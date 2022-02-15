Горные пейзажи: 15 великолепных фотографий из Доломитовых Альп

Доломитовые Альпы – это заповедник в Италии, который входит в список ЮНЕСКО.

1. Ослепительные переливы

Когда лучи солнца касаются горных вершин и склонов, Доломитовые Альпы приобретают кремово-розовые оттенки.

2. Багряный закат

Лучи заходящего солнца скользят по вершинам гор.

3. Бескрайний горизонт

Здесь зарождаются кристально чистые горные реки.

4. Горный пейзаж

Горный комплекс - Монти-Паллиди.

5. Игра света

Часто в очертаниях вершины угадываются фигуры людей или зверей.

6. Поднебесье

Кажется, что здесь можно дотянуться до неба и коснуться его рукой

7. Отдых на озере

С террасы туристического комплекса открывается живописный вид.

8. Пушистое покрывало

На склонах гор можно заблудиться в облаках.

9. Бесконечное раздолье

Вершины гор громоздятся одна за другой.

10. Горная тропинка к дому

На фоне массивных гор дорога кажется тонкой серпантинной лентой.

11. Зеленые просторы

Большая часть склонов покрыта лугами.

12. Трэ Чиме ди Лаваредо

Самая известная горная гряда представляет собой три пика.

13. Туристические комплексы

Большое количество курортных поселков можно встретить на склонах гор.

14. Горы, окутанные туманом

Сквозь густой туман видны только вершины гор.

15. Природная красота

Нависшее над горами небо .