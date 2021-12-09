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9 блестящих идей новогоднего декора

Жители частных домов часто устраивают конкурсы уличных украшений к Новому году. Эти детали настолько классно выглядят, что поднимают настроение всем соседям. Если вы тоже хотите попробовать создать волшебное настроение, тогда читайте нашу статью дальше.

1. Гирлянда из шишек


Сходите всей семьей в лес и обязательно возьмите с собой большой мешок, в который сможете положить все шишки. Эти прекрасные лесные детали смогут создать самое настоящее новогоднее настроение. Для этого соберите их в одну общую гирлянду и разместите ее прямо на входной двери.
9 блестящих идей новогоднего декора

2. Праздничные гирлянды из бутылок


Обычные бутылки плюс разноцветная гирлянда – это очень красивое и праздничное украшение любого двора. Вы можете их прикрепить наверх, разместить на деревьях или просто поставьте их вдоль пешеходной дорожки.

9 блестящих идей новогоднего декора

3. Ледяные игрушки 


Шикарные ледяные игрушки – это уникальное произведение искусства, которое захватит всю вашу семью. Достаточно взять небольшую тарелку и сложить туда различные детали и украшения, потом все залить водой и отправить в холодильник.
9 блестящих идей новогоднего декора

4. Креативные светильники


Стильные новогодние светильники из обычных веток ели отлично смотрятся в зимнем ландшафте любого частного дома.
9 блестящих идей новогоднего декора

5. Сани с подарочными коробками


Санки у всех ассоциируются со снежными пейзажами, украшенными елками и ледяными горками.
Такая деталь отлично смотрится во дворе частного дома. На этих санях можно расставить все новогодние подарки для детей и взрослых.
9 блестящих идей новогоднего декора

6. Фигурки из вечнозеленого дерева


Фигурки из дерева смотрятся восхитительно не только летом. Если взять за основу вечнозеленые деревья или выбрать искусственные варианты, то можно смастерить красивого оленя или снеговика.
9 блестящих идей новогоднего декора

7. Большие елочные шары


Елочные игрушки в огромных размерах – это самая сказочное украшение вашего двора. Достаточно всего трех шаров, чтобы получить самое уникальное и красивое оформление к Новому году.

9 блестящих идей новогоднего декора

8. Новогодние кашпо


Цветочные кашпо можно использовать и в зимний сезон. Цветы, конечно, не посадишь, зато можно сделать креативные фигуры или положить елочные игрушки с мишурой. Главное за вас сделает зимняя природа, она украсит кашпо снегом и сосульками.
9 блестящих идей новогоднего декора

9. Светящиеся фигуры


Самый простой и выигрышный вариант украшения своего двора – это гирлянды. Выбирайте разноцветные или одного оттенка лампочки, создавайте из них оригинальные фигуры или просто развешивайте их по всему периметру двора. В любом случае такие детали смогут поднять вам новогоднее настроение.
9 блестящих идей новогоднего декора

Попробуйте тоже украсить свой дом к Новому году. Вот увидите, это занятие точно сможет разбудить в вас нужное настроение и настроить на праздничный лад.
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