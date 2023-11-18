Самые красивые сорта белых роз

Вы ищете идеальную белую розу, но не уверены, какую выбрать? Белые розы придают саду свежий и неподвластный времени вид. Оттенки белых роз варьируются от морозного белого до насыщенного кремового, поэтому вы наверняка найдете сорт, который вас заинтересует!

В этой статье мы рассмотрим наши любимые сорта белых роз с названиями и фотографиями каждого из них.







Самые красивые белые розы

1. Madame Alfred Carriere (Мадам Альфрэд Карриер)

2. Winchester Cathedral Rose (Роза Винчестерского собора)

3. Madame Plantier (Мадам Плантье)

4. Glamis Castle (Глэмис Касл)

5. Long John Silver Rose (Лонг Джон Силвер)

6. Mrs. Herbert Stevens Rose (Миссис Хербер Стивенс)

7. Wollerton Old Hall Rose (Воллертон Олд Холл)

8. Alba Maxima Rose (Альба Максима)

9. Yvonne Rabier Roses (Роза Ивонна Райбер)

10. Mountain Snow Rose (Роза Маунтен шоу)

11. Desdemona (Дездемона)

12. Winter Magic (Винтер Мэджик)

Вопросы и ответы

Заключение

Очень красивая и крупная роза. Цветы в холодную погоду нежно-розовые, в жару чисто-белые. Сорт несколько подвержен черной пятнистости. Роза, у которой практически отсутствуют шипы, цветение происходит в июне и июле. Это альпийские розы, вырастающие до 6 метров.Сорт Winchester Cathedral относится к английским видам роз и назван в честь Винчестерского собора в Великобритании. Цветы имеют очень красивый белый цвет с редким розовым оттенком, а также обладают тонким ароматом. Вы можете посадить их рядом с домом и наслаждаться приятным запахом.Великолепные альпийские розы, которые могут вырастать до 3 метров в высоту. Они выносливы и устойчивы к вредителям, но цветут только зимой. Данный сорт растет гроздьями, лепестки каждого цветка аккуратно расположены вокруг центра. Розы Madame Plantier можно выращивать как кустарники или альпинарии. Цветки обладают сильным и привлекательным ароматом.Цветки у этого сорта роз потрясающе красивы и обладают исключительно приятным ароматом, который может сделать окружающий воздух сладким и восхитительным. Glamis Castle отзывчива к бережному уходу и правильному поливу. Цветы белые, с кремовым оттенком в середине, обладают широкими чашевидными формами. Распускаются в компактных соцветиях и необычайно устойчивы к дождю. Растение невысокое, разветвленное, с обилием тонких веточек, но достаточно колючее. Цветет обильно и повторно.Сорт, который отличается быстрым ростом, достигает высоты в 5-6 метров, и крупными шипами, которые цепляются за опору. Цветы просто восхитительны, излучают сверкающую белизну и обладают густой махровостью. Они формируют кисти из 3-15 цветков, расположенных на коротких цветоножках, и могут создавать плотные соцветия. Иногда растение может цвести повторно. Листья крупные, выпуклые и округлые, что является характерной чертой. Куст имеет жесткие, неопрятные побеги, оголяющиеся снизу.Этот сорт относится к вьющимся видам роз и может вырастать до 6 метров. Наряду с высотой, этот сорт обладает красотой, изяществом и элегантностью, способными сделать любой сад великолепным. Почти полностью белые цветы, представляют собой классические бутоны с большим центром. Процесс цветения происходит волнами в течение всего сезона. Куст растет вертикально и характеризуется хорошей ветвистостью. Цветки имеют сильный аромат и желательно их выращивать в таком месте, где его можно оценить.Махровый цветок с количеством лепестков от 26 до 40 сначала имеет оттенок сливочного масла, который постепенно светлеет с раскрыванием, достигая светло-кремового оттенка. Аромат богатый, с нотками мирта. Данный сорт роз продемонстрирует длительное и практически непрерывное цветение в течение всего сезона.Сорт роз с цветами диаметром 6-8 см, при раскрытии имеют нежно-розовый оттенок, который затем переходит в кремово-белый. Образуют соцветия из 20-40 цветков. Аромат сильный и сладкий. Цветение очень обильное, происходит однократно, но продолжительно, начиная с начала лета. Растение является сильным и быстрорастущим кустом, высотой до 2,5 метров. Может использоваться как кустовая роза или в качестве ампельной розы.Благодаря непрерывности цветения и довольно хорошей морозостойкости полиантовые розы получили широкое распространение. Данный сорт роз имеет цветы с крупными гроздьями белых цветков с оттенком лайма. Цветение ароматное, сам куст низкорослый. Хорошо подходит для низких живых изгородей.Эти альпийские розы могут вырастать до 5 метров. Сами цветы белого оттенка с желтой сердцевиной, полумахровые, излучают нежный аромат и располагаются в небольших соцветиях. Куст быстрорастущий и имеет полуглянцевые, темно-зеленые листья. У этого сорта очень красивая форма цветка. Такие розы можно использовать в качестве свадебных букетов или украшений, а также в качестве декоративных цветочных композиций для дома.Названная в честь трагической героини Отелло, сладко пахнущий сорт придаст любому саду нежную, деликатную красоту. Каждый цветок в форме чаши имеет цвет слоновой кости с легким абрикосовым оттенком. Данная роза цветет обильными гроздьями в течение всего лета.Эта волшебная миниатюрная роза имеет легкий лавандовый оттенок, который придает ей серебристую красоту, не похожую ни на одну другую. При высоте всего 50 см она прекрасно подойдет для выращивания в контейнерах. Многие садоводы не ожидают от миниатюрных роз выносливости и долговечности, но эти маленькие цветы смогут энергично расти долгие годы! Используйте их для создания маленького сказочного сада или в подходящих контейнерах для оформления входа в дом.Да. Они существуют в дикой природе и культивируются в разных частях мира.Белые розы служат прекрасным украшением дома. Их можно поставить в вазу в качестве центрального элемента на столе. Они прекрасно смотрятся с гипсофилой, гортензиями и розовыми розами. Из свадебных белых роз можно сделать украшение при помощи смолы и хранить его вечно.Размер, количество лепестков, аромат и оттенок — вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при выборе белых роз для свадьбы или других особых случаев. Если у вас большое пространство, выберите цветы покрупнее и ароматнее.Белые розы привлекают внимание. Они придают саду или месту, украшенному ими, элегантный вид и позитивный настрой. Такой цвет роз станет универсальным выбором, который поможет подчеркнуть другие оттенки, если посадить их вместе с другими цветами. Белые розы прекрасны и считаются символом спокойствия, чистоты, безмятежности, невинности и верности. Их часто используют на свадьбах, днях рождениях и других торжествах.