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5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушки


5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушки

5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушки

Эффект плацебо просто поражает, порой излечиваются весьма серьёзные заболевания. Главное – верить в чудодейственное средство, приготовленное любящими бабушкиными руками.


1. Куриный суп от простуды


Куриный суп от простуды

Куриный суп от простуды

 

Куриный супчик с прозрачным бульоном, аккуратно нарезанным картофелем и вермишелью – идеальное лекарство при простуде. По крайней мере, так считают многие бабушки. Они верят, что суп помогает уменьшить симптомы заболевания и дарит энергию.

2. Чеснок от простуды


Чеснок от простуды

Чеснок от простуды

 

О том, что чеснок изгоняет зло, знают все. Вот бабушки верят, что точно так же он способен прогнать болезнь, особенно если его почистить, нарезать и кусочек засунуть в нос. Все бактерии тут же убегут прочь.

3. Луково-медовая микстура от кашля


Луково-медовая микстура от кашля

Луково-медовая микстура от кашля

 

Бабушкин сироп от кашля. По мнению бабушек ни один аптечный препарат не сравнится с эффективностью смеси из мёда и лукового сока.

4. Вода с лимоном от запора


Вода с лимоном от запора

Вода с лимоном от запора

 

Причиной запора зачастую становится нехватка воды в рационе. Об этом знают и бабушки, вот только для большего эффекта они предлагают пить не просто воду, а воду с лимоном. Ну, и пусть, он не помешает.

5. Солёная вода от ран


5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушки

Солёная вода от ран

 

Все, кто вырос возле моря, знают, что морская вода помогает заживать ранам быстро и без осложнений. Бабушки, живущие далеко от морского побережья, предлагают промывать ссадины и порезы внуков простой солёной водой.

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5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушки

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5 домашних лекарственных средств, в эффективности которых клянутся все бабушкиПодписаться на мой Instagram
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