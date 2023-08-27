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Чем подкормить розы в сентябре

В зависимости от того, как вы подкормите розы в сентябре-октябре, будет зависеть и их зимостойкость. Смогут ли они пережить зиму без укрытия, а потом без проблем проснуться весной? Залог здоровых роз — в своевременных, нужных подкормках!

Чем подкормить розы в сентябре

В августе крайне желательно дать розам комбинированное минеральное удобрение, основными элементами должен быть фосфор и калий. Азота в удобрении быть уже не должно! В середине августа-сентябре розы ещё цветут и могут даже выпустить новые бутоны, поэтому им необходимы именно эти элементы. Подойдёт, например, удобрение «Борофоска» и «Монофосфат калия». Использовать их нужно по очереди, по инструкции на упаковке.

Чем подкормить розы в сентябре

В середине октября розам понадобится «Калимагнезия». Это пролонгированное удобрение, которое будет работать в почве очень долго (вплоть до весны). И тогда розы получат полноценное питание и силы, чтобы пережить зиму!

Чем подкормить розы в сентябре
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