9 блестящих идей новогоднего декора

Жители частных домов часто устраивают конкурсы уличных украшений к Новому году. Эти детали настолько классно выглядят, что поднимают настроение всем соседям. Если вы тоже хотите попробовать создать волшебное настроение, тогда читайте нашу статью дальше.



1. Гирлянда из шишек

2. Праздничные гирлянды из бутылок

3. Ледяные игрушки

4. Креативные светильники

5. Сани с подарочными коробками

6. Фигурки из вечнозеленого дерева

7. Большие елочные шары

8. Новогодние кашпо

9. Светящиеся фигуры

Сходите всей семьей в лес и обязательно возьмите с собой большой мешок, в который сможете положить все шишки. Эти прекрасные лесные детали смогут создать самое настоящее новогоднее настроение. Для этого соберите их в одну общую гирлянду и разместите ее прямо на входной двери.Обычные бутылки плюс разноцветная гирлянда – это очень красивое и праздничное украшение любого двора. Вы можете их прикрепить наверх, разместить на деревьях или просто поставьте их вдоль пешеходной дорожки.Шикарные ледяные игрушки – это уникальное произведение искусства, которое захватит всю вашу семью. Достаточно взять небольшую тарелку и сложить туда различные детали и украшения, потом все залить водой и отправить в холодильник.Стильные новогодние светильники из обычных веток ели отлично смотрятся в зимнем ландшафте любого частного дома.Санки у всех ассоциируются со снежными пейзажами, украшенными елками и ледяными горками.Такая деталь отлично смотрится во дворе частного дома. На этих санях можно расставить все новогодние подарки для детей и взрослых.Фигурки из дерева смотрятся восхитительно не только летом. Если взять за основу вечнозеленые деревья или выбрать искусственные варианты, то можно смастерить красивого оленя или снеговика.Елочные игрушки в огромных размерах – это самая сказочное украшение вашего двора. Достаточно всего трех шаров, чтобы получить самое уникальное и красивое оформление к Новому году.Цветочные кашпо можно использовать и в зимний сезон. Цветы, конечно, не посадишь, зато можно сделать креативные фигуры или положить елочные игрушки с мишурой. Главное за вас сделает зимняя природа, она украсит кашпо снегом и сосульками.Самый простой и выигрышный вариант украшения своего двора – это гирлянды. Выбирайте разноцветные или одного оттенка лампочки, создавайте из них оригинальные фигуры или просто развешивайте их по всему периметру двора. В любом случае такие детали смогут поднять вам новогоднее настроение.Попробуйте тоже украсить свой дом к Новому году. Вот увидите, это занятие точно сможет разбудить в вас нужное настроение и настроить на праздничный лад.