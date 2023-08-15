5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушки
Эффект плацебо просто поражает, порой излечиваются весьма серьёзные заболевания. Главное – верить в чудодейственное средство, приготовленное любящими бабушкиными руками.
1. Куриный суп от простуды
Куриный суп от простуды
Куриный супчик с прозрачным бульоном, аккуратно нарезанным картофелем и вермишелью – идеальное лекарство при простуде. По крайней мере, так считают многие бабушки. Они верят, что суп помогает уменьшить симптомы заболевания и дарит энергию.
2. Чеснок от простуды
Чеснок от простуды
О том, что чеснок изгоняет зло, знают все. Вот бабушки верят, что точно так же он способен прогнать болезнь, особенно если его почистить, нарезать и кусочек засунуть в нос. Все бактерии тут же убегут прочь.
3. Луково-медовая микстура от кашля
Луково-медовая микстура от кашля
Бабушкин сироп от кашля. По мнению бабушек ни один аптечный препарат не сравнится с эффективностью смеси из мёда и лукового сока.
4. Вода с лимоном от запора
Вода с лимоном от запора
Причиной запора зачастую становится нехватка воды в рационе. Об этом знают и бабушки, вот только для большего эффекта они предлагают пить не просто воду, а воду с лимоном. Ну, и пусть, он не помешает.
5. Солёная вода от ран
Солёная вода от ран
Все, кто вырос возле моря, знают, что морская вода помогает заживать ранам быстро и без осложнений. Бабушки, живущие далеко от морского побережья, предлагают промывать ссадины и порезы внуков простой солёной водой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии