«Исчезающие чернила»: удивительный фокус для детей и взрослых

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Шаг 1

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Шаг 2

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Шаг 3

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь

Как заставить чернила раствориться в воде и появиться вновь