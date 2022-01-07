5 странных вещей, которые ученые все еще не могут объяснить

Почему???

1. Черные дыры

Привычные законы физики в них не действуют, впрочем даже в этом ученые не уверены.

2. Эффект плацебо

Все врачи ставят этот эффект под сомнение, но доказать его несостоятельность не могут.

3. Говяжий компас

Коровы умнее, чем кажутся, того гляди и скажут чего-нибудь.

4. Заразная зевота

Главное сейчас не зевнуть.

5. Устойчивость к раку

Некоторые животные демонстрируют поразительную устойчивость к раку.