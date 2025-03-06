10 главных мистических достопримечательностей планеты

Мир полон таинственных памятников человеческой цивилизации, за каждым из которых кроются сотни и даже тысячи лет истории. Древние каменные стены, украшенные замысловатой мозаичной плиткой полы, потолки, расписанные гениальными художниками: люди всегда придавали большое значение своим святилищам — мы вообще очень религиозны по природе.

Мачу-Пикчу

Мечеть шейха Зайда

Мескита

Собор Святого Петра

Ангкор-Ват

Храм Байон

Храм Спаса-на-Крови

Национальный военный парк Геттисберг

Храм Боробудур

Тадж-Махал