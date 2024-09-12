Уловки маркетологов, на которые мы постоянно ведёмся

Существуют вещи, на которые никогда не обращаешь внимание, но стоит лишь раз о них подумать, как эти мысли не будут давать покоя вечно. Например, почему апельсины продают в красных сетках, а лимоны в желтых. В сегодняшней статье раскроем этот секрет, а также поведаем о других маркетинговых уловках, на которые мы ведемся каждый раз, когда заходим в супермаркет.

Уловка 1: Самые дорогие товары – на верхних полках, детские – на нижних

Уловка 2: Фрукты и овощи у входа

Уловка 3: Тележки трапециевидной формы

Уловка 4: «Бесплатные» подарки

Уловка 5: «Розовый налог»

Уловка 6: Скидочная карта

Уловка 7: Обычный товар под видом сувенирного

Уловка 8: Круговая выкладка основных продуктов

Уловка 9: Апельсины в красной сетке

Дети часто сами берут конфеты с полок.Обычно мы отправляемся на шопинг после работы, когда уже нет сил выбирать, сравнивать, изучать состав и…наклоняться, чтобы взять нужную упаковку макарон с нижней полки. Рука автоматически тянется к спагетти на верхней полке, куда проще достать, вот только их цена значительно отличается. Маркетологи специально убирают дешевые товары вниз, а дорогие складывают посередине, на уровне глаз или чуть выше. Соответственно, ценник никто не сравнивает, макароны вроде бы одинаковые, и магазин остается в выигрыше.А вот детские товары обычно складывают на нижних полках. Догадаетесь, почему? Правильно, чтобы ребенок мог его взять и слезно просить маму с папой купить. А как можно отказать детям, у которых глаза на мокром месте? Хотя, пожалуй, можно, но ровно до того момента, когда начинается истерика на весь магазин…Ящики со свежими фруктами и овощами.Задумывались ли вы когда-нибудь, почему сразу при входе в супермаркет нас встречают полки со свежими овощами, фруктами и зеленью? Ведь с практической точки зрения это не совсем правильно: покупатель «с ходу» положит в тележку мягкие помидоры и бананы, а потом придавит их сахаром, колбасой и стиральным порошком. Однако, придумывая эту фишку, маркетологи стремились к другому. Овощи и фрукты – это иллюзия свежести, молодости, крепкого здоровья. При виде их человек сразу расплывается в улыбке, у него поднимается настроение. А чем оно лучше, тем больше и легче покупатели тратят деньги.У тележек не зря такая форма.Оригинальная трапециевидная форма тележки для покупок также выбрана не случайно. Дело в том, что она заставляет вас думать, будто вы купили не так уж и много продуктов. Правда выходит наружу, когда вы начинаете складывать их в пакеты на кассе. Сначала заполняется один, потом второй, третий…А тележка пустая еще даже не на половину.Интересным является тот факт, что согласно наблюдениям экспертов, тележки с каждым годом все больше «толстеют». Так, с 2009 года их размер увеличился практически в два раза, хотя вряд ли это вообще кто-то заметил. Благодаря такому апгрейду, продажи магазинов выросли на 40%.Плитку в качестве напольного покрытия в супермаркетах тоже выбирают не просто так. Да, она практичная, долговечная, простая в уходе, но дело не только в этом. Когда вы едете по торговому залу, пустая тележка ужасно дребезжит. Чтобы не слышать этот раздражающий звук, вы стараетесь поскорее ее заполнить.Обычно в подарок дают брелоки-игрушки.Во многих супермаркетах за покупку на определенную сумму вам дают маленький презент, обычно игрушку. Это кажется очень милым и приятным, и вы с радостью забираете подарок, рассыпаясь в благодарностях. Увы, в нашем мире никто ничего не делает просто так. Если у вас есть дети, они точно обрадуются игрушке, но потом захотят собрать всю коллекцию. Вряд ли вы сможете отказать своему чаду, а значит, придется постоянно покупать товары в одном и том же магазине на определенную сумму, чтобы «в подарок» дали еще одну игрушку.Бытовая химия для девушек дороже, чем аналогичная для мужчин.А вы замечали, что товары для женщин автоматически стоят дороже, чем аналогичная продукция для мужчин? Для этого «феномена» даже придумали специальное название – налог на розовое. Обратите внимание на бритвы, шампуни или гели для душа в ярко-розовой упаковке и сравните их с идентичными, но на «мужской» полке. Цена будет выше примерно на 7 процентов. Это касается не только бытовой химии, но также одежды, аксессуаров и всего, до чего могут дотянуться руки маркетологов.Дисконтные карты выдают во многих магазинах.А вам тоже в каждом магазине предлагают оформить бонусную или скидочную карту, чтобы в будущем вы могли экономить на покупках? С такой картой чувствуешь себя привилегированным покупателем, особенно если на пластике есть пометка «золотая» или «премиальная». Но правда ли они работают во благо клиентов? Действительно, с такими картами выгодно покупать продукцию в магазине, однако обычно с них могут списать всего 10-15% от стоимости товара. То есть, если вы приобретаете кофеварку за 10 тысяч рублей, то вам сделают скидку всего 100 рублей.Также у скидочных и бонусных карт есть «тайная» функция – собирать информацию о ваших покупках. Заполняя анкету, вы указываете ФИО, дату рождения, номер телефона, электронную почту и некоторые другие контактные данные. После этого вы ставите подпись и «обрекаете» себя не только на вечные рекламные рассылки, но также на то, что торговая сеть использует вашу личную информацию, кстати, делает это абсолютно законно.А дальше дело техники. Каждый раз, когда вы совершаете покупки в этом магазине и даете свою скидочную карту, маркетологи фиксируют, что именно вы покупаете. На следующий день вам на почту приходит «письмо счастья» со скидками на те товары, которые вы чаще всего приобретаете или можете захотеть купить.Гель для душа в виде бутылки шампанского.Чай, кофе, конфеты, специи и другие товары в сувенирных упаковках автоматически привлекают внимание покупателей, и это неудивительно, ведь они яркие, красивые и отлично подходят, например, на подарок. Вот только цена таких вещей зачастую неоправданна. В коробки могут положить жесткую мочалку вместе с гелем для душа, дешевый рассыпной чай, от которого на стенках кружки будет оставаться ужасный налет. Шоколад в упаковке с надписью «С Днем Рождения!» или «Самой красивой!» тоже вряд ли будет отличаться насыщенным вкусом.Интересно, что покупатели часто осознают тот факт, что в таких коробках находится не самая качественна продукция, но все равно покупают их. Почему? Так проще. Зачем ломать голову над подарком знакомому, коллеге или учительнице ребенка, если можно просто схватить с полки красиво упакованный предмет и преподнести его в паре с открыткой? Маркетологи это прекрасно понимают и пользуются в своих целях.Пример круговой выкладки товаров.Молоко, хлеб, сахар, колбасные и мясные изделия, а также другие продукты постоянного спроса обычно выкладывают по длинному периметру. Пока человек складывает в тележку товары, за которыми, собственно, и пришел, он попутно заглядывается на другие витрины – а вдруг попадется что-то нужное? На таких полках обычно выставлены продукты, без которых вполне можно обойтись, однако рука неизбежно к ним тянется. Почему? Потому что вы можете пройти мимо них один раз, второй, но когда они вновь встретят вас около кассы, сопротивляться уже не будет сил. Вот такая маркетинговая ловушка.В красной сетке апельсины выглядят более свежими.И вот мы наконец дошли до самого интересного – ответа на вопрос, почему апельсины всегда продаются в красных сетках. Выбор цвета, конечно же, неслучаен, и если хорошо подумать, можно догадаться, по какому принципу маркетологи выбрали именно красный. Оказывается, в таких сетках апельсины кажутся более оранжевыми и свежими. А значит, шансы на то, что их купят, увеличиваются в несколько раз.Кстати, по аналогичной причине лимоны продают в желтых сетках – они выгодно оттеняют цвет фруктов. Если же упаковать их в красные, то цвет цитрусовых будет казаться не желтым, а оранжевым, соответственно, они вряд ли привлекут внимание покупателей.