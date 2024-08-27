Ошибки, которые даже роскошную квартиру превратят в недоразумение

Насмотревшись фотографий в интерьерных блогах, нам очень хочется воплотить увиденное в своей квартире. Однако часто приемы, которые используют дизайнеры в своих проектах, оказываются абсолютно непрактичными и неудобными в жизни.







Сегодня расскажем, каких ошибок при оформлении интерьера следует избегать, чтобы потом не пожалеть о зря потраченных деньгах.

Ошибка 1: Делать слишком короткий или длинный фартук

Ошибка 2: Использовать мозаику для отделки ванной

Ошибка 3: В обязательном порядке ставить в гостиной журнальный столик

Ошибка 4: Вешать светильники над зеркалом в ванной

Ошибка 5: Подбирать маленькую тумбу под телевизор

Ошибка 6: Неправильно вешать занавески

Ошибка 7: Покупать ковер не того размера и расцветки

Ошибка 8: Расставлять на столешнице слишком много вещей

Фартук не должен обрываться сразу по окончании гарнитураЧтобы рабочая зона на кухне смотрелась гармонично, композиция с фартуком должна быть завершенной – важно, чтобы он упирался в угол или в дверной проем. А вот если фартук неожиданно прервется где-то посередине стены, со стороны это будет выглядеть как минимум странно. Также нелепо смотрится вариант, когда плитка захватывает лишь часть столешницы, а по бокам от нее остается пустота.Еще одна частая ошибка в этой ситуации – контрастная затирка. По мнению дизайнеров такая отделка слишком бросается в глаза и выглядит неаккуратно, будто фартук делали на скорую руку, не заботясь о его качестве.Используйте мозаику для выделения какой-то зоныДля оформления интерьера ванной комнаты владельцы квартир часто выбирают торжественную и нарядную мозаику. С одной стороны, она создает нужный акцент, привлекая внимание, но с другой – выглядит слишком вычурно, особенно в крохотном санузле. Мозаика создает визуальный шум, в результате чего комната выглядит захламленной, даже если вы там только что убирали. Кроме того, яркая плитка с броским узором быстро надоедает, и сделать новый ремонт хочется уже через месяц.Чтобы избежать таких проблем, оформляйте ванну в лаконичных тонах, которые долго будут в моде и не станут бесконечно мозолить глаза. Выбирайте природные оттенки, а если мечтаете о мозаике, используйте ее для небольшого акцента. Например, можно уложить плитку в зоне раковины или использовать для того, чтобы визуально выделить зону с полками/полотенцами.Выбирайте компактный приставной журнальный столикЖурнальный столик – обязательная часть интерьера гостиной. По крайней мере, такого мнения придерживались на протяжении многих лет. Однако сейчас дизайнеры советуют смотреть на интерьер шире и отказываться от банальных приемов, которые уже успели набить оскомину. Да, журнальный столик полезный – на него можно положить книгу или пульт от телевизора, поставить конфетницу и чашку с кофе. Однако если комната маленькая, и вы с трудом находите в ней место для базовой мебели, есть смысл заменить журнальный столик на какое-то более компактное решение.Если вы только собираетесь покупать мебель, обратите внимание на модели дивана с твердыми подлокотниками, которые могут служить подставками под чашки. Если же ремонт в ближайшее время не планируется, замените массивный журнальный столик более компактным приставным. Отлично, если он будет на колесиках – такую мебель удобно перемещать по комнате, если возникает необходимость.Светильники должны быть по бокамПодсветка в зоне зеркала нужна для того, чтобы организовать качественное освещение, четко передающее цвета и другие параметры отражающихся предметов, а также для создания особой атмосферы в комнате. Однако многие до сих пор не знают, как именно размещать источники света. Популярная ошибка – вешать светильники прямо над зеркалом. При таком расположении они создают «эффект туннеля», искажая ваше отражение. Кожа выглядит блеклой, появляются мешки под глазами. Если вы делаете макияж в ванной, велика вероятность, что он получится совсем не таким, каким бы вы хотели.Идеальный вариант – повесить бра симметрично вдоль боковых сторон зеркала. Оптимальное расстояние между ними – 70 см, а от пола – 120-150 см. Благодаря такому расположению, свет максимально приблизится к натуральному и будет равномерно освещать лицо и фигуру.Выбирайте более массивную тумбуЕсли вы хотите, чтобы ТВ-тумба выглядела гармонично и пропорционально, выбирайте модель, которая будет шире телевизора. В ином случае техника на фоне мебели будет выглядеть слишком тяжело и громоздко. Также не стоит использовать тумбу для хранения большого количества декоративных элементов, чтобы не создавать визуальный шум. Вы же не хотите, чтобы вас вечно преследовало ощущение беспорядка?Еще один важный нюанс – телевизор не должен перекрывать вид из окна или обзор из гостиной. И позаботьтесь о том, чтобы на экран не падали солнечные лучи, иначе изображение будет размытым. В крайнем случае повесьте на окно плотные шторы, и закрывайте их во время просмотра фильмов.Вешайте шторы под потолокВажно не только правильно выбрать шторы для комнаты, избегая тяжеловесного текстиля с ламбрекенами, но также грамотно их повесить. Не совершайте распространенную ошибку – не располагайте ламбрекен прямо над окном. Идеально, если он будет висеть под потолком или хотя бы на 10-15 сантиметров выше проема. Таким образом, вы сможете зрительно приподнять потолки и сделать помещение более просторным.Также следите за длиной шторы – они не должны быть слишком короткими или чересчур длинными. В первом случае занавески будут выглядеть неопрятно, а во втором – станут собирать пыль, шерсть, волосы и прочие загрязнения (и могут превратиться в «кровать» для домашнего питомца). Если вы хотите повесить длинные шторы, выбирайте модель, которая не будет доставать до пола примерно на 10 сантиметров. А короткие занавески должны быть примерно на один сантиметр выше подоконника.Мебель должна стоять на ковреНесмотря на то, что некоторые хозяйки считают ковры пылесборниками и отказываются от них, все же большинство людей предпочитают украшать им спальню, гостиную и даже кухню. И такое решение вполне оправдано – ковер добавляет комнате уюта, а зимой делает полы значительно теплее. При выборе изделия обращайте внимание на его габариты – оно должно частично заходить под диваны и кресла, чтобы объединять предметы интерьера и делать пространство цельным. Если коврик будет слишком маленьком, он визуально уменьшит комнату.Что касается расцветки, то здесь тоже есть ряд нюансов. Самое главное – ориентироваться на интерьер комнаты. Если обстановка нейтральная, ковер может стать отличным акцентом – выбирайте изделие с необычным принтом или узором, который будет перекликаться с другими деталями, например, диванными подушками. Если же помещение яркое, с большим количеством броских элементов, ковер должен быть лаконичным и однотонным (в крайнем случае, с неброским геометрическим рисунком).Оставьте на столешнице только нужные девайсыНе стоит забывать, что кухонная столешница – это, прежде всего, рабочая зона, поэтому на ней должны присутствовать лишь самые нужные предметы. Например, под рукой всегда должны быть ножи, специи, растительное масло, разделочные доски, бумажное полотенце (этот список может меняться, исходя из ваших привычек на кухне). Чтобы они не были хаотично разбросаны по столешнице, используйте поднос или специальные подставки/держатели. Все остальное лучше убрать в ящики или шкафчики. Особенно это касается мелкой бытовой техникой, которой вы пользуетесь пару раз в неделю: тостера, мультиварки, вафельницы и пр.