Лучшие бюджетные средства для защиты от комаров и мух

С наступлением тепла остро встает проблема защиты от кровососущих насекомых у назойливых мух. Не спешите покупать дорогие репелленты и спреи в состав которых входит огромное количество химических веществ.

Лучшие средства от насекомых можно приготовить своими руками, используя копеечные средства из ближайшей аптеки.

Защитить дом от комаров поможет камфорный спирт. Можно использовать чистый камфорный спирт. Слегка подогрейте средство, нанесите его на ватный диск и обработайте окна и двери. Эффект защиты от насекомых будет длиться несколько часов.

Еще один вариант использования камфорного спирта: налейте 2-3 столовых ложки камфорного спирта в стакан горячей воды. Полученное средство перелейте в бутылочку с распылителем и используйте для обработки дверей, окон и штор.







Поможет от насекомых и лавровый лист, который необходимо подпалить. Это прекрасная натуральная альтернатива фумигатору. Запах лаврового листа отпугнет насекомых.







Мухи и комары не переносят запах эфирных масел гвоздики и лаванды. Для изготовления защитного средства нанесите небольшое количество одного из масел на гигиеническую прокладку.







Просто приклейте прокладку над кроватью или диваном и насекомые не подлетят к вам. Более того, эфирные масла обладают успокаивающим действием и помогают быстрее уснуть.

Уберечь себя от насекомых во время прогулок или на даче можно с помощью крема с маслом лаванды или гвоздики. Для его изготовления соедините столовую ложку увлажняющего крема с чайной ложкой эфирного масла. Для детской кожи можно сделать средство из детского увлажняющего крема с добавлением небольшого количества ванилина.

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