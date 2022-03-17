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Вперёд в прошлое: правдивые фотографии о жизни советских людей


Ретро фотографии из жизни советских людей.

Ретро фотографии из жизни советских людей.

В советские журналы и газеты попадали, как правило, парадные фотографии, которые не имели ничего общего с объективными реалиями жизни. И всё же было фотографы, которые снимали не только демонстрации, победоносную битву за урожай и праздники. Есть фотографии, которые рассказывают о жизни без прикрас - о такой, какой она была на самом деле.

1. Очередь за святой водой


Большая очередь за святой водой у входа в православный храм. СССР, 1970-е годы.

Большая очередь за святой водой у входа в православный храм. СССР, 1970-е годы.

 

2. Сушка белья


Женщина, развешивает выстиранное бельё в одном из дворов. СССР, 1970-е годы.

Женщина, развешивает выстиранное бельё в одном из дворов. СССР, 1970-е годы.

 

3. Питейное заведение, в котором продаётся пиво


Пивная неподалеку от православного храма. СССР, 1960-е годы.

Пивная неподалеку от православного храма. СССР, 1960-е годы.

 

4. Встреча священнослужителя


Встреча православного архиепископа хлебом-солью. СССР, 1960-е годы.

Встреча православного архиепископа хлебом-солью. СССР, 1960-е годы.

 

5. Богослужение в православном храме


Второй суточный богослужебный круг, в котором воспоминаются произошедшие в это время суток Суд Пилата и, позднее, сошествие Святого Духа на апостолов. СССР, 1970-е годы.

Второй суточный богослужебный круг, в котором воспоминаются произошедшие в это время суток Суд Пилата и, позднее, сошествие Святого Духа на апостолов. СССР, 1970-е годы.

 

6. Обряд благословения иконы


Обряд благословения образа Иисуса Христа. СССР, 1970-е годы.

Обряд благословения образа Иисуса Христа. СССР, 1970-е годы.

 

7. Православное богослужение


Главнейшее христианское богослужение, во время которого совершается таинство Евхаристии. СССР, 1970-е годы.

Главнейшее христианское богослужение, во время которого совершается таинство Евхаристии.
СССР, 1970-е годы.

 

8. Подготовка усопшего к похоронам


Облачение усопшего и подготовка к положению его тела в гроб. СССР, 1970-е годы.

Облачение усопшего и подготовка к положению его тела в гроб. СССР, 1970-е годы.

 

9. Праздничное застолье на Яблочный Спас


Вперёд в прошлое: правдивые фотографии о жизни советских людей

Обязательное праздничное застолье, которое следовало начинать вкушением яблок с медом. СССР, 1970-е годы.

 

10. Закупка продуктов


По причине постоянного недостатка отдельных товаров колхозники были вынуждены закупать продукты мешками. СССР, 1970-е годы.

По причине постоянного недостатка отдельных товаров колхозники были вынуждены закупать продукты мешками. СССР, 1970-е годы.

 

11. Колхозный рынок


Игра на медном духовом музыкальном инструменте. СССР, 1970-е годы.

Игра на медном духовом музыкальном инструменте. СССР, 1970-е годы.

 

12. Покупка деревянной бочки


Покупка деревянной бочки на одном из советских базаров. СССР, 1960-е годы.

Покупка деревянной бочки на одном из советских базаров. СССР, 1960-е годы.

 

13. Уличная сцена


Уличная сцена в одном из центральных районов посёлка городского типа. СССР, 1960-е годы.

Уличная сцена в одном из центральных районов посёлка городского типа. СССР, 1960-е годы.

 

14. Крестный ход


Торжественное церковное шествие с большим крестом вокруг и возле храма на пасхальные заутрени. СССР, 1960-е годы.

Торжественное церковное шествие с большим крестом вокруг и возле храма на пасхальные заутрени. СССР, 1960-е годы.

 

15. Разгрузка товаров


На разгрузке товаров. СССР, 1960-е годы.

На разгрузке товаров. СССР, 1960-е годы.

 

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Вперёд в прошлое: правдивые фотографии о жизни советских людей

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Вперёд в прошлое: правдивые фотографии о жизни советских людейПодписаться на мой Instagram
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