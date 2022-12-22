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Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Загнутые углы крыш характерны не только для буддизма, но и для других религиозных и ритуальных построек в Китае, например для крыш даосских храмов, императорских дворцов и даже мусульманских мечетей. Более того, этот архитектурный элемент встречается в беседках, ритуальных залах и жилых постройках — как китайских, так и японских, корейских. Он называется «фэй янь» (飞檐), что дословно означает «летящий край» или «летящий карниз».

Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Есть точка зрения, что загнутая крыша отгоняет злых духов. Но это скорее распространенное поверье. Нет подтверждений и тому, что архитектурный элемент — особый тип практики «фэншуй». Однако известно, что некоторые элементы крыши действительно предназначались для защиты от злых духов — например, колокольца, которые вешались на загнутых углах, изображения животных, в том числе драконов и цилинь (китайских единорогов. — Прим. ред.). Тип «летящего карниза» имеет вполне функциональное предназначение: за счет загнутых углов дождевая вода не стекает потоками со всех сторон и не подмывает основание сооружения. Она собирается в специальные желоба, откуда аккуратно сливается в водоотводные канавки. Широкие карнизы на крышах китайских домов появились еще в глубокой древности, «многоступенчатые» карнизы были и в ранних пагодах, еще в I веке. В то время здания строились из дерева, а потому при неправильном сооружении кровли их основание быстро подмывалось. Более того, дождевая вода затекала внутрь через окна и деревянные стены, повреждая краску или даже разрушая внутренние помещения. Поэтому крыши нависали над зданием, защищая его от дождей, словно шляпа с широкими полями. Но такая конструкция затемняла помещение даже в солнечный день. И примерно в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) было найдено оригинальное решение: немного загибать углы вверх, как бы приподнимая «поля шляпы». Когда приблизительно с VI века многие буддийские пагоды стали частично или полностью строить из камня, традиция сохранилась.

Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

Для некоторых пагод, где нижний этаж значительно шире верхнего, загибать углы крыш было бесполезно: нижний уровень все равно оставался бы незащищенным. Тем не менее архитектурный элемент использовался: по фронтону каждого уровня идет небольшой, немного загнутый вверх «навес». Например, это характерно для пагоды Диких гусей в городе Сиань. В жилых домах существует несколько типов изгибов. Так, в дождливых районах к югу от реки Янцзы распространена навесная двухскатная крыша, которая немного загибается вверх — широкие карнизы защищают от ливней. А вот к северу, где осадков выпадает меньше, в жилых домах такие крыши встречаются реже. Зато как декоративный элемент используется загнутый по двум сторонам конек. В провинциях Шаньси и Шэньси распространена односкатная крыша, также немного загнутая в нижней части. В этих районах снежная и ветреная зима, и для большей защиты от ненастья дома исторически ставили скатом к наветренной стороне. Так что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

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Почему крыши китайских пагод загнуты вверх

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Почему крыши китайских пагод загнуты вверхПодписаться на мой Instagram

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