красивым букетом цветов. Это маленькая, но впечатляющая деталь, которая сразу привлечет внимание гостей и создаст приятную атмосферу в помещении.Обычно первым делом после дружественных объятий гости отправляются в ванную, чтобы вымыть руки. И если там их будет ждать персональное полотенце хорошего качества, это сразу добавит вам плюсов как хозяину. И гостям не придется бегать по всей комнате в поисках, чем же вытереть руки.Аромат часто создает в доме крайне уютную атмосферу. Можно даже купить свечи с запахом печенек, если лень готовить, а того самого аромата в доме хочется.Небольшие запасы вкусностей, расположенные на видном месте, сразу отбросят у гостей мысли о том, чем бы подкрепиться.Чтобы гости могли расслабиться и ощутить себя как дома, можно предложить им не ходить босиком, а надеть тапочки. И халат после душа, например.Если гости приехали издалека и надолго, то можно подготовить брошюры, карты, рекомендации о местных достопримечательностях, ресторанах и магазинах. Так ваши друзья смогут узнать больше о том, что есть в вашем городе.Подумайте, чем занять друзей, и разместите настолки и прочие вещи для развлечения на видном месте в гостиной. Благодаря этому гости сами смогут выбрать, чем им сейчас заняться.Ваши гости выберут для себя оптимальный уровень комфорта во время сна, и их пребывание будет особенно приятным.Поставьте рядом со спальным местом бутылку воды и чашки. Это позволит гостям утолить жажду ночью, не выходя из комнаты и не боясь разбудить всех подряд лишним шумом.Можно просто накидать побольше подушек на диван, и гости сразу поймут, что это отличное место для того, чтобы расслабиться, почитать книгу или просто насладиться тихим вечером.Сегодня зарядное устройство — это буквально вещь первой необходимости. И чтобы гости не бегали в поисках, можно сразу положить зарядки на видное место в доме.