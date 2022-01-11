Как разобраться с пригоревшим жиром в духовке быстро и эффективно

Жир на кухне будет побежден.
Когда речь заходит о чистке духовки, почти каждая хозяйка брезгливо морщится, вспоминая, сколько трудов нужно приложить, чтобы получить хороший результат. В сегодняшнем материале мы подобрали два элементарных способа, которые помогут разобраться с жиром быстро и эффективно.
В этом видео наглядно представлены два совета, как избавиться от жира в духовке. Они точно удивят своей простотой и результатом.
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