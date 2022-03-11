Кыштымская катастрофа, о которой предпочитали молчать в СССР

Об аварии на Чернобыльской АЭС сегодня знает весь мир, однако в истории Советского Союза была и другая катастрофа, повлекшая за собой ядерный взрыв. Информация об этом происшествии не разглашалась больше тридцати лет, в зоне заражения в Челябинской области продолжали жить люди. Судьбы семей, оставшихся жить в зоне отчуждения, – это трагедии, о которых в официальных сводках предпочитают молчать…











Кыштымская катастрофа произошла 29 сентября 1957 года: на заводе «Маяк», специализировавшемся на изготовлении ядерного оружия, произошел взрыв. Причиной стала поломка системы охлаждения емкостей с радиационными отходами. Как только температура достигла критической отметки, в небо поднялось облако радиоактивной пыли.







Меры по ликвидации последствий аварии были приняты не сразу. Показательно, что производственный цикл на заводе не останавливали, к ликвидации привлекли военнослужащих, надлежащих мер предосторожности не соблюдали. Хуже обстояло дело с информированием местных жителей: им даже не объяснили, что произошло, а молодежь через пару дней даже вывели в поле на сезонные работы.







Неделю спустя было принято решение об эвакуации людей из зоны заражения. Тогда вывезли около 10-12 тысяч людей, однако потенциальную опасность радиоактивное заражение представляло для сотен тысяч человек.

Деревни, из которых вывезли людей, полностью уничтожили, чтобы предотвратить распространение радиации. Однако в регионе осталась деревня, жителей которых по непонятным причинам не увезли из зоны заражения. Эта деревня носит название Татарская Караболка. Некогда это было большое поселение на четыре тысячи человек, сегодня тут осталось чуть больше четырех сотен, да и то каждый третий серьезно болен.Основной диагноз в Караболке – рак. Онкологию выявляют и у взрослых, и у молодежи, и даже у детей. Всего здесь восемь кладбищ, люди умирают катастрофически быстро, но вот никакой помощи от государства не получают сейчас, равно как не получали и на протяжении тех долгих трех десятилетий, пока о трагедии молчали.Замалчивание трагедии было обусловлено рядом причин: авария произошла в закрытом городе Челябинск-40, поэтому информацию нельзя было афишировать. Кроме того, завод «Маяк» работал на ядерную промышленность, что тоже надлежало хранить в секрете. Эвакуированные люди подписывали бумагу, согласно которой обещали хранить молчание о случившемся на протяжении 25 лет.Жители Татарской Караболки до сих пор пытаются добиться признания своего особого статуса, однако пока это безрезультатно. На протяжении многих лет они отапливали дома дровами и только спустя годы узнали, что жечь деревья было ни в коем случае нельзя из-за того, что они накапливают загрязнение. Еще одна проблема – вода. Экспертиза признала, что местная вода не пригодна к употреблению, но обеспечить регулярный подвоз воды так и не смогли , поэтому людям ничего не остается делать, как использовать воду из колодцев.Самое трагическое в этой истории – то, что по документам жители Татарской Караболки были эвакуированы после аварии. Бумага была подписана, а люди остались жить, ежедневно борясь со смертью, страдая от тяжелейших болей… Только двадцать лет назад Татарскую Караболку вновь нанесли на карты, с которых ее изображение исчезло в конце 1950-х годов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)