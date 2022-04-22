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«Исчезающие чернила»: удивительный фокус для детей и взрослых


Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 

В детстве мы все верим в волшебство и магию. Кажется, что волшебником стать так просто и реально: нужно только очень сильно захотеть и поверить. Но с годами эта милая наивность испаряется, как дым. Точнее, уступает место доверию к науке и фактам из Википедии. А ещё отзывается интересом к фокусам и экспериментам. Ведь удачный опыт из области физики или химии уж больно напоминает то самое волшебство. К примеру, можно заставлять вещества исчезать, появляться или менять свой цвет за несколько секунд. Чем и предлагаем заняться сегодня.

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 

Даже взрослые любят фокусы и занимательные опыты из области точных наук. Кстати, отличить одно от другого подчас ох, как не просто. Предлагаем и вам почувствовать себя крутым иллюзионистом, удивить друзей или просто помочь ребёнку с научным проектом в школе с помощью забавного эксперимента с «исчезающими чернилами».
Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 

Для опыта или фокуса с «исчезающими чернилами» вам понадобятся:
1. Уксус;
2. Пищевая сода;
3. Капсула или картридж с синими чернилами;
4. Стакан с кипятком

Шаг 1


Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 
Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 

Капните чернила в стакан с горячей водой (не ниже 70 градусов).
Вы заметите, как чернильное пятно начнёт принимать различные очертания (что выглядит чертовски завораживающе), а после стремительно…исчезать! Чтобы чернила «растворились» полностью, помешайте воду ложкой. В стакане снова чистая вода, правда?

Шаг 2


Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 
Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 

Но чернила никуда не исчезли и вовсе не растворились. Добавьте в стакан буквально каплю уксуса – и жидкость станет насыщенно-синей. Круто, правда?

Шаг 3


Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 
Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 
Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

 

А теперь заставьте ваш волшебно-синий «эликсир» исчезнуть. Для этого добавьте в стакан чайную ложку соды и слегка помешайте. Через несколько секунд жидкость станет практически прозрачной.
Всё дело в том, что уксусная кислота, которая заставила чернила проявиться, вступила в реакцию с содой. Сода при растворении в воде образовала щелочную среду, а щёлочь, как мы помним со школы, нейтрализует кислоту. Такой вот химический круговорот в стакане.

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«Исчезающие чернила»: удивительный фокус для детей и взрослых

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«Исчезающие чернила»: удивительный фокус для детей и взрослыхПодписаться на мой Instagram
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