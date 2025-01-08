Скандальная муза Сальвадора Дали: почему Аманда Лир не отрицала слухов о смене пола

Сальвадор Дали и его муза - Аманда Лир
Диско-дива 1970-х гг., модель, телеведущая, художница Аманда Лир прославилась не только своими творческими успехами, но и тем, что на протяжении 15 лет оставалась музой Сальвадора Дали, моделью и его близким другом. В прессе не утихали споры по поводу ее внешности, низкого голоса и манеры поведения – многие утверждали, что она родилась мужчиной и позже сменила пол.
Аманда Лир
Художник и его муза
Аманда Лир любила мистификации так же, как и ее знаменитый друг, и теперь сложно восстановить настоящие факты ее биографии. Она постоянно называла разные страны местом своего рождения и скрывала истинный возраст. О ее детстве и юности почти ничего не известно. Когда ее встретил Сальвадор Дали, она танцевала стриптиз под именем Пеки Д'Осло. Именно тогда, в 1963 г., появились слухи о том, что он оплатил ей операцию по смене пола. Дали эпатировал знакомых: «Она же родилась мужчиной, вы не знали?»
Аманда Лир и Сальвадор Дали
Аманда с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном
Существует версия, что Дали придумал и новое имя своему «ангелу», как он ее называл. Якобы Аманда Лир – производное от игры слов на французском – L'Amant Dali, то есть «любовница Дали».
Аманда Лир и Сальвадор Дали
Аманда Лир и Дали часто появлялись на публике вместе
В 1970-х гг. Аманда Лир стала звездой. В немалой степени этому поспособствовал Дэвид Боуи, с которым у нее был роман. Он также не отрицал слухов о том, что Аманда – транссексуал, и этим только подогревал интерес журналистов к своей протеже. Музыкант убеждал ее: «Молодежь сейчас нуждается в андрогинах, в необычных людях».
Сальвадор Дали и Аманда Лир какое-то время вместе жили и путешествовали
Сальвадор Дали и Аманда Лир
Художник и его муза
Аманда Лир неоднократно позировала перед камерами полуобнаженной, и эти фото свидетельствуют о том, что она – стопроцентная женщина, и никогда не была гермафродитом или транссексуалом. Но и Сальвадор Дали, и Дэвид Боуи хорошо знали о том, что такое пиар и как работают законы шоу-бизнеса.
Аманда Лир какое-то время работала моделью
Сальвадор Дали и его муза
В 1984 г. Аманда опубликовала книгу «Дали Аманды», в которой описывала жизнь европейской богемы 1960-х гг. и делилась своими воспоминаниями и впечатлениями от общения с великим художником. Биографы Дали упрекали ее в искажении фактов, но она и не претендовала на историческую достоверность – просто делилась своими мыслями и эмоциями.
Художник и его муза
Аманда, Гала и Дали часто появлялись на публике втроем
Аманда Лир и Сальвадор Дали
Сегодня Аманда Лир продолжает выпускать сольные альбомы и по-прежнему потрясающе выглядит – в 2013 г. она доказала это еще раз, когда на показе Готье вышла на подиум полуобнаженной в 66-летнем возрасте. Когда она опять слышит вопросы о транссексуальности, отвечает категорично: «Это нелепо. Я женщина до кончиков ногтей». И в этом сложно усомниться!
Аманда Лир на показе Готье в 2013 г.
Неувядающая Аманда Лир
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии