Пикассо и Париж: Почему известный художник жег свои картины и конфликтовал с Лувром

Молодой Пикассо в Париже.
Наследие Пабло Пикассо является, безусловно, одним из самых значительных в современной живописи, и манера живописи этого художника, породившая начало кубизма, безусловно, повлияла на множество творческих людей. Сейчас Пикассо считается самым "дорогим" художником в мире: его картины уходят на аукционах за совершенно баснословные цены. Однако при жизни самому художнику приходилось сталкиваться с такими трудностями, что сейчас кажутся просо немыслимыми для такого талантливого человека.
Молодой Пабло Пикассо. Фото 1904 года.
Друзья и знакомые Пабло Пикассо (Pablo Picasso) описывали как крайне заносчивого и высокомерного человека, свято уверенного в своей исключительности. Но он и правда был невероятно талантливым и чрезвычайно трудолюбивым: Музей современного искусства в Нью-Йорке оценивает количество работ, созданных Пабло Пикассо за всю свою жизнь в число, близкое к 20 тысячам. Но здесь стоит вспомнить, что Пикассо был не только художником, но и скульптором, графиком, театральным художником, дизайнером и керамистом.
Пабло Пикассо на фоне собственной картины.
Сейчас работы Пикассо являются самыми дорогими в мире живописи. Так, в 2010 году его картина «Обнажённая, зелёные листья и бюст» была продана на аукционе «Кристис» за 106 482 000 долларов. А всего за два года до этой сделки объем продаж работ художника уже оценивали в 262 миллиона долларов. Самой же дорогой картиной стала работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», которая поставила рекорд не только среди работ самого художника, но и вообще во всей истории продажи произведений искусств с аукционов: картина ушла за рекордные 179 365 000 долларов США.
Портрет Пабло Пикассо.
Тем удивительней выглядит история, случившаяся с молодым Пикассо по его приезду в Париж. В столице Франции он подружился с поэтом и журналистом Максом Джакобом, с которым напополам они стали снимать маленькую комнату. Денег ни у одного, ни второго не было, зато амбиции били через край. В комнате была всего одна кровать, и они решили поделить возможность спать "поровну" - Макс спал ночью, так как его деятельность была связана с многочисленными встречами днем, а Пабло отдыхал в дневное время, предпочитая спокойствие и тишину ночи для работы над своими картинами.
Репродукция картины "Девочка на шаре
Это было время расцвета культуры в Париже, многие художники и писатели прибывали в этот город в погоне за славой. Но Пикассо тогда отчаянно не везло. Ни получить работу, ни продавать свои картины у него особо не получилось. И с приходом зимы ситуация особенно усугубилась, так как снимаемая комната оказалась совершенно неприспособленной для холодов. В то время художнику приходилось сжигать собственные картины, чтобы хоть как-то согреться.
Старый гитарист.
Таким образом Пикассо сжигал не только результаты своих трудов, но и свои затраты на краски и холсты, не имея возможности вернуть потраченное с помощью продаж готовых картин. Неудивительно, что из Парижа художник направился вскоре в гораздо более благоприятную по климату Барселону. Там начался так называемый "Голубой" период - художник создавал свои картины в сине-зеленых тонах, большей частью отображая негативную сторону жизни. Именно тогда были созданы знаменитые картины «Любительница абсента» (1901), «Нищий старик с мальчиком» (1903) и «Трагедия» (1903).
Репродукция картины П. Пикассо *Бутылка перно (столик в кафе)*.
Пробыв два года в Испании, Пикассо снова возвращается во Францию и селится в знаменитом монмартрском общежитии для бедных художников Бато-Лавуар. Монмарт был тем местом, где жизнь по-настоящему бурлило, где всегда что-то происходило, и это не могло не отобразиться на мироощущении художника. Так, его "Голубой" период сменился "Розовым," и в картинах появились новые сюжеты: в основном, художник изображал бродячих артистов.
Молодой Пабло Пикассо.
В 1911 году, когда Пикассо, будучи уже частью парижской богемы, был довольно известным художником, его, также как и его друга Гийома Аполлинера, обвинили в краже картины из Лувра. Это была та самая кража, которая впоследствии сделала картину "Мона Лиза" такой знаменитой.
Пабло Пикассо «Женщина, пьющая абсент» (1901).
Картина *Нищий с мальчиком* времени так называемого Синего периода Пикассо.
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