Полезные девайсы, с которыми дачный сезон пройдет в удовольствие

Весна подкралась незаметно, а вместе с ней и новый дачный сезон. Если вы только планируете начать подготовку, тогда эта статья для вас. Сегодня мы расскажем о полезных девайсах, которые точно пригодятся на даче, максимально упростят и оптимизируют все процессы. Спойлер: их цена не превышает 1000 рублей.

1. Дождеватель для полива

2. Поясная сумка

3. Набор садовых инструментов

4. Держатель для лопат и граблей

5. Бумага для определения уровня РН почвы

6. Кормушка/поилка для птиц

7. Разбрасыватель семян и удобрений

8. Легкий табурет

9. Прививочный шар

10. Наколенники

Дождеватель представляет собой насадку для шланга.Согласны, название странное, но оно не отменяет того факта, что эта вещь невероятно полезная. По факту, дождеватель представляет собой насадку на шланг для орошения, и имитирует процесс естественного полива дождем. Если вам нужно поливать большие участки, например, газоны или клумбы, такой девайс придется как нельзя кстати. Принцип работы очень простой: наденьте насадку на шланг, подключенный к насосу, и включите воду.Складывайте в сумку нужные инструменты.Любите работать в саду? Тогда поясная сумка-органайзер станет лучшим приобретением. Она гораздо удобнее фартука, так как намного вместительнее, имеет несколько отделений, по которым можно разложить нужные инструменты. Удобно, что не нужно бежать за очередной пачкой семян или маленькими граблями – в процессе работы все находится под рукой. Плюс такая сумка простая в уходе – она легко стирается в стиральной машине вместе с остальными вещами.Набор инструментов в кейсе.Вместо того, чтобы собирать нужные инструменты по одному, можно сразу купить целый набор в органайзере. Во-первых, это удобно – не придется покупать девайсы дополнительно. Во-вторых, вы автоматически получаете готовое место для хранения инструментов, а потому не будете их терять.Можно заказать такой набор на маркетплейсе, но лучше выбрать в местном магазине. Эксперты считают, что перед покупкой садовых инструментов важно проверить, как они «лежат в руке». От этого напрямую будет зависеть удобство, простота и скорость работы.Что касается материала, то здесь все напрямую зависит от места применения и задач, которые вы планируете решать с помощью купленных инструментов. Например, на открытой земле более эффективными будут железные инструменты, а вот для посадки и ухода за растениями в контейнерах можно использовать пластик.Держатели можно закрепить на стене сарая.А вы тоже устали от того, что лопаты, тяпки, грабли и прочие крупные инструменты с длинной ручкой постоянно где-то валяются? Значит, самое время купить для них специальных металлический держатель. Его можно закрепить в сарае, на дереве или на заборе – выбирайте место, максимально близкое к фронту ваших работ, чтобы не пришлось далеко носить тяжелые инструменты.По цвету тест-полоски определите уровень РН.Если растения плохо всходят, дело может быть не в семенах, а в качестве почвы. Дело в том, что одним экземплярам для нормального роста нужна кислая среда, другим – нейтральная, третьим – щелочная. Поэтому перед тем, как сажать цветы, овощи или фрукты, нужно измерить кислотность почвы.Покупать дорогие приборы или девайсы из серии «2в1» (например, измеритель кислотности + измерительно влажности) не стоит, это лишняя трата денег. Уровень РН легко можно определить с помощью специальных лакмусовых бумажек. Для домашнего использования таких тест-полосок будет вполне достаточно. Они покажут достоверный результат, а вы не будете переплачивать.Пользоваться такими полосками очень просто. Нужно взять стеклянную банку, налить в нее очищенную воду (важно, чтобы в ней не было никаких добавок, которые могут исказить результат) и насыпать немного грунта в соотношении 1:3. После этого хорошо перемешайте содержимое банки и опустите тест-полоску. Далее поднесите ее к специальной шкале, которая также входит в набор, сравните цифры и сделайте вывод относительно уровня РН.Такая кормушка-поилка станет настоящим украшением дачного участка.Никогда не задумывались о том, чтобы подружиться с птицами в вашем саду или на огороде? Очень зря, ведь они способны избавить участок от вредителей. Различные жуки и червяки – основная пища птиц, поэтому если они будут видеть на земле или растениях нежелательных гостей, то сразу с ними разберутся. Да и в целом, присутствие птиц на участке создает особую атмосферу, ведь наблюдать за ними – одно удовольствие.Чтобы «приманить» пернатых, используйте специальную кормушку/поилку. Это удобный девайс, в котором можно одновременно разместить и еду, и воду для птиц. Обратите внимание, что если на даче есть коты, кормушку лучше располагать подальше от тех мест, где они любят гулять. В противном случае ваши домашние любимцы легко могут полакомиться ни в чем не повинными птицами.Разбрасывателем просто и удобно пользоваться.Частая ошибка, которую мы допускаем в ходе работ на даче – неравномерное распределение удобрений и семян. Это, конечно, не катастрофа, но и приятного мало, ведь на одном участке грядки может взойти десять семян, а на другом – ни одного, ведь их изначально там было недостаточно.Решить эту проблему сможет ручной разбрасыватель. Вам нужно лишь заполнить чашу семенами или удобрением, а затем ходить по участку и нажимать на кнопку либо крутить ручку. Кстати, такой девайс может пригодиться и зимой, ведь его также можно использовать для посыпания дорог реагентами, песком и солью.Маленький деревянный табурет станет отличным помощником.Чтобы сделать процесс прополки, сбора ягод и ухода за растениями более комфортным, обязательно купите легкий, компактный табурет. Вы сможете легко переносить его с места на место и располагать там, где он нужен в данный момент. Это гораздо удобнее, чем работать на присядках, ведь в процессе вы не напрягаете ноги.Прививочный шар снимается, когда растение пустит корни.У этого приспособления есть и другое название – шар для укоренения. Что собой представляет данный девайс? Это разборный контейнер из пластика, который наполняют субстратом и закрепляют на растении. После того, как оно пустит корни, контейнер можно снять. Далее нужно обрезать побеги и посадить растение в грунт. Отличная вещь, если вы планируете размножать растения.При выборе приспособления обращайте внимание на характер крепления, чтобы девайс не повредил растения. Идеально, если он крепится на небольшой ветке, не создавая помех и не нарушая процесс естественного роста. Замок тоже должен быть безопасным – блокировка и фиксация на ветке должна происходить даже без стебля внизу.Наколенники защищают от лишних нагрузок.Только не те наколенники, которые мы используем, когда ездим на роликах или велосипеде, а специальные садовые. Благодаря мягким чашам они помогут защитить колени от лишних нагрузок, когда вы будете, например, сажать цветы или пропалывать грядки. Конечно, это все можно делать и на присядках, но долго вы в таком положении не выдержите. А вот на коленях работать будет гораздо удобнее.Кстати, вместо наколенников можно использовать специальную подставку. Она представляет собой основание из мягкого пластика с ручками по бокам, высоту которых можно регулировать. С их помощью гораздо проще подниматься после работы. Как показывает практика, такие изобретения существенно облегчают процесс работы, и особенно сильно они нужны людям с больной спиной или суставами.