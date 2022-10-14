Принять вправо и остановиться: милицейские автомобили в СССР

Еще в июне 1900 года Городская Дума Санкт-Петербурга утвердила постановление, которым регулировался порядок пассажирского и грузового движения по городу. Однако вплоть до двадцатых годов автомобили на службу для управления движением не привлекались. На оживленных улицах и перекрестках уже в советской России вышли стражи порядка – еще без жезлов, но уже со свистками. До укомплектования их автомобилями оставалось еще несколько пятилеток.
Рост автопарка в больших городах (прежде всего, в Москве и Ленинграде) привел к увеличению количества ДТП. Это привело к вынужденному созданию специальной службы, которая занималась бы обеспечением порядка и безопасности дорожного движения. Первые сотрудники для повышения эффективности и увеличения «охвата» территории, за которую они отвечали, получили в качестве служебного транспорта велосипеды, за что современники именовали велопатрульных «самокатчиками».
ОРУД + ГАИ = безопасность
В 1925 году Моссовет создал первый в СССР Отдел регулирования уличного движения – ОРУД. Он не только занимался обеспечением безопасности движения и выполнения ПДД его участниками, но и осуществлял регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений. Впоследствии ОРУД стал государственной системой, а его задачей стало регулирование и обеспечение безопасности движения на дорогах, в то время как остальными «аппаратно-административными» функциями стала заниматься Государственная Автомобильная Инспекция.
Разумеется, ни одна, ни другая служба не могла обходиться без автомобилей в качестве транспорта – ведь преследовать нарушителей на велосипеде или пешком было бы несколько смешно. Основным (хоть и довольно малочисленным) довоенным автомобилем ОРУД стала, конечно, «эмка» – ГАЗ М-1 без специальной раскраски. Впрочем, гораздо более массовым и привычным транспортом оперативников-орудовцев были мотоциклы, на которых они и гонялись за редкими автонарушителями. В послевоенный период на службу в ОРУД стали поступать и «демобилизованные» ГАЗ-67Б, но они не очень подходили для патрулирования в городских условиях.
Мотоцикл – главный транспорт советского милиционера как до войны, так и после
Тяготы и лишения
Увы, в первые годы после окончания Великой Отечественной войны техническое обеспечение службы ОРУД было просто плачевным. Не считая «трофеек» и «дембелей», какого-нибудь специализированного транспорта ОРУД не имел вплоть до начала массового производства Москвичей и Побед. Именно эти автомобили впервые примерили на себя «гаишную форму» – специальную раскраску – и получили оборудование, по которому их можно было безошибочно отличить от обычного гражданского транспорта. Тёмно-синий цвет кузова, красные полосы на бортах и громкоговоритель на крыше указывали на принадлежность машины к ОРУД/ГАИ МВД СССР. Конечно, количество техники, поставляемой патрульным, было по-прежнему далеко от необходимого, а её техническое состояние далеко не всегда было идеальным, ведь нередко автомобили передавали правоохранителям уже после списания со службы в других государственных автохозяйствах. Как и в предвоенный период, вплоть до середины пятидесятых годов оперативники чаще всего использовали для выполнения собственных служебных обязанностей не автомобили, а мотоциклы.
Интересно, что в качестве штабных автобусов милиции использовались автомобили на шасси ГАЗ-51 и полноприводного ГАЗ 63-А, на раме которых вместо кузова была установлена пассажирская кабина со стеклами. Её окраска, как и цвет ЛКП водительской кабины, соответствовала цветографической схеме автомобилей этой службы – тёмно-синий с красными полосами на боковинах согласно приказа МВД СССР №266 «О специальной окраске оперативных легковых автомобилей органов милиции» от 31 декабря 1953 года.
Советские Москвичи состояли на службе в венгерской полиции
Оснащение остальных служебных машин ОРУД/ГАИ было таким же скудным – из спецоборудования можно вспомнить разве что громкоговоритель на крыше, а проблесковые маячки появились гораздо позже. Некоторые инспекторы устанавливали под ветровое стекло сигнальный фонарь с матовым стеклом, который при мигающем режиме указывал прохожим на то, что автомобиль едет на выполнение оперативного задания.
Кадры из кинофильма «Берегись автомобиля»
Впрочем, рядовые регулировщики дорожного движения обычно и вовсе гоняли на двух- или трёхколесных Уралах, а показанная в фильме «Берегись автомобиля» погоня за нарушителем была чистой экзотикой. Именно поэтому служебные Москвичи и Победы не нуждались в каких-то сверхмощных двигателях – машин на дорогах было немного, и ездили они не слишком быстро. К тому же вплоть до семидесятых годов скоростных ограничений в cоветских ПДД попросту не существовало!
Кадры из кинофильма «Берегись автомобиля»
В 1956 году Совет министров РСФР для борьбы с авариями принял постановление, согласно которому у ГАИ появлялись полномочия по запрещению эксплуатации автомобилей и мотоциклов, а также по лишению водителей прав за езду в нетрезвом состоянии. По сути, с этого периода и до начала шестидесятых годов службы ОРУД и ГАИ выполняли часть функций параллельно, однако в 1961-м в СССР приняли первые единые Правила дорожного движения, а две службы были реорганизованы в одну, получившую название ОРУД-ГАИ.
В 1962 году вместо темно-синего цвета в качестве стандартного для милицейских автомобилей ввели бирюзовый, но многие «бывалые» машины сохраняли свою первоначальную красно-синюю раскраску до самого списания со службы.
Автомобили cоветской ГАИ
В это время основным четырехколесным транспортом советских милиционеров стали Волги. «Двадцать первая» успела примерить на себя все три вида служебной раскраски, ведь кроме уже упоминавшихся темно-синего и бирюзового с 1968 года машины ГАИ стали окрашивать в ярко-желтый цвет с темно-синей полосой. МВД СССР в тот момент возглавил Н. А. Щелоков, и уже год спустя, в 1969-м, обеспечением безопасности движения стала заниматься единая дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.
«Гаишные» Волги отличались от других милицейских машин особенностями раскраски: на двери автомобиля службы ГАИ обязательно размещали герб СССР, а на крышке багажника – надпись «ГАИ». Именно в это время на крышах «патрулек» кроме громкоговорителей появились и специальные проблесковые маячки синего цвета. Кроме того, автомобили ГАИ оснащали дополнительной светотехникой – передними «противотуманками» и фарой-искателем. Мощность двигателя «двадцать первых» Волг ГАИ СССР составляла от 70 до 85 л. с., причем настройка моторов позволяла им работать в регионах даже на бензине А-66, в то время как в больших городах использовались форсированные модификации, рассчитанные на «семьдесят шестой» бензин.
Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Хорошо видна новейшая «патрулька» – ГАЗ-24 с гербом СССР на двери
В год министерство закупало для нужд гаишников по 200 Волг, причем после снятия с производства модели М-21 «канареечный мундир» на себя тут же примерила новинка – модель ГАЗ-24. Параллельно с Волгами в ГАИ использовали и другие автомобили советского производства – Москвичи, ГАЗ-69 и УАЗики.
Волга советской милиции
Волга венгерских полицейских
«Копейка» советской милиции
«Копейка» венгерских полицейских
Разумеется, с 1971 года в качестве «служебок» советские госавтоинспекторы стали использовать и новейшие Жигули – сначала модели 2101, а по мере выхода следующих моделей – и их.
Как и прежде, раскраска спецавтомобилей строго регламентировалась, а в их комплектацию входили «люстра» и СГУ.
На многих советских автомобилях милиции использовались СГУ Tesla производства ЧССР
Ранняя «Тесла» (на фото – справа) имела более тёмный колпак
СГУ-60 — сигнально-громкоговорящее устройство советского производства
Кроме привычных Жигулей и Волг, в 1976 году советское правительство получило от бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта несколько автомобилей Mercedes-Benz W116 в полицейском исполнении. Они были окрашены в требуемый по схеме желтый цвет еще на заводе-изготовителе, а остальные элементы специальной раскраски наносились уже в СССР. Модификация 350SE с механической коробкой передач отличалась от стандартного S-класса спецоборудованием, в которое входили телефон, рация, управление проблесковыми маячками и т. д.
Милицейский Mercedes W116 и его оборудование
Кроме Мерседесов, в столичной ГАИ работало и несколько BMW E12. Иномарки поступили на службу в Госавтоинспекцию в связи с Олимпиадой-80 в Москве, официальным поставщиком которой в 1979-м стал концерн «Даймлер-Бенц». Он на протяжении пяти лет поставлял в СССР спецавтомобили, среди которых были и легковые машины ГАИ.
Милиция на BMW – в Москве было и такое!
В подразделениях ГАИ г. Москва встречались служебные Мерседесы разных моделей
Одно время в столичной ГАИ трудился даже… Porsche 911! Впоследствии машину передали для испытательной работы на АЗЛК
Для решения других задач различных ведомств МВД СССР использовались соответствующие модификации автомобилей советского производства. Например, существовала модификация РАФ-2203 АДЧ для дежурных частей ОВД, на которой оперативники выезжали на места происшествий и преступлений.
РАФ долго оставался в милицейском строю – даже в первые годы после распада СССР
Знаменитый «луноход» – милицейский УАЗик с цельнометаллической крышей – выпускался во многих модификациях. Ведь спецавтомобили на базе УАЗ-469 (позже – 31512) использовались как подразделениями ППС по охране общественного правопорядка, так и сотрудниками ДПС ГАИ для патрулирования и обеспечения безопасности дорожного движения. Да и экипажи медвытрезвителей забирали «перебравших» с улицы в свои заведения именно на таких УАЗах.
Тот самый луноход
В семидесятые годы на Рижском автобусном заводе была изготовлена партия РАФ-22033, которые отличались наличием стереофотограмметрической установки (АДТП-С), которая позволяла определить размеры, формы и пространственные положения объектов по стереопаре фотоснимков. Объемная фиксация давала возможность избавиться от обычных измерений с помощью рулетки и зарисовки схемы ДТП вручную. Для того, чтобы зафиксировать схему ДТП, достаточно было лишь расставить конусы и сфотографировать их с помощью установки.
Кроме этого, комплектация такого спецавтомобиля предусматривала и другие полезные приборы и измерительное оборудование – магнитофон, фотоаппарат, диктофон, пишущую машинку и газоанализатор. Увы, впоследствии серийные «гаишные» РАФы отличались от обычных лишь спецокраской и установкой СГУ на крыше.
Командо-штабной автобус милиции ЛиАЗ-5256 для оперативно-выездных мероприятий
В восьмидесятые годы в небольших количествах некоторые подразделения Госавтоинспекции получали Жигули, оснащенные не обычным поршневым двигателем, а одно- или двухсекционными роторными моторами ВАЗ, выдававшими от 70 до 120 л. с. соответственно. Для милиции возросшие динамические характеристики машин с ротором оказались как нельзя кстати, ну а завод мог получить систематизированную статистику по эксплуатации автомобилей с таким типом двигателя. Увы, век ротора был недолог, и львиную долю машин МВД СССР в восьмидесятые годы по-прежнему составляли обычные Жигули и Волги.
Кадр из кинофильма «Инспектор ГАИ». Обратите внимание – у нарушителя и милиционера одинаковые автомобили марки ВАЗ
Постановочное фото. Дед Мороз за рулем новейшего ВАЗ-2108, которого остановил сотрудник ГАИ. На заднем фоне – «гаишные» Жигули. Куйбышевская область, 1985 год.
В 1990 году резко меняется «цвет мундира» – в соответствии с новым ГОСТом машины получают бело-синюю цветографическую схему. В это время автопарк Госавтоинспекции становится разномастным – кроме привычных Жигулей, Волг, Самар и Москвичей, во многих спецподразделениях появляются современные иномарки – такие, например, как Ford Crown Victoria. Вскоре на службу «заступают» и новые ВАЗы десятого семейства, ведь еще в 1995-м ГАИ Тольятти получила первую «десятку» из опытной партии; впоследствии поставки этой модели для работы в подразделениях ГАИ МВД РФ стали регулярными.
В 1998 году Указом Президента ГАИ переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения, однако впоследствии от аббревиатуры ГИБДД в качестве единственной отказались и старое-доброе название «ГАИ» по-прежнему используется. При этом на капотах бело-синих либо серебристо-синих автомобилей обычно нанесены буквы ДПС, обозначающие дорожно-патрульную службу. Главное отличие «депеэсников» от остальных полицейских – проблесковые маячки не только синего, но и красного цвета, при включении которых водитель транспортного средства обязан немедленно остановиться.
Кроме спецокраски и «мигалок» на крыше, автомобили российской ДПС часто оснащены системами видеорегистрации нарушений, а также радарами для измерения скорости движения.
И это далеко не весь набор: в комплектацию спецавтомобилей Госавтоинспекции могут входить системы видеонаблюдения, персональные компьютеры с доступом к базам данных МВД, навигация, средства для принудительной остановки автомобилей, анализаторы воздуха и т. д.
Желтый цвет ностальгии
За без малого семь десятилетий советский, а затем и российский транспорт «гаишников» прошел длинный путь от тихоходного Москвича со скромными громкоговорителем на крыше до современного автомобиля со сложным и эффективным спецоборудованием. Во все времена водители относились к этим машинам несколько настороженно, без особой радости. Но сегодня любая советская «канарейка» вызывает совершенно другие эмоции, ведь она уже отнюдь не требует принять вправо и остановиться.
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