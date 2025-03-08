Самые отвратные детские блюда советского времени

Пищевые кошмары преследовали советского ребенка в детском саду, в пионерлагере, в школьной столовой. Детей даже не интересовало, что еду им готовили нечистоплотные тетки в вонючих баках, на ни разу не мытых сковородках, а кулинарным жиром служила масса отработанных жиров, годами сливаемая в один лоток, из которого потом черпали сколько не жалко и бросали в варево. Дети этого не понимали, им просто было невкусно! Понимали бы – выросли бы веганами.
Щи и рассольник
Пожалуй, самое ужасное, что было в этих la soupe – неистребимый аромат грязных тряпок. Плюс порой ложка цепляла разваренные куриные субпродукты. Бррр..
Суп с глазами
Берете банку кильки с глазами в томате и несколько картошин, заливаете все это кипятком, варите до мягкости картофеля. Гурманы могут добавить при варке луковицу и лавровый лист, а совсем гурманы – еще и перловку.
Перловка
Легендарная в своей несъедобности каша. Везло тем, кому сверху бросали биточек из кислого хлеба и прокрученного жира, сдобренный томатной пастой. Великий теоретик кухни Похлебкин рассказывал, что если эту чудо-крупу томить много часов в молоке, да еще и на водяной бане, то может получиться круто. Но кому это было надо?
Рисовая каша
Я слышал и даже видел любителей рисовой каши, но даже они отставляли в сторону свои тарелки если каша отдавала гарью – а подгорала она в алюминиевых бачках почти всегда
Горошница
Вообще, горошница может быть вкусной, если ее облагородить жареным лучком, шкварками, копченой грудинкой и пряностями. Но кто станет над этим морочиться на детсадовской кухне? Что дадут – то и будут жрать.
Тушеная капуста
Утушенная-уваренная до однородности масса с редкими вкраплениями морковки. В сочетании с поджаркой из резиновой печенки то был просто кулинарный шедевр
Молочный суп
Под молочным супом понимались макаронные изделия сваренные в молоке. Как минимум, это было невкусно, максимум – отвратительно, когда молоко подгорало. А подгорало оно всегда.
Рыбий жир
Рыбий жир был единственным деликатесом, которого не касалась рука грязнуль-поварих, но он оставался излюбленным пыточным инструментом «воспиталок». Однако, я знал одного мальчика, который очень любил рыбий жир, и даже просил других детей отдать ему свою пайку.
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