10 лучших ароматных растений для сада

Цветы, которые не только красивы, но еще и ароматны, занимают особое место в списке каждого садовода. Именно запахи способны превратить сад в уникальное, запоминающееся место с особой благоухающей атмосферой.
Великолепные розы и пионы, нежный жасмин, яркие гиацинты, необычная глициния и некоторые другие растения — цветы, которые должны быть в каждом саду, ведь их аромат настолько прекрасен, что способен затмить даже красоту самих цветов.
Мы подобрали для вас лучшие цветы для сада, наслаждаться которыми можно даже с закрытыми глазами.
Розы
Сирень
Пионы
Гардении
Жимолость
Гиацинты
Фрезия
Глициния
Магнолия
Дафна
Жасмин
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