Каким был мир 100 лет назад

Чарли Чаплин (в центре), 24 января 1922:







USS «Шенандоа» (ZR-1) — дирижабль ВМФ США жёсткой конструкции. Заказ был открыт в 1919 году. В июне 1923 года дирижабль был построен, однако на нём отсутствовали двигатели. Во внутреннем пространстве корпуса располагались двадцать десятиметровых отсеков, заполненных баллонами с гелием. На корабле устанавливались шесть двигателей «Паккард» мощностью каждый по 300 л. с., но затем шестой двигатель демонтировали. Дирижабль развивал максимальную скорость в 97 километров в час. Диаметр корабля составлял 25 метров, длина — 208 метров. (Фото Library of Congress):







Ирландское Свободное государство — государство-доминион, созданное 6 декабря 1922 года в соответствии с Англо-ирландским договором, подписанным двенадцатью месяцами раньше. (Фото Hulton-Deutsch Collection):







Двое мужчин держат оружие за баррикадой на улице Дублина во время межфракционных столкновений из-за недавно заключенного договора о Свободном государстве. (Фото Hulton-Deutsch Collection):







Вид с воздуха на нижний Нью-Йорк и Бэттери, сделанный в 1922 году. (Фото Bettmann):







Детские игры. (Фото Topical Press Agency):







Люди едят по снежному полю в Альпах на автомобилях с гусеницами и полозьями. (Фото Topical Press Agency):







Бенито Муссолини с членами фашистской партии в Риме, Италия, после того, как он захватил контроль над итальянским правительством в результате бескровного переворота 28 октября 1922 года:







Гражданская война в Китае. (Фото Topical Press Agency):







Поезд в Ташкенте, Россия. (Фото Hulton-Deutsch):







Учащиеся начальных классов в пражском районе Винограды вяжут крючком. (Фото Library of Congress):







В Вашингтоне, округ Колумбия, люди катаются на коньках. (Фото Library of Congress):







Оригинальная подпись к фотографии: «Этот похожий на птицу планер — самолет, принадлежащий Берлинскому аэроклубу, который преодолел расстояние в три мили в поразительных соревнованиях безмоторных самолетов, недавно проведенных в Германии». (Фото Bettmann):







Оживленное движение на лондонской площади Пикадилли. (Фото Topical Press Agency):







Военный парад в честь пятой годовщины русской революции в Москве, 20 ноября 19222:







Самодельный транспорт с пропеллером. (Фото Buyenlarge):







Фабрика по производству женских шелковых чулочно-носочных изделий в Филадельфии. (Фото Underwood Archives):







Модница. (Фото Library of Congress):







