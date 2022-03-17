Вперёд в прошлое: правдивые фотографии о жизни советских людей

Ретро фотографии из жизни советских людей.

1. Очередь за святой водой

Большая очередь за святой водой у входа в православный храм. СССР, 1970-е годы.

2. Сушка белья

Женщина, развешивает выстиранное бельё в одном из дворов. СССР, 1970-е годы.

3. Питейное заведение, в котором продаётся пиво

Пивная неподалеку от православного храма. СССР, 1960-е годы.

4. Встреча священнослужителя

5. Богослужение в православном храме

Второй суточный богослужебный круг, в котором воспоминаются произошедшие в это время суток Суд Пилата и, позднее, сошествие Святого Духа на апостолов. СССР, 1970-е годы.

6. Обряд благословения иконы

Обряд благословения образа Иисуса Христа. СССР, 1970-е годы.

7. Православное богослужение

СССР, 1970-е годы. Главнейшее христианское богослужение, во время которого совершается таинство Евхаристии.СССР, 1970-е годы.

8. Подготовка усопшего к похоронам

Облачение усопшего и подготовка к положению его тела в гроб. СССР , 1970-е годы.

9. Праздничное застолье на Яблочный Спас

Обязательное праздничное застолье, которое следовало начинать вкушением яблок с медом. СССР, 1970-е годы.

10. Закупка продуктов

По причине постоянного недостатка отдельных товаров колхозники были вынуждены закупать продукты мешками. СССР, 1970-е годы.

11. Колхозный рынок

Игра на медном духовом музыкальном инструменте. СССР, 1970-е годы.

12. Покупка деревянной бочки

Покупка деревянной бочки на одном из советских базаров. СССР, 1960-е годы.

13. Уличная сцена

Уличная сцена в одном из центральных районов посёлка городского типа. СССР, 1960-е годы.

14. Крестный ход

Торжественное церковное шествие с большим крестом вокруг и возле храма на пасхальные заутрени. СССР, 1960-е годы.

15. Разгрузка товаров

На разгрузке товаров. СССР, 1960-е годы.