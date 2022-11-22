Как заставить орхидеи обильно цвести

Хотите, чтобы орхидея цвела пышно и была здоровой? Тогда опробуйте простейшее удобрение на основе банановой шкурки. Она исключительно питательна полезными веществами, которые крайне необходимы домашним цветам!







Нарежьте три шкурки от банана ножницами или ножом в чистую банку.







Залейте 1 л кипятка (вода должна быть чистая и отстоянная, не из-под крана). Накройте крышкой, дайте полностью остыть.







Через полчаса процедите раствор от банановой шкурки. Она уже отдала все полезные вещества в воду. Шкурку можно использовать в компост.







Поливайте 2 раза в месяц (раз в 2 недели) из расчёта 2-3 ст. л. на 1 горшок с орхидеей.







Однако, остатки удобрения не выливайте! Заморозьте как лёд в морозилке.







И точно так же, дважды в месяц, кладите по 2-3 кубика в цветок! Размораживаясь, удобрение будет мягко подкармливать орхидею.





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