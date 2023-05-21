Художник создал серию картин о том, как тяжело терять любимых

Дровосек не может смириться с потерей любимой.

Дровосек вырезает фигуру свой любимой из дерева.

Память и боль потери могут быть вдохновением.

Потеря любимого человека опустошает нашу душу.

Ничто и никто не в состоянии заменить её.

Как живая.

Фигуры оживают под грубым топором дровосека.

Ещё хоть раз ощутить прикосновение дорогого человека.

Каждый день, снова и снова...

До тех пор, пока не сможет опять обнять её ...