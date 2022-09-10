10 лучших ароматных растений для сада

Цветы, которые не только красивы, но еще и ароматны, занимают особое место в списке каждого садовода. Именно запахи способны превратить сад в уникальное, запоминающееся место с особой благоухающей атмосферой.

Великолепные розы и пионы, нежный жасмин, яркие гиацинты, необычная глициния и некоторые другие растения — цветы, которые должны быть в каждом саду, ведь их аромат настолько прекрасен, что способен затмить даже красоту самих цветов.

Мы подобрали для вас лучшие цветы для сада, наслаждаться которыми можно даже с закрытыми глазами.



Розы

Сирень

Пионы

Гардении

Жимолость

Гиацинты

Фрезия

Глициния

Магнолия

Дафна

Жасмин