Как радиация влияет на организм

Представьте, что самый худший кошмар современного человека воплотился: безумный мировой лидер взял и нажал свою большую красную кнопку — весь мир, вся планета моментально получила сильнейшее радиоактивное заражение. Что будет дальше? Нет, никто не превратится в человека-паука, к сожалению. Вот, что случится с вашим телом на самом деле.
Виды излучения
Для начала нужно понять, что существует множество видов ионизирующего излучения. Альфа, бета, гамма, космическое и многое другое. Некоторыми видами излучения мы, да и вся планета в целом, подвергаемся постоянно. Вопрос в другом: какую дозу может выдержать человек?
Доза радости
Поглощенная доза ионизирующего излучения измеряется в греях (Гр, Gy). При облучении в рентгеновском аппарате вы получите всего лишь 0,0014 Гр, ничего страшного. А вот сразу после Чернобыльской катастрофы физики фиксировали дозу аж в 300 Гр — при таком облучении человек не выживет больше пары минут.
Отравление радиацией
Облучение ионизирующей радиацией приводит к развитию острого радиационного синдрома. Чем выше уровень облучения, тем меньше шансов выжить.
0,35-4 Гр
Доза в 0,35 Гр напомнит вам худшие моменты сильного гриппа. Голова кружится, насморк, усталость и легкая лихорадка. Повышение дозы до 4 Гр спровоцирует гибель клеток крови. На этом этапе спастись еще можно: врачи используют полное переливание крови и ударную дозу антибиотиков. К сожалению, последствия радиационного облучения будут преследовать пациента до конца жизни.
4-8 Гр
Все, что выше 4 Гр — смертельно. Лечение лишь отсрочит неминуемое, но без врачебной помощи путь к смерти будет очень тяжел. Несколько оставшихся недель человек будет страдать сильнейшей диареей, рвотой и лихорадкой.
8-30 Гр
В 1946 году один из разработчиков Манхэттенского проекта, физик Луис Слотин, получил дозу в 10 Гр гамма-излучения. Спасти его не удалось бы и сегодня, несмотря на то, что медики научились проводить полную трансплантацию костного мозга. Доза от 8 до 30 Гр означает неминуемую смерть. Сроки — от 2 дней до 2 недель.
30 Гр
Доза в 30 Гр и больше считается сверхвысокой. Такое облучение приводит к неврологическим повреждениям. Обычно человек впадает в бессознательное состояние уже после нескольких минут облучения, а смерть наступает не позже, чем через 48 часов.
Отсроченная смерть
Но и длительное воздействие слабой радиации не менее опасно, чем моментальное облучение. Генетики доказали, что ионизирующая радиация практически в любых дозах провоцирует развитие генетических мутаций, которые, в свою очередь, приводят к онкологическим заболеваниям.
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