Кыштымская катастрофа, о которой предпочитали молчать в СССР

Об аварии на Чернобыльской АЭС сегодня знает весь мир, однако в истории Советского Союза была и другая катастрофа, повлекшая за собой ядерный взрыв. Информация об этом происшествии не разглашалась больше тридцати лет, в зоне заражения в Челябинской области продолжали жить люди. Судьбы семей, оставшихся жить в зоне отчуждения, – это трагедии, о которых в официальных сводках предпочитают молчать…
Кыштымская катастрофа произошла 29 сентября 1957 года: на заводе «Маяк», специализировавшемся на изготовлении ядерного оружия, произошел взрыв. Причиной стала поломка системы охлаждения емкостей с радиационными отходами. Как только температура достигла критической отметки, в небо поднялось облако радиоактивной пыли.
Меры по ликвидации последствий аварии были приняты не сразу. Показательно, что производственный цикл на заводе не останавливали, к ликвидации привлекли военнослужащих, надлежащих мер предосторожности не соблюдали. Хуже обстояло дело с информированием местных жителей: им даже не объяснили, что произошло, а молодежь через пару дней даже вывели в поле на сезонные работы.
Неделю спустя было принято решение об эвакуации людей из зоны заражения. Тогда вывезли около 10-12 тысяч людей, однако потенциальную опасность радиоактивное заражение представляло для сотен тысяч человек.
Основной диагноз в Караболке – рак. Онкологию выявляют и у взрослых, и у молодежи, и даже у детей. Всего здесь восемь кладбищ, люди умирают катастрофически быстро, но вот никакой помощи от государства не получают сейчас, равно как не получали и на протяжении тех долгих трех десятилетий, пока о трагедии молчали.
Замалчивание трагедии было обусловлено рядом причин: авария произошла в закрытом городе Челябинск-40, поэтому информацию нельзя было афишировать. Кроме того, завод «Маяк» работал на ядерную промышленность, что тоже надлежало хранить в секрете. Эвакуированные люди подписывали бумагу, согласно которой обещали хранить молчание о случившемся на протяжении 25 лет.
Жители Татарской Караболки до сих пор пытаются добиться признания своего особого статуса, однако пока это безрезультатно. На протяжении многих лет они отапливали дома дровами и только спустя годы узнали, что жечь деревья было ни в коем случае нельзя из-за того, что они накапливают загрязнение. Еще одна проблема – вода. Экспертиза признала, что местная вода не пригодна к употреблению, но обеспечить регулярный подвоз воды так и не смогли, поэтому людям ничего не остается делать, как использовать воду из колодцев.
Самое трагическое в этой истории – то, что по документам жители Татарской Караболки были эвакуированы после аварии. Бумага была подписана, а люди остались жить, ежедневно борясь со смертью, страдая от тяжелейших болей… Только двадцать лет назад Татарскую Караболку вновь нанесли на карты, с которых ее изображение исчезло в конце 1950-х годов.
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