Специфика строительства в суровых климатических зонах и высокогорье: опыт китайской архитектурной ст

Человечество за всю историю существования научилось вырезать из монолита гигантские храмы, возводить заоблачные небоскребы, строить головокружительные мосты, подводные туннели и рестораны. Как показала жизнь, даже самые сложные условия, в которых проходит строительство, не останавливают людей, стремящихся покорить вершины и вечную мерзлоту. На примере проектов архитектурной студии Arch-Hermit можно увидеть, как суровый климат и непростые условия высокогорья вносят свои коррективы в специфику проектирования и строительства.
1. Китайская архитектурная студия Arch-Hermit
Экстремальное строительство объектов, спроектированных студией Arch-Hermit.
Китайская архитектурная студия Arch-Hermit, основанная в апреле 2015 года в г. Чэнду, с первых же проектов смогла найти баланс дизайна в отношении между традиционными культурами, современными технологиями, социальной экономикой и ответственностью. Своими амбициозными работами они стремятся показать, что способны стать распространителем и создателем новой китайской культуры и архитектуры будущего.
Амбициозные концепты новых объектов, строительство которых пройдет в высокогорных районах Тибета (работы архитектурной студии Arch-Hermit.
Многомерность, эмоции, жизненная сила, использование природных форм, изысканный дизайн, интеграция и исследование современных технологий, использование методов традиционной китайской архитектуры – все это отражено в их проектах, которые с успехом и размахом реализовываются в непростых условиях высокогорья Тибета.
2. С какими трудностями сталкиваются архитекторы Arch-Hermit во время реализации проектов?
Экстремальные погодные условия влияют на нормальный график строительства (Международный кемпинг на берегу озера Ранву). | Фото: amazingarchitecture.com.
Не важно, где планируется строительство в районах с суровым климатом и вечной мерзлотой или условиях высокогорья, в том и ином случае строители сталкиваются с экстремальными погодными условиями. В большинстве районов Тибета, например, где чаще всего приходится работать специалистам архитектурной студии Arch-Hermit, главными преградами становятся: снег, лед и критически низкие температуры, господствующие минимум 5-6 месяцев в году, тем самым усложняя процесс строительства.
Проводить исследования перед строительством в сложных горных условиях – всегда риск. | Фото: amazingarchitecture.com.
♦ Первыми трудностями, с которыми сталкиваются разработчики – это картографирование и геодезия. Зачастую строительство планируется в труднодоступных местах, к которым нет подъездных дорог, а это значит, что специалистам нужно идти пешком со своей аппаратурой, чтобы сделать съемку, замеры и произвести нужные исследования. Особенно сложно приходится в высокогорных местах, где даже нет троп, а используются лишь веревки для подъема/спуска.
Критически низкая температура, снежные бури и перепады температуры выдерживают не все строители.
♦ Некоторые регионы, где приходилось строить, славятся суточными перепадами температуры в 30 градусов, что требовало не только разработки специальных бетонных составов, но и подбора персонала. Строители не выдерживают условий труда, большинство покидает рабочие места спустя 2 недели, и найти новых сотрудников бывает очень сложно.
Бурение скальных пород для создания свайного фундамента – сложнейшая задача. | Фото: amazingarchitecture.com.
♦ Особенно проблематично проходит адаптация к высокогорным условиям труда, равно как и использовать некоторые строительные технологии: электросварку, заливку бетону, установку металлических опор, свай, пластин, прокладку транспортных артерий и коммуникаций.
Горные дороги усложняют доставку строительной техники, материалов и людей на стройплощадку.
♦ Из-за сложного рельефа в Тибете, например, большинство дорог представляют собой серпантин с крутыми поворотами и туннелями, которые очень часто страдают от обрушений, оползней или их попросту заваливает толстым слоем снега. Все эти обстоятельства оказывают огромное влияние на доставку материалов и оборудования. Некоторые строительные материалы в длину превышают 13 метров, что усложняет транспортировку даже на равнинных территориях. А если учесть, что на стройплощадку нужно доставить крупногабаритную технику, такую как краны и свайщики, то не удивительно, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию могут сдвигаться на неопределенное время. Нельзя скидывать со счетов доставку рабочих на место стройки, ведь не все участки пригодны к проживанию, поэтому лагерь располагается на удалении от стройплощадки.
Самая большая опасность подстерегает водителей на заснеженном горном серпантине. | Фото: lfw.linzhi.gov.cn.
Особенно проблематично, когда нужно доставлять готовую бетонную смесь, она более надежна, чем использование самосмешивающихся бетонов. Как правило, заводы, которые занимаются поставкой готовых растворов, находятся на значительном удалении, что усложняет их транспортировку и выдерживание допустимых сроков годности состава.
3. Оригинальные методы строительства в суровых климатических условиях
Лагерь строителей на просторах Тибета. | Фото: amazingarchitecture.com.
Как утверждают специалисты Arch-Hermit, никаких специальных исследований в области строительства они не проводили, а лишь экспериментировали с имеющимися наработками, которые когда-либо использовались. Зная о физических и технологических свойствах материалов легко определиться, какие из них не пригодны для использования в высокогорных условиях и при низких температурах.
Специалисты студии Arch-Hermit переосмысливают древние технологии строительства в высокогорье.
«Что касается оригинальности строительства, мы считаем, что она может быть достигнута только путем разработки революционно новых материалов» , – делятся своими мыслями специалисты компании. Ну а пока этого не произошло, они стараются избегать использования пластинчатых материалов с высоким коэффициентом деформации. Поскольку эти материалы подвержены влиянию перепадов температур, что приводит к старению, деформации и даже осыпанию. Также сведено к минимуму использование цемента, который при низких температурах очень плохо застывает. И даже если строительство велось в благоприятных условиях, резкие перепады температур и замерзание цементных растворов вызовут большое количество проблем. Это может быть растрескивание, расслоение, осыпание, щелочная эрозия и так далее. Чтобы избежать скрытой опасности, их студия использует лишь камень, дерево, клеевую технологию, местные материалы и некоторые металлические изделия с низким коэффициентом деформации.
Прежде чем приступать к строительству, следует тщательно исследовать местность и рассчитать все риски. | Фото: amazingarchitecture.com.
Технологи Arch-Hermit предупреждают: «Работа в высокогорных районах и местах с критически низкими температурами – это гигантский вызов для строителей как с физической точки зрения, так и психологической. Чтобы избежать пустой траты ресурсов, вызванной слепой погоней за «высокими технологиями», надлежащие технологические и строительные методики должны быть выбраны рационально. При этом нельзя игнорировать предварительные исследования с привлечением специалистов в разных областях строительства».
4. Строительство Международного туристического и рекреационного кемпинга на озере Ранву
Международный туристический и рекреационный кемпинг расположен на берегу живописного озера Ранву (Тибет).
Чтобы каждый желающий мог насладиться прекрасным отдыхом на побережье высокогорного озера Ранву, было затеяно строительство кемпинга Ranwu Lake International Self-drive Tour and Recreational Vehicle Campsite. Разработчики в первую очередь стремились, чтобы из каждой точки туристического объекта, открывался захватывающий вид на окружающий пейзаж. Проанализировав климатические условия и особенности рельефа, специалисты пришли к выводу, что для надежности строений будут использовать: фиброцементные панели, имеющие высокие показатели прочности и теплоэффективности, стальные материалы с низким коэффициентом деформации, местную гальку и демонтированные железнодорожные шпалы. Качество отделочных материалов подбиралось с учетом экологичности, низких температур и сильных ветров. По завершении проекта он сразу же превратился в эталонный объект для Тибетского высокогорья.
Посетителей ждет первозданная красота природы и чистейшие воды горного озера Ранву (Тибет).
На данный момент кемпинг, состоящий из основного комплекса, похожего на орла, расправившего крылья и нескольких рядов отдельных домиков с видом на озеро, принимает гостей 2 любителей необычного и экстремального отдыха.
Главный корпус, где расположены общие зоны пользования и отельные номера имеет длину 80 метров (Тибет). | Фото: archdaily.com.
Интересный факт: Весь гостиничный комплекс занял площадь 2,4 тыс. кв. метров и состоит из: интегрированного сервисного центра, 9 высококлассных гостиничных модулей предназначенных для отдыха, чайного бара, тибетского специализированного выставочного и торгового центров, барбекю-буфета, центра медицинской помощи. Также предусмотрено место под организацию палаточного кемпинга, рассчитанного на размещение 176 автомобилей, обустроено 5 туристических автобусных парковок, 7 парковок RV и многое другое.
5. Строительство смотровой площадки 72-поворот каньона Нуцзян
Доставить тяжелую строительную технику по горному серпантину – одна из главных проблем (Тибет). | Фото: amazingarchitecture.com.
Строительство смотровой площадки идет в сложнейших условиях (Тибет). | Фото: amazingarchitecture.com.
Чтобы отразить быстрое развитие строительной индустрии Тибета, органическое расширение возможностей туристического бизнеса и развлечений, в продолжение региональной культуры был задуман экстремальный проект, предусматривающий строительство смотровой площадки на самом крутом повороте федеральной трассы.
Смотровая площадка и подвесной мост через реку требовали строительство фундамента и туннельного крепления на боковой стене скалы (Тибет).
Проект получил название Смотровая площадка 72-поворота каньона Нуцзян (река Салуин). Наряду с архитекторами и строителями студии Arch-Hermit, к ее проектированию были подключены не только геологи, но и группы ученых из Юго-западного научно-исследовательского центра ветроэнергетики Университета Цзяотун, под руководством профессора Ляо Хайли. А вот команда моделирования и анализа процесса строительства стальных конструкций состояла из опытных сотрудников Исследовательского центра защитной структуры Юго-Западного университета Цзяотун во главе с профессором Ю Чжисяном.
Смотровая площадка представляет собой стальную ферменную конструкцию с консольным выступом длиной 27 метров (Тибет).
Совместными усилиями, разработчики решили делать основной корпус платформы в виде стальной стропильной (ферменной) конструкции, выходящей на 27 метров за пределы скалы, зависая над глубоким ущельем высотой 110 м. Каркас конструкции изготовлен из высокопрочной красной выветривающейся стали максимально устойчивой к атмосферным воздействиям. Верхним покрытие стало многослойное стекло SGP, так что путешествующие на своем автомобиле могут в полной мере ощутить на себе животный страх перед открывающей бездной под ногами и насладиться первозданной природой, какой бы суровой она не была.
Когда проект будет завершен, экстремалам станут доступны умопомрачительные аттракционы (концепт 72-поворот каньона Нуцзян). | Фото: archermit.com.
Самые отчаянные смогут покататься на качелях, закрепленных под смотровой площадкой (концепт 72-поворот каньона Нуцзян). | Фото: archermit.com.
По сведениям редакции Novate. ru, строительство самой площадки уже завершено, а вот торгово-развлекательный комплекс еще не готов. В его состав будут входить: транзитный центр, выставочный зал, ресторан Cliff, многофункциональный супермаркет и общественные уборные. Помимо этого, путешествующих ждет масса интересных аттракционов: зиплайны через реку (переправа по стальному канату), качели на скалах, подъемники для осмотра скал, стеклянные подвесные мосты через реку, альпинистские дощатые переправы и тропы, и многое другое.
6. Впечатляющие проекты, которые еще предстоит воплотить в жизнь креативной команде студии Arch-Hermit
Смотровая площадка Луны неподалеку деревни Цимин (Сычуань, Китай).
Эко-отель Shihai*Shanmenghai Swaring на вершине живописной горы (Ибинь Синвэнь, Сычуань).
Легенда о драконе вдохновила на создание впечатляющего проекта бутика-отеля Longya Ye She (Хубэй, Эньши).
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