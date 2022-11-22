Специфика строительства в суровых климатических зонах и высокогорье: опыт китайской архитектурной ст

1. Китайская архитектурная студия Arch-Hermit

Экстремальное строительство объектов, спроектированных студией Arch-Hermit.

Амбициозные концепты новых объектов, строительство которых пройдет в высокогорных районах Тибета (работы архитектурной студии Arch-Hermit.

2. С какими трудностями сталкиваются архитекторы Arch-Hermit во время реализации проектов?

Экстремальные погодные условия влияют на нормальный график строительства (Международный кемпинг на берегу озера Ранву). | Фото: amazingarchitecture.com.

Проводить исследования перед строительством в сложных горных условиях – всегда риск. | Фото: amazingarchitecture.com.

Критически низкая температура, снежные бури и перепады температуры выдерживают не все строители.

Бурение скальных пород для создания свайного фундамента – сложнейшая задача. | Фото: amazingarchitecture.com.

Горные дороги усложняют доставку строительной техники, материалов и людей на стройплощадку.

Самая большая опасность подстерегает водителей на заснеженном горном серпантине. | Фото: lfw.linzhi.gov.cn.

3. Оригинальные методы строительства в суровых климатических условиях

Лагерь строителей на просторах Тибета. | Фото: amazingarchitecture.com.

Специалисты студии Arch-Hermit переосмысливают древние технологии строительства в высокогорье.

Прежде чем приступать к строительству, следует тщательно исследовать местность и рассчитать все риски. | Фото: amazingarchitecture.com.

4. Строительство Международного туристического и рекреационного кемпинга на озере Ранву

Международный туристический и рекреационный кемпинг расположен на берегу живописного озера Ранву (Тибет).

Посетителей ждет первозданная красота природы и чистейшие воды горного озера Ранву (Тибет).

Главный корпус, где расположены общие зоны пользования и отельные номера имеет длину 80 метров (Тибет). | Фото: archdaily.com.

5. Строительство смотровой площадки 72-поворот каньона Нуцзян

Доставить тяжелую строительную технику по горному серпантину – одна из главных проблем (Тибет). | Фото: amazingarchitecture.com.

Строительство смотровой площадки идет в сложнейших условиях (Тибет). | Фото: amazingarchitecture.com.

Смотровая площадка и подвесной мост через реку требовали строительство фундамента и туннельного крепления на боковой стене скалы (Тибет).

Смотровая площадка представляет собой стальную ферменную конструкцию с консольным выступом длиной 27 метров (Тибет).

Когда проект будет завершен, экстремалам станут доступны умопомрачительные аттракционы (концепт 72-поворот каньона Нуцзян). | Фото: archermit.com .

Самые отчаянные смогут покататься на качелях, закрепленных под смотровой площадкой (концепт 72-поворот каньона Нуцзян). | Фото: archermit.com.

6. Впечатляющие проекты, которые еще предстоит воплотить в жизнь креативной команде студии Arch-Hermit

Смотровая площадка Луны неподалеку деревни Цимин ( Сычуань , Китай).

Эко-отель Shihai*Shanmenghai Swaring на вершине живописной горы (Ибинь Синвэнь, Сычуань).

Легенда о драконе вдохновила на создание впечатляющего проекта бутика-отеля Longya Ye She (Хубэй, Эньши) .