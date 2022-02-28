Мастер иллюзий: фотограф создаёт удивительной красоты пейзажи прямо на столе

Античность. Автор: Vatsal Kataria.
Не выходя из дома, индийский фотохудожник Ватсал Катария (Vatsal Kataria) создаёт впечатляющий иллюзорный мир, который не так-то просто отличить от настоящего. В его работах оживают живописные пейзажи и захватывающие сюжеты, переносящие зрителя в другое измерение, где царит фантазия и воображение.
Всё началось с того, что, увидев в Instagram снимок автомобиля на фоне водопада, Ватсал задался мыслью и вопросом, а сумеет ли он сделать нечто подобное, не покидая свою комнату? Ведь у него уже ранее был опыт съёмки натюрмортов и блюд. Так почему бы не попробовать провести эксперимент с миниатюрными копиями автомобилей, мотоциклов и пейзажей? С того дня прошло не так уж и много времени, но за столь небольшой промежуток он достиг значительных успехов, научившись создавать из подручных материалов декорации, которые выглядят столь реалистично, будто сцены из жизни.
Рай и Ад. Автор: Vatsal Kataria.
Инопланетный Стоун Хендж. Автор: Vatsal Kataria.
За кадром. Автор: Vatsal Kataria.
Подготовка к съёмке. Автор: Vatsal Kataria.
Макет. Автор: Vatsal Kataria.
Ватсал создаёт реалистичные рекламные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели.
Снегом занесло. Автор: Vatsal Kataria.
Катария за работой.
Готовые работы Катарии выглядят настолько реалистично, что трудно поверить в то, что все они сделаны из подручных средств.
Подготовка деталей к созданию сюжета. Автор: Vatsal Kataria.
Ливень. Автор: Vatsal Kataria.
Весь антураж, необходимый для финальной сцены, Катария создаёт самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные ландшафты и погодные условия.
Пещера. Автор: Vatsal Kataria.
Джунгли. Автор: Vatsal Kataria.
http://vs-t.ru/master-illyuzij-fotograf-sozdayot-udivitelnoj-krasoty-pejzazhi-pryamo-na-stole
Улица. Автор: Vatsal Kataria.
Раритет. Автор: Vatsal Kataria.
Где я? Автор: Vatsal Kataria.
Замёрзший океан. Автор: Vatsal Kataria.
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