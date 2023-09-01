Первая в мире кукла-гей, появление которой в 1970-е годы вызвало бурю негодования в Америке

Боб - первая в мире кукла с нетрадиционной ориентацией.
Куклы бывают разные: пупсы, барби и даже мужчины нетрадиционной ориентации. Сразу сложно в это поверить, но в 1970-е годы в Америке в массовое производство был запущен Гей Боб. Именно такое имя дали первой кукле с нетрадиционной ориентацией, и даже в такой свободной стране, как США, ее появление вызвало шквал негатива. Одной из причин стало то, что производители уделили особое внимание мужской анатомии…
Гей Боб был упакован в коробку, стилизованную под платяной шкаф.
Гей Боб - не просто кукла, а манифест о свободе выбора. Ее создатель - Харви Розенберг (Harvey Rosenberg) - был успешным маркетологом. После того, как он пережил несколько личных трагедий (развод с женой и серьезную болезнь матери), Харви решил, что должен запустить социально значимую акцию. Говорить решил о людях с нетрадиционной ориентацией и о том, с каким противодействием со стороны общества они сталкиваются. На сайте Novate.ru мы неоднократно писали о подобных социальных акциях, они часто вызывают непонимание и осуждение со стороны массового потребителя.
Создатель куклы считал, что должен открыто заявить обществу о проблеме гомосексуализма.
Гей Боб - кукла с нарочито миловидной внешностью. В комплекте с ним шел платяной шкаф со стильной одеждой. В английском языке есть выражение, которое буквально переводится, как «выйти из шкафа», что означает «признать в чем-то, что скрыто от глаз большинства». Говорить открыто о гомосексуальности, признаваться в нетрадиционной ориентации в Америке 40 лет назад считалось недопустимым. Гей Боб должен был положить конец этому.
Подробная инструкция по эксплуатации куклы.
Кукла была укомплектована подробной инструкцией, в ней говорилось о том, что Боба можно взять в офис, на вечеринку или к маме в гости, везде этот стиляга будет желанным гостем. Стоит признать, что Боб выглядел симпатично, смазливое личико, одет во фланелевую рубашку и джинсы, а в ухе носил серьгу. При желании его можно было переодевать.
Гей Боб во фланелевой рубашке и с серьгой в ухе.
Против Боба развернулась нешуточная кампания, многие активисты открыто осуждали Харви Розенберга. Вместе с тем только за первые два месяца было реализовано более 2 тысяч кукол, что свидетельствовало о явном интересе со стороны американцев. Вначале куклу продавали через журналы, поддерживающие ЛГБТ-тематику, но позже она появилась и на прилавках некоторых бутиков в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
Кукла отличалась подробным анатомическим строением.
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