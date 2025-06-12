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С привкусом «дымка»: зачем в СССР строили летние кухни


Кадр из советского фильма/ фото: kinoafisha.info

Кадр из советского фильма/ фото: kinoafisha.info

 

В Советском Союзе летние кухни были просто необходимы в ведении хозяйства. Их строили не только на частных участках, но и во дворах многоквартирных домов. Но зачем они были нужны советским хозяйкам? Давайте узнаем!


В эпоху СССР летние кухни пользовались большой популярностью.
Каждая советская хозяйка мечтала о такой постройке в своем дворе. Ее строили как в частных, так и в многоквартирных домах. В собственном доме летнюю кухню можно было расположить в любом свободном месте на участке. Она могла быть продолжением веранды, террасы или стоять отдельно от дома, к примеру, рядом с баней, огородом или гаражом. Жители многоквартирных домов, в собственности которых находилась небольшая земельная собственность под гараж или хозяйственную пристройку, могли расположить там летнюю кухню. Она играла особую роль в жизни каждой советской семьи. И вот почему...

1. Приготовление еды


Частные дома СССР/ фото: ren.tv

Частные дома СССР/ фото: ren.tv

 

В первую очередь, летняя кухня была создана для приготовления еды. Каждая советская хозяйка адаптировала помещение под свои потребности. Женщины могли готовить еду на открытом воздухе, наслаждаясь красотами и звуками природы. Дым, гарь быстро проветривались в пристройке, не накапливались и не загрязняли помещение. Такое приготовление пищи можно сравнить с трапезой на природе. Многие семьи оснащали летнюю кухню мангалом для приготовления шашлыков в теплое время года. В помещении можно было собираться большой компанией, чтобы вкусно поесть и подышать свежим воздухом.
Еда, приготовленная на открытом огне, получалась с приятным привкусом «дымка».

2. Заготовка продуктов на зиму


Советская консервация/ фото: culture.ru

Советская консервация/ фото: culture.ru

 

Советские летние кухни строились не только для трапезы, но и для приготовления зимних заготовок. У экономных хозяек в пристройке была печь, на котором можно было готовить. Но если печи не было, то можно было вынести миниатюрную газовую плиту и 5-литровый баллон с газом, который пользовался большой популярностью в СССР. В летней кухне было удобно перерабатывать овощи, фрукты и ягоды, не засоряя основной дом. Женщины заготавливали маринованную капусту, соленые огурцы, икру из баклажанов и кабачков, мариновали помидоры, варили варенье и компоты. Бояться за чистоту помещения не нужно было, поэтому процесс приготовления был намного быстрее, а главный дом оставался в чистоте. Кроме того, можно было прерваться процесс приготовления в любой момент, оставив продукты для консервации на летней кухне. Можно было накормить на основной кухне детей, встретить гостей, и не волноваться за чистоту. Владельцы больших огородов старались расположить летние кухни в шаговой доступности от грядок, чтобы не ходить далеко за плодами и зеленью.

3. Приготовление продуктов со скотного двора


Кадр из фильма/ фото: fotkaew.ru

Кадр из фильма/ фото: fotkaew.ru

 

Советские люди заготавливали на зиму продукты не только с огорода, и со скотного двора. Многие держали коров, коз, свиней или птицу. Советские хозяйки использовали летнюю кухню для переработки молочных продуктов. Они готовили для своей семьи и на продажу соседям творог, сыр, сливочное масло, а также разделывали мясо. А если в семье были рыбаки, то летняя кухня — настоящее спасение для хозяек, любящих чистоту. В хорошо проветриваемом помещении было удобно разделывать рыбу, и не засорять кухню в основном доме.

4. Заготовка сушеных продуктов


Травы на зиму/ фото: drive2.ru

Травы на зиму/ фото: drive2.ru

 

Летние кухни с крышей или навесом подходили для заготовки сушеных продуктов. В ней можно было сушить рыбу, грибы, ягоды, фрукты и различные травы для приготовления лечебных отваров или чая. Сушеные продукты получались хорошего качества, поскольку процесс сушки происходил в тени и с хорошей подачей свежего воздуха. Летняя кухня всегда хорошо проветривалась, что позволяло избежать развития плесени на продуктах во время сушки.

5. Экономия денег и места


Цыплята/ фото: modasadovod.ru

Цыплята/ фото: modasadovod.ru

 

Каждая советская хозяйка старалась за лето хорошо сэкономить, поскольку всегда нуждалась в денежных средствах. Летние кухни в этом деле хорошо помогали. Приготовление еды на печи позволяло меньше израсходовать электроэнергии и газа. Также такое помещение хорошо экономило место в основном доме. Хозяйки выносили на летнюю кухню рассаду, хранили банки и другую тару. Там же располагали клетки или «загоны» для цыплят, утят или гусят, пока на улице не установится комфортная погода. А в холодное время дополнительную кухню можно было использовать в качестве «холодильника».
Летняя кухня/ фото: deladom.ru

Летняя кухня/ фото: deladom.ru

 

Летние кухни были настоящим спасением для советских хозяек в ведении домашнего хозяйства в теплые месяцы. Но у таких пристроек были и свои минусы. Кухня нуждалась в частом ремонте, на столах и полках постоянно скапливалась уличная пыль и прочий мусор, который заносился с ветром. Во время использования летней кухни постоянно нужно ходить в основной дом за посудой, продуктами или другими предметами обихода, а затем уносить обратно. Для приготовления пищи нужно было растопить печь до определенной температуры и постоянно поддерживать горение, также нужно было заготавливать чистую воды. В многоквартирных домах на летней кухне нельзя было оставлять ценные вещи, и нередко любопытные соседи могли наблюдать за хозяйкой на кухне. Однако эти недостатки не останавливали советских женщин. Каждая мечтала иметь свой летний уголок, на котором она будет творить кулинарные шедевры и наслаждаться природой.

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