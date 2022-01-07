5 странных вещей, которые ученые все еще не могут объяснить

Почему???
В нашем мире много удивительных и необъяснимых вещей. Несмотря на то, что именно наука сегодня является главным и оптимальным способом познания окружающего нас мира, даже она не способна (пока) дать ответы на все волнующие человечество вопросы. Некоторые из них, кажутся не очень сложными, однако точного ответа на них все равно нет! Происходит это от части и потому, что наука, как способ познания, не может дать и одного ответа, чтобы не поставить за ним еще десяток новых вопросов.
1. Черные дыры
Привычные законы физики в них не действуют, впрочем даже в этом ученые не уверены.
На данный момент принято считать, что черная дыра – это область пространства-времени, гравитационное поле которого настолько велико, что покинуть его не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Касается это и самого света (его квантов). Граница черной дыры – это область под названием горизонт событий.
Примечательно, что сначала существование черных дыр доказали физики, опираясь на уравнения Эйнштейна. На небе, при помощи телескопов такие тела нашли много позже. Как появляются черные дыры – самая большая загадка для ученых. На этот счет есть множество теорий, самая популярная из которых гласит, что эти тела появляются в результате коллапса (сжатия) достаточно массивной звезды. В этом случае черны дыры – это все еще супер массивные звезды, которые бесконечно долго сжимаются, продолжая увеличивать свою массу за счет поглощения пространства.
Расчёты физиков говорят о том, что черные дыры искажают само время, а привычные законы физики там и вовсе не действуют. Так, например, если бы космический корабль (гипотетически) оказался в черной дыре, то он приближался бы к ее сингулярности (центру) тем быстрее, чем сильнее бы пытался отдалиться от него и покинуть дыру.
2. Эффект плацебо
Все врачи ставят этот эффект под сомнение, но доказать его несостоятельность не могут.
Один из самых загадочных для медицины и науки в целом эффектов, является «эффект плацебо». Если вам никогда не доводилось о нем слышать, то поясним, что речь идет о чудесном излечении недуга при помощи одной лишь веры. И речь идет вовсе не о религиозных практиках, а о самовнушении. Иначе говоря, человек (гипотетически) может самоисцелиться от какого-нибудь недуга, просто поверив в это.
Все это может звучать странно, однако еще в XX века в ряде стран проводили эксперименты с людьми находящимися в состоянии депрессии. Суть экспериментов сводилось к тому, что этих людей «обманывали» давая им вместо антидепрессантов таблетки пустышки, утверждая, что это новое супер эффективное средство от депрессии. Поразительно, но подавляющее большинство людей, действительно исцелилось, думая, что употребляет настоящие медикаменты.
Несмотря на то, что сегодняшняя доказательная медицина ставит под серьезное сомнение значимость эффекта плацебо, у врачей точно также не получается доказать и отсутствие данного является в природе.
3. Говяжий компас
Коровы умнее, чем кажутся, того гляди и скажут чего-нибудь.
То, что многие живые организмы имеют так называемый «естественный компас» науке известно уже очень давно. Простейшими примерами здесь будут перелетные птицы и киты. Понимать где юг, а где север у планеты, как оказалось, умеют и многие насекомые, а также некоторые членистоногие.
Неожиданным пополнением в компании обладателей естественного компаса стали представители крупного рогатого скота. Дело в том, что в стаде коровы и быки располагаются не как попало, а в строго установленном порядке. Этот факт выяснили ученые, после изучения многочисленных снимков пасущихся коров. Стало также известно, что пока скот пасется, он всегда предпочитает двигаться стадом строго с севера на юг. Почему коровы ведут себя именно так – не известно, но уже совершенно очевидно, что рогатые способны ощущать действие магнитных полей планеты.
4. Заразная зевота
Главное сейчас не зевнуть.
Каждый помнит с детства, что зевать в обществе людей не очень прилично. Именно поэтому принято закрывать рот рукой, когда хочешь зевнуть. Многие также обращали внимание, что зевота подобна болезни и стоит одному человеку в компании зевнуть, как это начинают делать и все остальные. Почему так происходит – науке все также не известно.
На этот счет есть много самых разных теорий. Наиболее убедительная говорит о том, что на уровне инстинкта, организм человека воспринимает зевоту другого, как сигнал организма о нехватке кислорода. Зевок, сопровождающийся глубоким вздохом, помогает исправить это.
5. Устойчивость к раку
Некоторые животные демонстрируют поразительную устойчивость к раку.
Рак – это заболевание, начинающееся в результате сбоя клеточных механизмов и образовании в теле «неправильно работающих» клеток. Болеют раком не только люди, но и многие животные. Примечательно, что чем больше живой организм, тем закономерно выше шанс заболеть раком. Однако, есть организмы почти полностью устойчивые к этому недугу. Примечательно, что к таковым относятся крупнейшие из млекопитающих, а именно киты и слоны, что полностью нарушает описанную выше «закономерность».
Почему эти животные так редко болеют раком – загадка для всей науки. Ученые и врачи уже не одно десятилетие отчаянно пытаются разгадать этот секрет природы, однако пока есть лишь несколько более-менее стройных теорий. Самая оптимистичная говорит о том, что секрет слонов и китов кроется в их генах и сама эволюция сделала их невероятно устойчивыми к раку на генетическом уровне.
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