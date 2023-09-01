Первая в мире кукла-гей, появление которой в 1970-е годы вызвало бурю негодования в Америке

Боб - первая в мире кукла с нетрадиционной ориентацией.

Гей Боб был упакован в коробку, стилизованную под платяной шкаф.

Создатель куклы считал, что должен открыто заявить обществу о проблеме гомосексуализма.

Подробная инструкция по эксплуатации куклы.

Гей Боб во фланелевой рубашке и с серьгой в ухе.

Кукла отличалась подробным анатомическим строением .