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Мастер иллюзий: фотограф создаёт удивительной красоты пейзажи прямо на столе


Античность. Автор: Vatsal Kataria.

Античность. Автор: Vatsal Kataria.

Не выходя из дома, индийский фотохудожник Ватсал Катария (Vatsal Kataria) создаёт впечатляющий иллюзорный мир, который не так-то просто отличить от настоящего. В его работах оживают живописные пейзажи и захватывающие сюжеты, переносящие зрителя в другое измерение, где царит фантазия и воображение.


Всё началось с того, что, увидев в Instagram снимок автомобиля на фоне водопада, Ватсал задался мыслью и вопросом, а сумеет ли он сделать нечто подобное, не покидая свою комнату? Ведь у него уже ранее был опыт съёмки натюрмортов и блюд. Так почему бы не попробовать провести эксперимент с миниатюрными копиями автомобилей, мотоциклов и пейзажей? С того дня прошло не так уж и много времени, но за столь небольшой промежуток он достиг значительных успехов, научившись создавать из подручных материалов декорации, которые выглядят столь реалистично, будто сцены из жизни.
Рай и Ад. Автор: Vatsal Kataria.

Рай и Ад. Автор: Vatsal Kataria.

 
Инопланетный Стоун Хендж. Автор: Vatsal Kataria.

Инопланетный Стоун Хендж. Автор: Vatsal Kataria.

 
За кадром. Автор: Vatsal Kataria.

За кадром. Автор: Vatsal Kataria.

 
Подготовка к съёмке. Автор: Vatsal Kataria.

Подготовка к съёмке. Автор: Vatsal Kataria.

 
Макет. Автор: Vatsal Kataria.

Макет. Автор: Vatsal Kataria.

 
Ватсал создаёт реалистичные рекламные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели.

Ватсал создаёт реалистичные рекламные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели.

 
Снегом занесло. Автор: Vatsal Kataria.

Снегом занесло. Автор: Vatsal Kataria.

 
Катария за работой.

Катария за работой.

 
Готовые работы Катарии выглядят настолько реалистично, что трудно поверить в то, что все они сделаны из подручных средств.

Готовые работы Катарии выглядят настолько реалистично, что трудно поверить в то, что все они сделаны из подручных средств.

 
Подготовка деталей к созданию сюжета. Автор: Vatsal Kataria.

Подготовка деталей к созданию сюжета. Автор: Vatsal Kataria.

 
Ливень. Автор: Vatsal Kataria.

Ливень. Автор: Vatsal Kataria.

 
Весь антураж, необходимый для финальной сцены, Катария создаёт самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные ландшафты и погодные условия.

Весь антураж, необходимый для финальной сцены, Катария создаёт самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные ландшафты и погодные условия.

 
Пещера. Автор: Vatsal Kataria.

Пещера. Автор: Vatsal Kataria.

 
Джунгли. Автор: Vatsal Kataria.

Джунгли. Автор: Vatsal Kataria.

http://vs-t.ru/master-illyuzij-fotograf-sozdayot-udivitelnoj-krasoty-pejzazhi-pryamo-na-stole
Улица. Автор: Vatsal Kataria.

Улица. Автор: Vatsal Kataria.

 
Раритет. Автор: Vatsal Kataria.

Раритет. Автор: Vatsal Kataria.

 
Где я? Автор: Vatsal Kataria.

Где я? Автор: Vatsal Kataria.

 
Замёрзший океан. Автор: Vatsal Kataria.

Замёрзший океан. Автор: Vatsal Kataria.

 

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Мастер иллюзий: фотограф создаёт удивительной красоты пейзажи прямо на столе

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Мастер иллюзий: фотограф создаёт удивительной красоты пейзажи прямо на столеПодписаться на мой Instagram
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