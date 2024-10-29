Снимать ли обувь в доме: традиции разных стран

Не существует народов, культур или религий, требующих постоянного ношения обуви в жилых помещениях, а вот снятие обуви перед входом в жилую часть дома регламентируется многими культурами.











Например, в Японии, где основой размерной сетки любого дома является татами, категорически запрещено ходить по полу, застеленному татами, в обуви.

Даже внутри дома для входа в туалетную комнату используют специальные тапочки.Следует также помнить, что традиционно японцы во время еды располагаются вокруг низкого столика, сидя на полу. Спят они на матрасах, которые расстилают непосредственно на татами.В Индии, где чистота улиц — понятие относительное, снятие обуви при входе в дом считается обязательным (противное рассматривается как неуважение к хозяевам). Вообще, на Востоке, где прием пищи традиционно осуществляется на полу, сидя на корточках, обувь всегда оставляют за порогом. В теплых странах популярна легкая обувь, часто без задника , которую легко снимать и надевать.Определенное влияние оказали на эту традицию и религии. Так, в исламе обряд очищения перед молитвой предполагает омовение и очищение ног при входе в мечеть. В синтоизме — из уважения к богам и усопшим предкам и для сохранения чистоты их душ — молящиеся снимают обувь до порога храма. Такие же предписания существуют и у иудеев, которые, скорее всего, ориентируются на указания в Торе о необходимости снимать обувь на святой земле.Безусловно, существуют и различия в подходах к этому вопросу, обусловленные материальным положением. В больших домах обеспеченных людей всегда была прислуга, которая следила за чистотой. Кроме того, площадь домов всегда делилась на общую, в которой не снимали обувь, и личные покои, обычно располагавшиеся на втором этаже, где всегда переодевались в более удобные домашние туфли.В большинстве стран Европы, особенно в Скандинавии и России, в силу погодных условий всегда, приходя в дом, снимают обувь, если только хозяева не настаивают на обратном. Конечно, в современных условиях, когда многие передвигаются на автомобилях и мало соприкасаются с открытыми городскими пространствами, многие привычки меняются.В США большинство семей придерживаются традиции снимать обувь дома, но могут быть исключения в зависимости от конкретных условий или местных традиций. Полагаю, что мнение о том, что на Западе не снимают обувь в доме, основано на фильмах, в которых часто можно увидеть людей в обуви на кровати, на диване и даже на столе. Такие представления далеко не всегда правильны. Можно сказать, что при всех национальных, материальных и культурных различиях преобладающей тенденцией является использование дома специальной обуви , отличной от той, в которой мы ходим по улицам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)