Вперёд в прошлое: правдивые фотографии о жизни советских людей

Ретро фотографии из жизни советских людей.
В советские журналы и газеты попадали, как правило, парадные фотографии, которые не имели ничего общего с объективными реалиями жизни. И всё же было фотографы, которые снимали не только демонстрации, победоносную битву за урожай и праздники. Есть фотографии, которые рассказывают о жизни без прикрас - о такой, какой она была на самом деле.
1. Очередь за святой водой
Большая очередь за святой водой у входа в православный храм. СССР, 1970-е годы.
2. Сушка белья
Женщина, развешивает выстиранное бельё в одном из дворов. СССР, 1970-е годы.
3. Питейное заведение, в котором продаётся пиво
Пивная неподалеку от православного храма. СССР, 1960-е годы.
4. Встреча священнослужителя
Встреча православного архиепископа хлебом-солью. СССР, 1960-е годы.
5. Богослужение в православном храме
Второй суточный богослужебный круг, в котором воспоминаются произошедшие в это время суток Суд Пилата и, позднее, сошествие Святого Духа на апостолов. СССР, 1970-е годы.
6. Обряд благословения иконы
Обряд благословения образа Иисуса Христа. СССР, 1970-е годы.
7. Православное богослужение
Главнейшее христианское богослужение, во время которого совершается таинство Евхаристии. СССР, 1970-е годы.
8. Подготовка усопшего к похоронам
Облачение усопшего и подготовка к положению его тела в гроб. СССР, 1970-е годы.
9. Праздничное застолье на Яблочный Спас
Обязательное праздничное застолье, которое следовало начинать вкушением яблок с медом. СССР, 1970-е годы.
10. Закупка продуктов
По причине постоянного недостатка отдельных товаров колхозники были вынуждены закупать продукты мешками. СССР, 1970-е годы.
11. Колхозный рынок
Игра на медном духовом музыкальном инструменте. СССР, 1970-е годы.
12. Покупка деревянной бочки
Покупка деревянной бочки на одном из советских базаров. СССР, 1960-е годы.
13. Уличная сцена
Уличная сцена в одном из центральных районов посёлка городского типа. СССР, 1960-е годы.
14. Крестный ход
Торжественное церковное шествие с большим крестом вокруг и возле храма на пасхальные заутрени. СССР, 1960-е годы.
15. Разгрузка товаров
На разгрузке товаров. СССР, 1960-е годы.
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