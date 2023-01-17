Как радиация влияет на организм

Представьте, что самый худший кошмар современного человека воплотился: безумный мировой лидер взял и нажал свою большую красную кнопку — весь мир, вся планета моментально получила сильнейшее радиоактивное заражение. Что будет дальше? Нет, никто не превратится в человека-паука, к сожалению. Вот, что случится с вашим телом на самом деле.









Виды излучения

Доза радости

Отравление радиацией

0,35-4 Гр

4-8 Гр

8-30 Гр

30 Гр

Отсроченная смерть